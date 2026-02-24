Emekli bayram ikramiyesi için 3 formül masada: SSK, Bağkur emeklisi, dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye hesabı

Eşten maaş alan ancak çalışanların yani ölüm aylığı oranı yüzde 50 olanların ikramiyesi ise 2 bin liradan, ilk formüle göre 2 bin 500, ikinci formüle göre 2 bin 750, üçüncü formüle göre de 3 bin liraya çıkacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 25 olanlar yani yetim çocuklar ise bin lira ikramiye alabiliyorken, bu tutar formüllere göre bin 250, bin 375 ya da bin 500 lirayı bulacak. İki aylık alanlara ise bu dosyalardan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ikramiye ödenecek.