EMEKLİ MAAŞ FARKI 2026 OCAK | 16.881 TL emekli maaşı alana 3.119 TL maaş fark ne zaman yatacak?
Emeklileri yakından ilgilendiren en düşük emekli maaşı düzenlemesi TBMM'de onaylandı. Yasanın kabul edilmesinin ardından gözler, zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarihe çevrilirken, yeni düzenlemenin kapsamı ve ödeme süreci araştırılmaya başlandı.
Giriş Tarihi: 23.01.2026 22:30
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 23:03