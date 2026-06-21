Emekli Maaş Zammı Son Durum | Emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.