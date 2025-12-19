EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026 | 16.811, 17.000, 18.000 TL alanlar için zam + refah payı tablosu

Emekli maaş zammı 2026 Ocak zammı için tablo giderek netleşiyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için 5 aylık zam oranı belli oldu. Emekliler şimdiden TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon oranında zammı cebe koydu. Refah payı beklentisi de gündemde sıcaklığını korurken, 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000, 19.000, 20.000 TL maaş alan emekliler için dörtlü zam hesabı ortaya çıktı. Peki 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler yeni yılda kaç TL zam alacak? İşte ayrıntılı zam hesabı...