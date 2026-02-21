Trend Galeri Trend Ekonomi Emekli maaşı 20.000 TL olanlara 90 bin TL promosyon fırsatı! Tabloya bak öğren... İşte banka banka liste

Emekliler başta olmak üzere dul ve yetimlerin 2026 maaşları belli oldu. Zamlı maaşlar hesaplara yatarken, gözler bankaların promosyon miktarlarına çevrildi. Emekliler maaş zam farklarını cebine koyarken, bankalar yeni müşteri kapmak için kesenin ağzını açmaya başladı. Emekliler için nakit promosyona ek emeklilere 90 bin TL kazanma imkanı doğarken, dul ve yetim aylığı alanlar için özel kampanyalar geldi. Peki en yüksek nakit promosyon ve avantaj hangi banka veriyor? Tabloya bak öğren... İşte banka banka emekli promosyon listesi...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.02.2026 14:10 Güncelleme Tarihi: 21.02.2026 14:26
2026'nın başında gerçekleştirilen maaş artışının ardından emeklilere yönelik promosyon kampanyaları da güncellendi. En düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye çıkarılmasıyla birlikte bankalar, nakit promosyonların yanı sıra çeşitli ek avantajlar sunarak emeklileri kendi müşterileri haline getirmek için rekabeti artırdı.

Şubat 2026 itibarıyla özellikle özel bankalarda promosyon ödemeleri 31 bin TL seviyesine kadar yükselirken, ek kampanya ve yan haklarla birlikte toplam avantaj tutarı 90 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

BANKALAR PROMOSYON YARIŞINI KIZIŞTIRDI

Şubat ayında üç banka emeklilere yönelik yeni tekliflerini duyurdu. VakıfBank ve Türkiye Finans, promosyon ödemeleri ve ek avantajlarla birlikte 30 bin TL'nin üzerinde kazanç imkânı sunarken, Ziraat Bankası toplam avantaj tutarını 90 bin TL'ye kadar taşıdı.

Yeni kampanyasını açıklayan Ziraat Bankası, nakit promosyonun yanı sıra faizsiz taksitli avans, Bankkart Lira kazanımı ve özel faizsiz kredi seçenekleriyle emeklilere 90 bin TL'ye varan toplam avantaj sağlanabileceğini duyurdu.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR NE KADAR PROMOSYON ALIYOR?

Dul ve yetim maaşı alanlar için kamu bankaları ve bazı özel bankalar promosyon hesaplamasında genellikle hisse oranını esas alıyor. Örneğin 15.000 TL emekli maaşı üzerinden yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bir hak sahibi 3.750 TL ödeme alıyorsa, promosyon da çoğu zaman bu tutar üzerinden, yani emekliye verilen ödemenin dörtte biri seviyesinde teklif ediliyor.

Ancak müşteri kazanmak isteyen bazı özel bankalar, bu oranı dikkate almadan taban promosyon uygulayabiliyor.

Yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bir hak sahibi bazı bankalarda 3.000–4.000 TL aralığında teklif alırken, kampanyalı bankalarda bu tutar 8.000–10.000 TL seviyesine çıkabiliyor.

Yüzde 50 oranında dul aylığı alanlarda standart teklif 5.000–6.000 TL bandında kalırken, bazı özel bankalarda 10.000–12.000 TL'ye kadar yükselebiliyor.

Yüzde 75 oranında dul aylığı alan hak sahiplerinde ise 7.500–8.000 TL seviyesindeki teklifler, kampanyalı uygulamalarda 12.000–15.000 TL aralığına ulaşabiliyor.

Banka banka emekli promosyon tablosu şu şekilde: