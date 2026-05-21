EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ! Emekliye ikramiye ve maaşta sıra esnafta: İşte gün gün ödeme takvimi

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için çifte ödeme heyecanı sürüyor. İşçi ve memur emeklilerine ödemeler yapılırken, bugün esnaf emeklilerinin hesaplarına maaş ve ikramiye yatırılıyor. Peki tahsis numarasına göre ödemeler hangi tarihte yapılacak? İşte gün gün ödeme takvimi...

Giriş Tarihi: 21.05.2026 12:09 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 12:22
Kurban Bayramı öncesi hem ikramiye hem de maaş olmak üzere milyonlara çifte ödeme devam ediyor. SSK ve 4C'li memur emeklileri ikramiye ve maaşı cebe koyarken bugün Bağ-Kur'lu esnaf emeklilerine ödemeler yapılacak.

HEM MAAŞ HEM İKRAMİYE HESAPLARA GEÇİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı öncesinde emeklilere çifte müjdeyi duyurdu. Bakan Işıkhan, hem maaş hem de ikramiyelerin aynı anda yatırılacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemelerini Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırıyoruz" dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2018'de uygulanmaya başlayan emekli bayram ikramiyesi, 2025'te yapılan yüzde 33,33'lük artışla 4 bin liraya yükseltilmişti. 2026 yılında ise ekonomik şartlar ve bütçe dengeleri gerekçe gösterilerek ikramiye tutarında yeni bir artış yapılmadı ve ödeme 4 bin TL olarak uygulanmaya devam ediyor.

SSK-BAĞKUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 12,19 oranında zam almıştı. TBMM'de alınan kararla en düşük emekli maaşı 20 bin TL olarak belirlenirken, Kurban Bayramı öncesinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına en az 24 bin TL yatırılacak.

MEMUR EMEKLİLERİNE EN AZ 31.772 TL

Memur emeklilerinin en düşük aylığı ise 2026 Ocak zammının ardından 27 bin 772 TL seviyesine yükseldi. Kurban Bayramı öncesinde memur emeklilerine toplam 31 bin 772 TL ödeme yapılacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Ödemeden faydalanan diğer gruplar şöyle;

  • SSK (4A) emeklileri
  • Bağ-Kur (4B) emeklileri
  • Emekli Sandığı (4C) emeklileri
  • Malullük aylığı alanlar
  • Vazife malullüğü aylığı alanlar
  • Sürekli iş göremezlik geliri alanlar
  • Dul ve yetim aylığı alanlar (hisse oranında)
  • 65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) alanlar
  • Şehit yakınları
  • Gaziler ve muharip gaziler
  • Güvenlik korucuları
  • Terörden zarar gören siviller ve hak sahipleri
TOPLAM ÖDEME 150 MİLYAR LİRAYI BULACAK

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emeklilere 57,3 milyar TL, Kurban Bayramı'nda ise 57,4 milyar TL ikramiye ödenmişti. Bu yıl yaklaşık 17,7 milyon emekliye yapılacak Ramazan ve Kurban Bayramı ödemelerinin toplamının 150 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

İKRAMİYE VE MAAŞ ÖDEMESİNDE 5. GÜN

Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre normal maaş ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21, 22 olanlar yine aynı günde maaş ve ikramiye ödemelerini alacak.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar 17 Mayıs, 7 olanlar 18 Mayıs, 5 olanlar 19 Mayıs, 3 olanlar ise 20 Mayıs'ta ikramiye ve maaşları cebe koydu. 4C'li memur emeklileri de 20 Mayıs'ta ikramiye ve maaşlarını aldı.

ÇİFTE ÖDEMEDE SIRA ESNAFTA

Bugün ise normal maaş günü 21 mayıs olan tahsis numarasının son rakamı 1, 6 ve 4 ile biten SSK emeklilerine ödeme yapılacak.

Aynı zamanda tahsis numarası son rakamı 3, 1, 9,7 ve 5 olan Bağ-Kur emeklileri de bugün maaş ve ikramiyelerini alacak.

İşte bayram ikramiyesi ve maaş ödeme takvimi:

4A (SSK) Emeklileri

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlara 17 Mayıs
  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlara 18 Mayıs
  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlara 19 Mayıs
  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlara 20 Mayıs
  • Tahsis numarası son rakamı 1, 6 ve 4 olanlara 21 Mayıs
  • Tahsis numarası son rakamı 0, 2 ve 8 olanlara 22 Mayıs
4B (Bağ-Kur) Emeklileri

  • Tahsis numarası son rakamı 3, 1, 9,7 ve 5 olanlara 21 Mayıs
  • Tahsis numarası son rakamı 2, 0, 8, 6 ve 4 olanlara 22 Mayıs
4C (Emekli Sandığı)

  • 20 Mayıs tarihi
DUL VE YETİMLERE ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Dul ve yetim aylığı alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri de bağlı oldukları sigorta kolunun emekli ödeme takvimine göre yatırılıyor. Bakan Işıkhan'ın açıkladığı takvime göre ödeme tarihleri şöyle olacak:

SSK (4A) Dul ve Yetimleri

  • Maaş ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21, 22 olanlar: Mevcut ödeme günlerinde
  • Maaş ödeme günü 23, 24 olanlar: 21 Mayıs
  • Maaş ödeme günü 25, 26 olanlar: 22 Mayıs
Bağ-Kur (4B) Dul ve Yetimleri

  • Maaş ödeme günü 25, 26 olanlar: 21 Mayıs
  • Maaş ödeme günü 27, 28 olanlar: 22 Mayıs
Emekli Sandığı (4C) Dul ve Yetimleri

  • 20 Mayıs tarihi
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
