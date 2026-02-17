Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Emekli, dul, yetim ve 65 yaş aylığı alanlara ikramiye hesabı! En az 10 bin TL... İşte masadaki 3 senaryo
Emekli, dul, yetim ve 65 yaş aylığı alanlara ikramiye hesabı! En az 10 bin TL... İşte masadaki 3 senaryo
Emekliler başta olmak üzere dul ve yetimlerin 2026 maaşları belli oldu. Zamlı maaşlar hesaplara yatarken, gözler bayram ikramiyelerinde yapılacak artışa çevrildi. Bayram ikramiyesine yapılacak zam için iki senaryo var. Peki bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekliler, 65 yaş aylığı alanlar kaç TL ikramiye alacak? Dul ve yetimlere hisse başı ne kadar yatırılacak? İşte örnek bayram ikramiyesi hesabı...
Giriş Tarihi: 17.02.2026 06:42
Güncelleme Tarihi: 17.02.2026 06:44