Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ MAAŞ FARKI 2026 OCAK | 16.881 TL emekli maaşı alana 3.119 TL maaş fark ne zaman yatacak?

Emeklileri yakından ilgilendiren en düşük emekli maaşı düzenlemesi TBMM'de onaylandı. Yasanın kabul edilmesinin ardından gözler, zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarihe çevrilirken, yeni düzenlemenin kapsamı ve ödeme süreci araştırılmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 23.01.2026 22:30 Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 23:03
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenleme sonrası en düşük emekli maaşına ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Milyonlarca emekli, zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ederken, ödeme takvimi ve uygulamaya dair ayrıntılar da gündeme geldi.

Ocak ayı zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 12,19 artış gerçekleşmişti. Yeni düzenleme ile, en düşük emekli aylığına yüzde 18,4 zam yapılmış oldu.

Yeni düzenlemeden 4 milyon 917 bin emeklinin yararlanacağı belirtiliyor.

TBMM'DE KABUL EDİLDİ!

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin teklif, Genel Kurul'da kabul edildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?

Yeni yapılan düzenleme ile enflasyon hesabına göre 18 bin 939 lira olan emekli maaşı yüzde 18,4 zamla 20 bin liraya kadar yükseldi. Yeni düzenleme emekli maaşı yüzde 12.19 zamla 20 bin TL'ye ulaşmayan 17 bin 827 TL'den daha az kök maaşı olan emeklileri kapsayacak.

3.119 TL'LİK ZAM FARKI ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

SSK emeklileri maaş ödemelerini 17 Ocak itibariyle almaya başladı. En düşük emekli aylığı alanlara ödemeler zamsız olarak 16.881 TL olarak yatırıldı.

Zam farkı için ödeme takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından duyuruldu;

HESAPLARA YATIRIYORUZ

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI!

SSK kapsamında maaş alan emekliler için zamlı maaş ödemeleri 17 Ocak itibariyle başladı. 26 Ocak tarihine kadar ödemeler devam edecek.

SSK 4A ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
  • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.

3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.

Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.

