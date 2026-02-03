EMEKLİ MAAŞ FARKI SON DAKİKA! 16.881 TL alanlara 3.119 TL yatırılıyor! İşte emekliye 2. maaş detayları

Yeni yılda milyonlarca emeklinin maaşları belli oldu. En düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye çıkarıldı. Gözler Ocak ayında 16.881 TL alan emeklilere maaş farkının yatacağı tarihteydi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 bin 119 liralık maaş farkı ödemesi için SGK'dan beklenen açıklama hafta sonu geldi. Maaş farkını yarın itibarıyla alacak olan emekliler şimdi hükümetin atacağı bayram ikramiyesi ve emeklilere çifte maaş niteliği taşıyacak olan vatandaşlık maaşı adımlarına odaklandı. Milyonları rahatlatacak çifte müjde için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı. Peki, 16.881 TL emekli maaşı alana 3.119 TL maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL olacak? Vatandaşlık maaşıyla neler değişecek? İşte ayrıntılar...