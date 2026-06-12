EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 5 zam formülü ve ek ödeme! İşte kuruş kuruş yeni hesap

6 aylık tahminlere göre SSK ve Bağkur'lular için oluşan zam tablosu şu şekilde:
Mevcut Maaş: 20.000 TL
%17,77 zamlı (Haziran TÜFE %1,00): 23.554 TL
%18,20 zamlı (Haziran TÜFE %1,37): 23.640 TL
%18,38 zamlı (Haziran TÜFE %1,52): 23.676 TL
%18,47 zamlı (Haziran TÜFE %1,60): 23.694 TL
%18,60 zamlı (Haziran TÜFE %1,71): 23.720 TL
Mevcut Maaş: 25.000 TL
%17,77 zamlı (Haziran TÜFE %1,00): 29.443 TL
%18,20 zamlı (Haziran TÜFE %1,37): 29.550 TL
%18,38 zamlı (Haziran TÜFE %1,52): 29.595 TL
%18,47 zamlı (Haziran TÜFE %1,60): 29.618 TL
%18,60 zamlı (Haziran TÜFE %1,71): 29.650 TL
Mevcut Maaş: 30.000 TL
%17,77 zamlı (Haziran TÜFE %1,00): 35.331 TL
%18,20 zamlı (Haziran TÜFE %1,37): 35.460 TL
%18,38 zamlı (Haziran TÜFE %1,52): 35.514 TL
%18,47 zamlı (Haziran TÜFE %1,60): 35.541 TL
%18,60 zamlı (Haziran TÜFE %1,71): 35.580 TL