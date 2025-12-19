Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026 | 16.811, 17.000, 18.000 TL alanlar için zam + refah payı tablosu

Emekli maaş zammı 2026 Ocak zammı için tablo giderek netleşiyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için 5 aylık zam oranı belli oldu. Emekliler şimdiden TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon oranında zammı cebe koydu. Refah payı beklentisi de gündemde sıcaklığını korurken, 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000, 19.000, 20.000 TL maaş alan emekliler için dörtlü zam hesabı ortaya çıktı. Peki 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler yeni yılda kaç TL zam alacak? İşte ayrıntılı zam hesabı...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.12.2025 07:43 Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 07:56
SSK ve Bağ-Kur'luları yakından ilgilendiren 2026 ocak emekli maaş zammı hesaplamaları sürüyor. Yeni yılda yaklaşık 17 milyon emekli yaklaşık olarak yapılan bu hesaplamalar doğrultusunda maaşlarına zam alacak. Kasım ayı enflasyon verileriyle 5 aylık zam oranı netleşti. Geriye ise Aralık ayı enflasyonu kaldı.

Peki, 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000, 19.000, 20.000 TL alanlar ne kadar alacak? İşte, zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu...

İŞÇİ VE ESNAF EMEKLİSİ İÇİN 5 AYLIK NET ORAN

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 6 aylık enflasyon oranına göre zam alıyor. Temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam alan emekliler için ikinci 6 aylık zam oranı TÜİK tarafından açıklanan verilerle belli olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilerle 5 aylık zam oranı belli oldu. 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi. Geriye sadece Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamı kaldı.

EN AZ YÜZDE 11,21 ZAM CEPTE

Emekli maaşına yapılacak zam için ilk hesap gerçekleşen enflasyon verilerine göre yapıldı. 5 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşına en az yüzde 11,21 oranında zam yapılacak. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.

5 aylık verilere göre zam tablosu şu şekilde:

TCMB BEKLENTİSİYLE TABLO NETLEŞTİ

Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü.

Merkez Bankası anketine göre 6 aylık enflasyon yüzde 12,42 olacak.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,42 oranında bir zam alacak. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 977 TL'ye çıkacak.

TCMB anketine göre 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler için maaş tablosu aşağıdaki gibi oluşacak.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyonu için yüzde 31-31'lük tahmin aralığının üst bandına göre ise zam oranı yüzde 13,99 olarak hesaplanacak.

Böyle bir tabloda en düşük emekli maaşı 19.242 TL'ye yükselecek.

Bu hesaplamaya göre ayrıntılı zam tablosu şu şekilde:

EMEKLİLER İÇİN REFAH PAYI FORMÜLÜ

Memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık bir fark oluşması bekleniyor. 2025 yılında yapılmadı ama daha önceki yıllarda bu fark refah payı verilerek kapatılmıştı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 6,5 puanlık refah payı verilerek farkın kapatılması bekleniyor.

6 aylık enflasyonun yüzde 12,42 gerçekleşmesi halinde yüzde 6,5 oranında refah payı ile emekli maaşına yapılacak zam oranı yüzde 18,92'e çıkması muhtemel.

Refah payı ile birlikte 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 20 bin 74 liraya yükselecek.

Refah payı ile 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler için maaş tablosu aşağıdaki gibi oluşacak.