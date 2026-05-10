Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte detaylar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte detaylar…

Kurban Bayramı bu yıl 27-30 Mayıs 2026 tarihlerinde idrak edilecek. Kurban Bayramı'nda ödenecek ikramiye tutarı, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 4 bin TL olarak hesaplara geçecek. Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte tüm detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.05.2026 08:52 Güncelleme Tarihi: 10.05.2026 09:40
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte detaylar…

Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme vakti yaklaşıyor. Kurban Bayramı'nın gerçekleşmesine günler kala emekliler ödeme takvimine ilişkin detaylar merak ediyor. 4 bin liralık ikramiye ödeme ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte merak edilenler…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte detaylar…

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Ramazan Bayramı'ndan ikramiyeler 4 bin lira şeklinde ödendi. Kurban Bayramı ikramiyeleri de benzer şekilde 4 bin lira olarak ödenecek. Konuyla ilgili açılama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kurban Bayramı ikramiyelerini Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Yine 4 bin TL ödenecek. Erken ödenmesi ile ilgili çalışma yapılır" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte detaylar…

Emeklilerin merakla beklediği ödeme takvimine yönelik kulis bilgilerini paylaşan Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, "Normalde ikramiye ödeme takvimi bayramdan bir hafta önce yani 21'i ile 27'si arasında olur. Ancak duyduğum kadarıyla hem Çalışma Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi maaşlarla ikramiyeleri birleştirerek ödemeyi planlıyor" dedi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte detaylar…

Erdem, ödemelerin erkene çekilmesi ihtimaline dair, "Maaşlar 17'si ile 28'i arasında ödeniyor. Eğer maaşınızı 17'sinde alıyorsanız ikramiyeniz de o gün yatmış olacak. Böylece daha erken bir ikramiye ve maaş ödemesi gerçekleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte detaylar…

Sürecin resmiyet kazanması için ilgili kurumların harekete geçtiğini belirten Erdem, "Çalışma Bakanımıza bu soru sorulduğunda erken ödeme için Sosyal Güvenlik Kurumu çalışıyor dedi. Geçtiğimiz bayramda da bildiğiniz gibi ikramiyeler maaşlarla birlikte ödenmişti. Bugün yarın bu kararın açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte detaylar…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA YENİ HESAP

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayına yönelik aylık enflasyon verilerini açıkladı. Böylelikle emekli maaşı hesabı için 4 aylık veri belli oldu. Aylık enflasyon 4,18 olarak açıkladı. Böylelikle toplam enflasyon yüzde 14,64 olurken ortaya çıkan enflasyon farkı yüzde 3.28 şeklinde hesaplandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte detaylar…
  • Toplam enflasyon: %14,64
  • 6 aylık enflasyon farkı: %3,28
  • Toplu sözleşme zammı: %7
  • Kümülatif zam: %10.51
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte detaylar…

6 AYLIK TAHMİNLER NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde mayıs enflasyonu yüzde 1.82, haziran enflasyonu yüzde 1.52 olarak tahmin edilmişti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#KURBAN BAYRAMI #EMEKLİ İKRAMİYESİ