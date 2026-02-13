EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDE SON DURUM! 2026 SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

17,7 MİLYON EMEKLİYE 150 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE ÖDEME

2026 yılında yaklaşık 17,7 milyon emekliye yapılacak bayram ikramiyesi ödemelerinin toplam tutarının 150 milyar TL'yi aşması bekleniyor. Kamu maliyesi açısından önemli bir kalem oluşturan ikramiyeler, her yıl bütçede ciddi bir paya ulaşıyor.

2025 yılında yalnızca Kurban Bayramı döneminde 57,4 milyar TL ödeme yapılırken, yıl genelinde toplam tutar 100 milyar TL'yi geçmişti. 2024 yılında ise bayram ikramiyeleri için ödenen toplam miktar 84,2 milyar TL olarak gerçekleşmişti.