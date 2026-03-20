Emekli bayram ikramiyesi cepte! 4A 4B 4C'lilere ödemeler tamamlandı: Kim ne kadar aldı? İşte ayrıntılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Grup toplantısında müjdesini verdiği emekli aylığı ve Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri tamamlandı. 4A 4B 4C'den emekli olan 17.7 milyon emekli ikramiyeyi cebe koydu. Peki ne kadar ödeme yapıldı? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 20.03.2026 10:38
Milyonlarca emekliye Ramazan Bayramı için verilen bayram ikramiyesi ve emekli maaşları yatırıldı.

Ramazan Bayramı öncesinde SSK, Bağ-kur ve memur emeklisi, dul ve yetim maaşı alanlar için ikramiye ve maaş ödemeleri sona erdi.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda 17.7 milyon SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi başta olmak üzere milyonlara yapılacak bayram ikramiyesi için beklenen müjdeyi vermişti.

Erdoğan, "Son olarak emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi yine bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Ayrıca emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

HEM AYLIKLAR HEM DE İKRAMİYE AYNI ANDA YATTI

Başkan Erdoğan'ın müjdesiyle birlikte 17.7 milyon emekliye hem maaşları hem de bayram ikramiyesi aynı anda yatırıldı.

ÖDEMELER TAMAMLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıkları ödeme tarihlerini açıklamıştı. Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri 14 Mart'ta SSK emeklileriyle başladı. 18 Mart'ta ise Bağkur emeklilerine hem aylıkları hem de ikramiyeleri yatırıldı. Bayram ikramiyesi ödemeleri 19 Martta ise memur emeklileriyle tamamlandı.

Tahsis numarasının son rakamı 17, 18, 19 ve 20 olanlar ödemelerini 14 Mart Cumartesi günü; 21, 22 ve 23 olanlar 15 Mart Pazar günü; 24, 25 ve 26 olanlar 16 Mart Pazartesi günü aldı.

Tahsis numarasının son rakamı 25 ve 26 olan Bağkur'lulara 17 Mart'ta hem maaşlarını hem de bayram ikramiyeleri ödendi. 18 Mart'ta tahsis numarasının son rakamı 27 ve 28 olanlar hem maaş hem de ikramiyelerini aldı.

MEMUR EMEKLİSİ İKRAMİYEYİ ARİFE GÜNÜ ALDI

Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri ise 19 Mart Perşembe günü (arife günü) ödendi.

SSK ve Bağkur emeklilerine, emekli taban aylığı olan 20.000 TL ve 4.000 TL'lik bayram ikramiyesiyle birlikte toplamda en az 24 bin TL yatırıldı.

Memur emeklileri ise mart aylıklarını bu ayın başında aldıkları için sadece ikramiye ödemesi aldı. Nisan aylıkları ise önümüzdeki ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılacak.

DUL VE YETİMLERE DE HİSSELERİ ORANINDA HEM MAAŞ HEM DE İKRAMİYE YATIRILDI

Dul ve yetim aylığı alanlar ise hisse oranına göre ödemelerden yararlandı. Ödemeler Vefat eden kişi Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında SSK (4A), Bağ-Kur (4B) veya Emekli Sandığı (4C) hangi statüden emekliyse ilgili tarihte yatırıldı.

Dul ve yetim maaşları şu şekilde:

%75 Hisse:15.000 TL

%50 Hisse: 10.000 TL

%25 Hisse: 5.000 TL

Dul ve yetimler için bayram ikramiyesi ödemeleri şu şekilde:

%75 hisse: 3.000 TL

%50 hisse: 2.000 TL

%25 hisse: 1.000 TL

TOPLAM ÖDEME 150 MİLYARI BULACAK

17.7 milyon emekliye bu yıl ödenecek Ramazan ve Kurban bayramları ikramiyesinin toplamda 150 milyar TL'yi bulması bekleniyor. 2024 yılında ise bu rakam 84.2 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

SGK'DAN EMEKLİLERE İKRAMİYE UYARISI

Emeklinin bayram ikramiyesine göz diken dolandırıcılara karşı SGK'dan net uyarı geldi. Sahte mesajlardaki linklere "tıklamayın" diyen SGK, asla diyerek uyardı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz' şeklinde gönderilen mesajlar kesinlikle sahtedir."

RESMİ KURUMLAR LİNK GÖNDERMEZ

SGK, resmi kurumların SMS veya e-posta yoluyla link göndererek ödeme onayı talep etmediğini vurguladı. Vatandaşlara, bu tür mesajlardaki bağlantılara kesinlikle tıklamamaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca şu uyarılar yer aldı:

  • Kimlik, banka ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın
  • Bu tür iletilere itibar etmeyin
  • Aksi halde dolandırıcılığa maruz kalabilirsiniz
ŞÜPHELİ DURUMLARDA NEREYE BAŞVURULMALI?

Vatandaşların şüpheli durumlarda ALO 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi hattını arayabilecekleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden başvuru yapabilecekleri veya SGK il müdürlüklerine şahsen müracaat edebilecekleri belirtildi.