EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: SSK, Bağkur emeklisi, dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye hesabı

2025'TE İKRAMİYELERE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyesi yüzde 33,33'lük artışla 4 bin TL'ye yükseltildi. 17.7 milyon emekliye ödenecek toplam bayram ikramiyesinin 150 milyar TL'nin üzerinde olacağı hesaplanıyor. 2025 yılında emeklilere Kurban Bayramı'nda 57.4 milyar TL olmak üzere 100 milyar TL'nin üzerinde ikramiye ödemesi yapılmıştı. 2024 yılında ise bu rakam 84.2 milyar TL olarak gerçekleşmişti.