Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 3 senaryo masada! İşte konuşulan rakamlar…

Yeni yıl zamlarının netleşmesiyle milyonlarca emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşın gözü bu kez bayram ikramiyelerine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam alırken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 20 bin TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 889 TL'ye yükseltildi. Kök aylığı düşük olan yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşı da memur artış oranına eşitlenerek yukarı çekildi. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte 3 olası senaryo...

Giriş Tarihi: 18.02.2026 06:51