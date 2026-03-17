Emekli ikramiyesi ve emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ödeme tarihleri

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR İKRAMİYE ÖDEMESİ

Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak 4 bin lira yatırılırken, dul ve yetimlere ise hisseleri oranında ödeme gerçekleştirilecek. Eşten maaş alanlara yüzde 75 oranında yani 3 bin lira, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlara yüzde 50 oranında yani 2 bin lira, yetimlere ise yüzde 25 oranında yani bin lira ikramiye yatırılacak.