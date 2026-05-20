EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ! 4C’li emekliye en az 31 bin 772 TL ikramiye ve maaş! İşte gün gün ödeme takvimi

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için hem bayram ikramiyesi hem de maaşlar yatırılmaya başlandı. SSK emeklilerine ödemeler yapılırken, bugün 4C emeklilerine ödemeler yapılacak. Memur emeklileri, ikramiye ve maaş olmak üzere toplamda en az 31 bin 772 TL alacak. Peki tahsis numarasına göre ödemeler hangi tarihte yapılacak? Dul ve yetim maaşı alanlara ödeme ne kadar yapılacak? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 20.05.2026 07:08 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 07:19
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Kurban Bayramı ikramiyesi ve maaş ödemeleri 4. gününde devam ediyor. SSK emeklilerine ödemeler sürerken, bugün emekli sandığı mensubu 4C'li memur emeklilerine ikramiye ödemesi yapılacak.

HEM MAAŞ HEM İKRAMİYE HESAPLARA GEÇİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı öncesinde emeklilere çifte müjdeyi duyurdu. Bakan Işıkhan, hem maaş hem de ikramiyelerin aynı anda yatırılacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemelerini Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırıyoruz" dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2018'de uygulanmaya başlayan emekli bayram ikramiyesi, 2025'te yapılan yüzde 33,33'lük artışla 4 bin liraya yükseltilmişti. 2026 yılında ise ekonomik şartlar ve bütçe dengeleri gerekçe gösterilerek ikramiye tutarında yeni bir artış yapılmadı ve ödeme 4 bin TL olarak uygulanmaya devam ediyor.

SSK-BAĞKUR EMEKLİSİNE EN AZ 24 BİN TL

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 12,19 oranında zam almıştı. TBMM'de alınan kararla en düşük emekli maaşı 20 bin TL olarak belirlenirken, Kurban Bayramı öncesinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına en az 24 bin TL yatırılacak.

MEMUR EMEKLİLERİNE EN AZ 31.772 TL

Memur emeklilerinin en düşük aylığı ise 2026 Ocak zammının ardından 27 bin 772 TL seviyesine yükseldi. Kurban Bayramı öncesinde memur emeklilerine toplam 31 bin 772 TL ödeme yapılacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Ödemeden faydalanan diğer gruplar şöyle;

  • SSK (4A) emeklileri
  • Bağ-Kur (4B) emeklileri
  • Emekli Sandığı (4C) emeklileri
  • Malullük aylığı alanlar
  • Vazife malullüğü aylığı alanlar
  • Sürekli iş göremezlik geliri alanlar
  • Dul ve yetim aylığı alanlar (hisse oranında)
  • 65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) alanlar
  • Şehit yakınları
  • Gaziler ve muharip gaziler
  • Güvenlik korucuları
  • Terörden zarar gören siviller ve hak sahipleri
TOPLAM ÖDEME 150 MİLYAR LİRAYI BULACAK

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emeklilere 57,3 milyar TL, Kurban Bayramı'nda ise 57,4 milyar TL ikramiye ödenmişti. Bu yıl yaklaşık 17,7 milyon emekliye yapılacak Ramazan ve Kurban Bayramı ödemelerinin toplamının 150 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

İKRAMİYE VE MAAŞ ÖDEMESİNDE 4. GÜN

Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre normal maaş ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21, 22 olanlar yine aynı günde maaş ve ikramiye ödemelerini alacak.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar 17 Mayıs, 7 olanlar 18 Mayıs, 5 olanlar ise 19 Mayıs'ta ikramiye ve maaşları cebe koydu.

Bugün ise normal maaş günü 20 mayıs olan tahsis numarasının son rakamı 3 ile biten SSK emeklileri ile emekli sandığı mensubu 4C'li memur emeklileri ödemelerini alacak. Bağ-Kur emeklilerine ise ödemeler 21 Mayıs'ta yani yarın ödeme yapılacak.

İşte bayram ikramiyesi ve maaş ödeme takvimi:

4A (SSK) Emeklileri

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlara 17 Mayıs
  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlara 18 Mayıs
  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlara 19 Mayıs
  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlara 20 Mayıs
  • Tahsis numarası son rakamı 1, 6 ve 4 olanlara 21 Mayıs
  • Tahsis numarası son rakamı 0, 2 ve 8 olanlara 22 Mayıs
4B (Bağ-Kur) Emeklileri

  • Tahsis numarası son rakamı 3, 1, 9,7 ve 5 olanlara 21 Mayıs
  • Tahsis numarası son rakamı 2, 0, 8, 6 ve 4 olanlara 22 Mayıs
4C (Emekli Sandığı)

  • 20 Mayıs tarihinde ödenecek.
DUL VE YETİMLERE ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Dul ve yetim aylığı alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri de bağlı oldukları sigorta kolunun emekli ödeme takvimine göre yatırılıyor. Bakan Işıkhan'ın açıkladığı takvime göre ödeme tarihleri şöyle olacak:

SSK (4A) Dul ve Yetimleri

  • Maaş ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21, 22 olanlar: Mevcut ödeme günlerinde
  • Maaş ödeme günü 23, 24 olanlar: 21 Mayıs
  • Maaş ödeme günü 25, 26 olanlar: 22 Mayıs

Bağ-Kur (4B) Dul ve Yetimleri

  • Maaş ödeme günü 25, 26 olanlar: 21 Mayıs
  • Maaş ödeme günü 27, 28 olanlar: 22 Mayıs

Emekli Sandığı (4C) Dul ve Yetimleri

  • 20 Mayıs tarihinde ödeme alacak.
Öte yandan 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 18,6 zamma ilave olarak 1000 TL seyyanen artış alan milyonlarca kamu çalışanı ve emekli sandığı mensubu Temmuz ayında yapılacak zammı merakla bekliyor. Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi 2026'nın ikinci yarısı için yüzde 7 toplu sözleşme zammına ilave olarak enflasyon farkı alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın 4. enflasyon verisi ile memur ve memur emeklisi için ilk enflasyon farkı oluşurken, Merkez Bankası tarafından bugün açıklanan Mayıs ayı Piyasa katılımcıları anketi net zam oranı için yeni ipucu verdi.

Peki, memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Enflasyon beklentilerine göre zam oranı ne kadar? İşte memur ve memur emeklileri için zam hesabı...

İLK FARK NİSAN AYINDA OLUŞTU

Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşması gerekiyordu. Yılın ilk 3 ayı için enflasyon farkı oluşmamıştı. Nisan ayında gerçekleşen rakamlarla memur ve memur emeklisi için ilk enflasyon farkı oluştu.

Yüzde 14.64 çıkan ocak-nisan enflasyonuna göre memurlara ve emeklilerine yüzde 3.28 fark çıktı. Bu fark ile temmuz zammı şimdiden yüzde 10.51'e ulaştı.

Geriye 2 veri kalırken 4 aylık zam oranına göre en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 68 bin 395 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 772 liradan 30 bin 691 liraya çıkacak.

SON İKİ AY İÇİN ENFLASYON TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Mayıs 2026 sonuçlarına göre, piyasa temsilcilerinin enflasyon tahminleri güncellendi.

Ankete katılan reel sektör ve finansal sektör temsilcileri, yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e çıkararken, Mayıs ve Haziran ayı tahminleri de ortaya çıktı. Nisan ayı anketinde yüzde 1,82 olan Mayıs Tüfe beklentisi bu anket döneminde 1,57'ye gerilerken, Haziran ayı için tahminler 1,50'den 1,62'ye yükseldi. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18,33 olacak.

MEMURA ZAM İÇİN TAHMİNLER NE YÖNDE?

TCMB beklentisine göre 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,6 gerçekleşecek. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine toplamda yüzde 14,07 olacak.

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon: 18,33
6 Aylık Enflasyon Farkı: 6,6
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14,07

Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 70 bin 598 liraya yükselecek. 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise enflasyon tahminlerine göre 31 bin 680 liraya ulaşacak.

ENFLASYON RAPORU DA İPUCU VERİYOR

Merkez Bankası Başkanı Karahan tarafından dün açıklanan 2026 yılı ikinci çeyrek enflasyon raporuyla da yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 26'ya yükselmişti. Bu tahminine ulaşılabilmesi için enflasyonun mayıs ayında yüzde 1,82, haziran ayında yüzde 1,52 olması gerekiyor. Bu beklentiye göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 18,5 olacak.

Memur ve memur emeklileri de yüzde 6,76 enflasyon farkıyla yüzde 14,23 zam alacak.