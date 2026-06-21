Emekli Maaş Zammı Son Durum | Emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği 2026 Temmuz emekli zammı için geri sayım devam ederken, beş aylık kesinleşen rakamların ardından tüm gözler Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak nihai oran öncesinde Merkez Bankası beklenti anketi sonuçlarına göre altı aylık zam tahmini belirginleşirken, en düşük emekli maaşı ve zammı hesaplamaları ön plana çıktı. Peki emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?
Giriş Tarihi: 21.06.2026 15:44
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 15:48