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Emekli Maaş Zammı Son Durum | Emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği 2026 Temmuz emekli zammı için geri sayım devam ederken, beş aylık kesinleşen rakamların ardından tüm gözler Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak nihai oran öncesinde Merkez Bankası beklenti anketi sonuçlarına göre altı aylık zam tahmini belirginleşirken, en düşük emekli maaşı ve zammı hesaplamaları ön plana çıktı. Peki emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

Giriş Tarihi: 21.06.2026 15:44 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 15:48
Emekli Maaş Zammı Son Durum | Emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

Türkiye genelindeki milyonlarca emekli, Temmuz ayında yapılacak olan yılın ikinci maaş düzenlemesi ile emekli zammı için heyecanlı bekleyiş içinde. TÜİK tarafından yılın ilk beş ayına ait enflasyon verilerinin netleşmesi üzerine Merkez Bankası'nın haziran tahminlerinin eklenmesiyle birlikte, emekli maaşlarında oluşabilecek artış oranları şekillendi. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı için yapılan yeni hesaplamalar ön plana çıktı.

Emekli Maaş Zammı Son Durum | Emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.

Emekli Maaş Zammı Son Durum | Emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

MERKEZ BANKASI HAZİRAN ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın yayımladığı son Piyasa Katılımcıları Anketi, Temmuz ayında yapılacak zam oranları için en güçlü veri kaynağı oldu. 68 reel ve finansal sektör temsilcisinin katılımıyla hazırlanan raporda, Haziran ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentisi ortalama yüzde 1,36 olarak belirlendi.

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Emekli Maaş Zammı Son Durum | Emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ: SSK VE BAĞ-KUR İÇİN YÜZDE 18,19

Ocak ve Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık süreçte yüzde 16,60'lık enflasyon artışı zaten cebe konmuştu. Haziran ayı için öngörülen yüzde 1,36'lık artışın eklenmesiyle birlikte 6 aylık toplam enflasyon oranının yüzde 18,19'a ulaşması bekleniyor.

Emekli Maaş Zammı Son Durum | Emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur statüsünden emekli olan vatandaşlar, herhangi bir ek refah payı kararı verilmediği takdirde doğrudan yüzde 18,19 oranında zammı garantilemiş olacak.

Emekli Maaş Zammı Son Durum | Emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

YENİ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR AYLIKLARI TABLOSU

Mevcut durumda 20.000 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yüzde 18,19'luk tahminin kesinleşmesi halinde 23.638 TL seviyesine yükselecek.

Memur ve memur emeklileri tarafında ise toplu sözleşme ile enflasyon farkı formülü devreye giriyor. Yüzde 6,48'lik enflasyon farkına eklenecek yüzde 7'lik toplu sözleşme payı ile memur kesiminin zammı yüzde 13,93 olacak.

Emekli Maaş Zammı Son Durum | Emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

MAAŞLARA GÖRE KADEMELİ TEMMUZ 2026 ZAM HESAPLAMA LİSTESİ

Beklentiler doğrultusunda, Temmuz ayında sigortalıların mevcut gelirlerine göre oluşacak yeni maaş skalası şu şekilde listeleniyor:

Emekli Maaş Zammı Son Durum | Emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

Mevcut Maaş: 20.000 TL | 5 Aylık Kesin (%16,60): 23.320 TL | 6 Aylık Tahmin (%18,19): 23.638 TL

Mevcut Maaş: 25.000 TL | 5 Aylık Kesin (%16,60): 29.150 TL | 6 Aylık Tahmin (%18,19): 29.548 TL

Mevcut Maaş: 30.000 TL | 5 Aylık Kesin (%16,60): 34.980 TL | 6 Aylık Tahmin (%18,19): 35.457 TL

Mevcut Maaş: 35.000 TL | 5 Aylık Kesin (%16,60): 40.810 TL | 6 Aylık Tahmin (%18,19): 41.366 TL

Mevcut Maaş: 40.000 TL | 5 Aylık Kesin (%16,60): 46.640 TL | 6 Aylık Tahmin (%18,19): 47.274 TL

Emekli Maaş Zammı Son Durum | Emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

Milyonlarca hak sahibinin kilitlendiği kesin zam oranları 3 Temmuz 2026 tarihinde TÜİK'in Haziran ayı verilerini ilan etmesiyle netlik kazanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör