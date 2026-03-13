Trend
Emekli, dul, yetim, 65 yaşa çifte bayram ödemesi! 2'si birden hesaba yatacak: İşte ikramiye ödeme takvimi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram ikramiyesi için milyonlarca emeklinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Emeklilere bayram öncesi çifte ödeme yapılacağını duyurdu. Peki SSK, Bağ-Kur, dul, yetim maaşı ve 65 yaş aylığı alanlara ikramiye ve aylıkları ne zaman yatacak? Kim ne kadar maaş ve ikramiye alacak? İşte tahsis numarasının son rakamına göre ayrıntılı ödeme takvimi...
Giriş Tarihi: 13.03.2026 06:43
