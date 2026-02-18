Trend Galeri Trend Ekonomi Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 3 senaryo masada! İşte konuşulan rakamlar…

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 3 senaryo masada! İşte konuşulan rakamlar…

Yeni yıl zamlarının netleşmesiyle milyonlarca emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşın gözü bu kez bayram ikramiyelerine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam alırken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 20 bin TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 889 TL'ye yükseltildi. Kök aylığı düşük olan yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşı da memur artış oranına eşitlenerek yukarı çekildi. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte 3 olası senaryo...

Giriş Tarihi: 18.02.2026 06:51
Taban aylığın 20 bin TL'ye çıkarılması, dul ve yetim aylıklarının da bu tutar üzerinden yeniden hesaplanmasını sağladı. Zamlı maaşların ödenmeye başlanmasıyla birlikte hükümetin bayram ikramiyesi için atacağı adım merak konusu oldu.

Peki, milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan 3 ayrı senaryo…

İKRAMİYEDE 3 OLASI RAKAM

Kulislerde konuşulan üç seçenek öne çıkıyor:

  • 5.000 TL
  • 5.500 TL
  • 6.000 TL
İkramiyenin 5 bin TL'ye yükselmesi halinde emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 10 bin TL alacak. Tutarın 5.500 TL olması durumunda toplam ödeme 11 bin TL'ye, 6 bin TL olması halinde ise 12 bin TL'ye çıkacak.

KİMLER YARARLANACAK?

Bayram ikramiyesi;

  • SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri
  • Malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar
  • Sürekli iş göremezlik geliri sahipleri
  • Dul ve yetimler (hisse oranında)
  • 65 yaş aylığı alanlar
  • Şehit yakınları, gaziler ve diğer hak sahiplerini kapsıyor.
Dul ve yetim aylığı alanlara ödeme, maaş oranları kadar yapılacak. Sürekli iş göremezlik geliri alanlar da rapor oranları ölçüsünde ikramiye alacak. 65 yaş aylığı alanlara ise tam ödeme yapılacak.

HİSSEYE GÖRE ÖRNEK HESAPLAMA

İkramiye 5.000 TL olursa:

  • %75 hisse: 3.750 TL
  • %50 hisse: 2.500 TL
  • %25 hisse: 1.250 TL
5.500 TL olursa:

  • %75 hisse: 4.125 TL
  • %50 hisse: 2.750 TL
  • %25 hisse: 1.375 TL
6.000 TL olursa:

  • %75 hisse: 4.500 TL
  • %50 hisse: 3.000 TL
  • %25 hisse: 1.500 TL
Bu durumda dul ve yetimler iki bayramda toplam 7.500 TL ile 9.000 TL arasında ödeme alabilecek.

ÖDEME TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Ramazan Bayramı'nın 20-24 Mart tarihlerine denk gelmesi nedeniyle ilk ikramiyenin 9-14 Mart arasında yatırılması bekleniyor. Kurban Bayramı (27-30 Mayıs) öncesinde ise ödemelerin 18-23 Mayıs tarihleri arasında yapılabileceği öngörülüyor.

Ödemeler, emeklilerin maaş aldığı banka hesaplarına yatırılacak ve tahsis numarasına göre kademeli şekilde gerçekleştirilecek.