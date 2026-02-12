Trend
Galeri
Trend Ekonomi
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: SSK, Bağkur emeklisi, dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye hesabı
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: SSK, Bağkur emeklisi, dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye hesabı
Ocak 2026 emekli zamlarının belli olmasıyla ikramiye hesabı da değişti. SSK Bağkur emeklisine yapılan yüzde 12,19'luk zamla beraber ikramiyeler için de rakamlar telaffuz edildi. Emekli ikramiyesi sadece emeklileri değil, dul ve yetim maaşı alanları da ilgilendiriyor. Peki, dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar ödeme yapılacak? İşte ikramiye hesabı…
Giriş Tarihi: 12.02.2026 07:04
Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 07:08