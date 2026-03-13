Emekli, dul, yetim, 65 yaşa çifte bayram ödemesi! 2’si birden hesaba yatacak: İşte ikramiye ödeme takvimi

65 YAŞ AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE VE MAAŞ HESABI

Öte yandan 65 yaş aylığı alanlar da dahil olmak üzere listede yer alan diğer hak sahiplerine ise herhangi bir hisse uygulaması yapılmıyor; bayram ikramiyesinin tamamı hesaplarına yatırılıyor.

2026 Ocak ayı itibarıyla 65 yaş aylığı 6.393 TL olarak uygulanmaya başlandı. Bu doğrultuda toplamda 10 bin 393 TL ödeme yapılacak.