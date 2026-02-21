Emekli maaşı 20.000 TL olanlara 90 bin TL promosyon fırsatı! Tabloya bak öğren... İşte banka banka liste

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR NE KADAR PROMOSYON ALIYOR?

Dul ve yetim maaşı alanlar için kamu bankaları ve bazı özel bankalar promosyon hesaplamasında genellikle hisse oranını esas alıyor. Örneğin 15.000 TL emekli maaşı üzerinden yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bir hak sahibi 3.750 TL ödeme alıyorsa, promosyon da çoğu zaman bu tutar üzerinden, yani emekliye verilen ödemenin dörtte biri seviyesinde teklif ediliyor.