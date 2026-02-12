Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: SSK, Bağkur emeklisi, dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye hesabı

Ocak 2026 emekli zamlarının belli olmasıyla ikramiye hesabı da değişti. SSK Bağkur emeklisine yapılan yüzde 12,19'luk zamla beraber ikramiyeler için de rakamlar telaffuz edildi. Emekli ikramiyesi sadece emeklileri değil, dul ve yetim maaşı alanları da ilgilendiriyor. Peki, dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar ödeme yapılacak? İşte ikramiye hesabı…

Giriş Tarihi: 12.02.2026 07:04 Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 07:08
Ramazan'a sayılı günler kala emekli ikramiyesi hesapları yapılmaya başlandı. Emekli ikramiyelerine her yıl belli oranlarda zam yapılıyor. Bu yıl ne kadar zam yapılacağı merak edilirken kulislerde konuşulan rakamlar da belli olmaya başladı. Peki, SSK, Bağkur emeklisi, dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye ödemesi alacak? İşte tüm detaylar….

2025'TE İKRAMİYELERE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyesi yüzde 33,33'lük artışla 4 bin TL'ye yükseltildi. 17.7 milyon emekliye ödenecek toplam bayram ikramiyesinin 150 milyar TL'nin üzerinde olacağı hesaplanıyor. 2025 yılında emeklilere Kurban Bayramı'nda 57.4 milyar TL olmak üzere 100 milyar TL'nin üzerinde ikramiye ödemesi yapılmıştı. 2024 yılında ise bu rakam 84.2 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

2026 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında uygulamaya sokuldu. 2026'da bayram ikramiyesinin 5 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. Net rakam yetkililerden gelen açıklamalarla belli olacak.

Bayram ikramiyelerini, "SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alacak.

DUL VE YETİM NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?
Öte yandan dul ve yetim maaşı alanlar hisseleri oranında zam alacaklar.
Vefat eden sigortalının eşi, çocuk yoksa %75 oranı ile ikramiye alır.
Eş ve çocuklar birlikte hak sahibiyse, eş %50 oranı ile alır.
Ölüm aylığı alan yetimler %25 oranı ile ikramiye alır.
2025 YILINDA HİSSE BAŞINA NE KADAR ÖDEME ALINDI?
%75 hisse:3.000 TL
%50 hisse: 2.000 TL
%25 hisse alanlara: 1.000 TL
2026'DA DUL VE YETİM İKRAMİYE ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?
Emekli ikramiyelerinin 5 bin liraya çıkarılması halinde hisse oranına göre ödenecek tutarları şöyle:
%75 hisse (eş – çocuk yoksa): 3.750 TL
%50 hisse (eş – çocuklarla birlikte): 2.500 TL
%25 hisse (yetim çocuk): 1.250 TL