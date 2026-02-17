Emekli, dul, yetim ve 65 yaş aylığı alanlara ikramiye hesabı! En az 10 bin TL... İşte masadaki 3 senaryo

Yeni yıl itibarıyla milyonlarca emeklinin alacağı zam oranları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 12,19 artırılırken, memurlar ile memur emeklileri yüzde 18,60 oranında zam aldı. Kök aylığı düşük olan yaklaşık 5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı memur zam oranına eşitlenerek yukarı çekildi. Böylece en düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 889 liraya, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ise 20 bin TL seviyesine yükseldi.