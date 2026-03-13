Trend Galeri Trend Ekonomi Emekli, dul, yetim, 65 yaşa çifte bayram ödemesi! 2'si birden hesaba yatacak: İşte ikramiye ödeme takvimi

Emekli, dul, yetim, 65 yaşa çifte bayram ödemesi! 2'si birden hesaba yatacak: İşte ikramiye ödeme takvimi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram ikramiyesi için milyonlarca emeklinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Emeklilere bayram öncesi çifte ödeme yapılacağını duyurdu. Peki SSK, Bağ-Kur, dul, yetim maaşı ve 65 yaş aylığı alanlara ikramiye ve aylıkları ne zaman yatacak? Kim ne kadar maaş ve ikramiye alacak? İşte tahsis numarasının son rakamına göre ayrıntılı ödeme takvimi...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.03.2026 06:43 Güncelleme Tarihi: 13.03.2026 06:56
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi ödemeleri için ödeme takvimi belli oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda 17 milyon SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi başta olmak üzere milyonlara yapılacak bayram ikramiyesi için beklenen müjdeyi verdi.

Başkan Erdoğan, emeklilere yapılacak bayram ikramiyelerinin her yıl olduğu gibi bayramdan önce hesaplara yatırılacağını, ayrıca mart ayına ait emekli maaşlarının da öne çekileceğini duyurdu.

İKRAMİYE VE MAAŞ AYNI ANDA YATACAK

Erdoğan, "Son olarak emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi yine bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Ayrıca emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesi sadece SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerini değil, çok geniş bir kesimi kapsıyor.

Ödemeden faydalanan diğer gruplar şöyle;

SSK (4A) emeklileri

Bağ-Kur (4B) emeklileri

Emekli Sandığı (4C) emeklileri

Malullük aylığı alanlar

Vazife malullüğü aylığı alanlar

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar

Dul ve yetim aylığı alanlar (hisse oranında)

65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) alanlar

Şehit yakınları

Gaziler ve muharip gaziler

Güvenlik korucuları

Terörden zarar gören siviller ve hak sahipleri

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez verilen bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında 1.000 TL olarak ödenmeye başlandı. Daha sonrasında 2021 yılında yüzde 10 artışla 1100 TL, 2023 yılında yüzde 85 artışla 2000 TL, 2024 yılında yüzde 50 artışla 3000 TL, 2025 yılda yüzde 33 artışla 4.000 TL oldu.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

2026 yılı için SSK ve Bağ-Kur kapsamında emekli olanların aylıkları yüzde 12,19 oranında artırılırken, memurlar ve memur emeklileri için bu oran yüzde 18,60 zam yapıldı.

En düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 889 liraya çıkarken, kök aylığı düşük seviyede bulunan yaklaşık 5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ise 20 bin TL'ye yükseldi.

EMEKLİLERE BAYRAM ÖNCESİ NE KADAR YATIRILACAK?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine bayram ikramiyesi ödemesi 4.000 TL olarak yapılacak. Bu doğrultuda en düşük emekli maaşı alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine toplamda 24 bin TL, en düşük memur maaşı alanlara ise toplamda 31 bin 889 TL ödeme yapılacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE VE MAAŞ HESABI

Vefat eden sigortalının ardından dul ve yetim aylığı bağlanan hak sahipleri de bayram ikramiyesinden payları oranında faydalanıyor. Buna göre dul aylığını yüzde 75 oranında alan bir kişi, açıklanan ikramiye tutarının yüzde 75'i kadar ödeme alıyor. Yüzde 50 oranında aylık bağlananlar ikramiyenin yarısını, yüzde 25 oranında aylık alanlar ise tutarın dörtte biri kadar ödeme alıyor.

En düşük emekli maaşının 20 bin TL olmasıyla dul ve yetim maaşları şu şekilde:

%75 Hisse:15.000 TL

%50 Hisse: 10.000 TL

%25 Hisse: 5.000 TL

Dul ve yetimler için bayram ikramiyesi ödemeleri şu şekilde:

%75 hisse: 3.000 TL

%50 hisse: 2.000 TL

%25 hisse: 1.000 TL

Dul ve yetimlere hisse başına toplamda hem maaş hem de ikramiye ödemesi şu şekilde olacak:

%75 Hisse:18.000 TL

%50 Hisse: 12.000 TL

%25 Hisse: 6.000 TL

65 YAŞ AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE VE MAAŞ HESABI

Öte yandan 65 yaş aylığı alanlar da dahil olmak üzere listede yer alan diğer hak sahiplerine ise herhangi bir hisse uygulaması yapılmıyor; bayram ikramiyesinin tamamı hesaplarına yatırılıyor.

2026 Ocak ayı itibarıyla 65 yaş aylığı 6.393 TL olarak uygulanmaya başlandı. Bu doğrultuda toplamda 10 bin 393 TL ödeme yapılacak.

Sürekli iş göremezlik geliri alanlara yapılacak bayram ikramiyesi ödemesi, kişinin iş göremezlik oranına göre belirleniyor. Yani bağlanan gelir oranı neyse, ikramiye de aynı oran üzerinden hesaplanıyor.

İKRAMİYE VE MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

Normal şartlarda SSK emekli maaşları tahsis numarasının son rakamına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında ödeniyor. Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını ayın 25'i ile 28 arasında alırken, memur emeklilerine ise her ayın 15'inde ödeme yapılıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre Bağ-Kur, SSK ve memur emeklilerine ayın 14'ünden itibaren hem maaşları hem de ikramiyeler aynı anda yatırılacak.

BAKAN IŞIKHAN ÖDEME TAKVİMİNİ AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıkları ödeme tarihlerini açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacak.

Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum.''

İşte tahsis numarasının son rakamına göre emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi:

SSK (4A) Emeklileri

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5, 3 olanlar 14 Mart 2026

Tahsis numarasının son rakamı 1, 8, 6 olanlar 15 Mart 2026

Tahsis numarasının son rakamı 4, 2, 0 olanlar 16 Mart 2026

Bağ-Kur (4B) Emeklileri

Tahsis numarasının son rakamı 5, 7, 9, 3, 1 olanlar 17 Mart 2026

Tahsis numarasının son rakamı 4, 6, 8, 0, 2 olanlar 18 Mart 2026

Memur emeklileri (Emekli Sandığı 4C) 19 Mart 2026 tarihinde hem maaşlarını hem de ikramiyelerini alacak.

