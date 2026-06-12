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EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 5 zam formülü ve ek ödeme! İşte kuruş kuruş yeni hesap

Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Yılın ikinci maaş artışı için yüzde 16.61 zammı garantileyen emekliler için Temmuz ayında 5 formül üzerinde duruluyor. Temmuz ayında sadece maaşlara değil "vergi iadesi" olarak bilinen "Ek Ödeme Tutarı"na da zam gelecek. İşte kuruşu kuruş yeni hesap...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.06.2026 07:52 Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 08:05
EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 5 zam formülü ve ek ödeme! İşte kuruş kuruş yeni hesap

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi, Temmuz ayında yapılacak zam oranına odaklandı. Mayıs ayı enflasyon verileriyle 5 aylık zam oranının kesinleşmesinin ardından geriye kalan tek Haziran enflasyonu ile ilgili tahminler emekli ve memur için 5 ayrı hesaplamayı ortaya koydu. Emekli maaşlarına zam için 5 formül öne çıkarken, kök aylık üzerinden hesaplanan "Ek Ödeme Tutarı"nda da artış yaşanması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 5 zam formülü ve ek ödeme! İşte kuruş kuruş yeni hesap

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

5 aylık enflasyon verileri doğrultusunda memur ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkı netleşmeye başladı. Ocak–mayıs döneminde oluşan %16,6'lık enflasyon sonrası en düşük SSK Bağ-Kur emekli maaşı şimdiden 23.322 TL'ye ulaştı.

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 5 zam formülü ve ek ödeme! İşte kuruş kuruş yeni hesap

TEMMUZ ZAMMI İÇİN MASADA 5 FORMÜL VAR

Emekli maaşlarına zam için geriye sadece 1 veri kaldı. Haziran enflasyonuna ilişkin 5 beklenti yapılacak zamma ilişkin tahminleri de beraberinde getiriyor. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 1.52 oldu. Geçen yılın haziran ayında ise TÜFE yüzde 1.37 çıkmıştı. Haziran enflasyonunun mayıs ayında olduğu gibi yüzde 1.71 çıkması da bir ihtimal olarak masada yer alıyor. Haziran enflasyonunu yüzde 1 olarak bekleyenler de mevcut.

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EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 5 zam formülü ve ek ödeme! İşte kuruş kuruş yeni hesap

EMEKLİ MAAŞI İÇİN 5 HESAPLAMA

Tahminlere bakıldığında 6 aylık enflasyonun yüzde 17-19 aralığında çıkması bekleniyor.

Haziran ayı enflasyonu yüzde 1 olursa 6 aylık enflasyon yüzde 17.77 olacak. Bu durumda en düşük emekli maaşı 23 bin 554 TL'ye çıkacak.

EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekli maaşına 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam tablosu...

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 5 zam formülü ve ek ödeme! İşte kuruş kuruş yeni hesap

En düşük emekli maaşı haziran enflasyonu yüzde 1.37 olursa yüzde 18.20 artışla 23.640 TL'ye, yüzde 1.52 olursa yüzde 18.38 artışla 23 bin 676 TL'ye yükselecek.

EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekli maaşına 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam tablosu...

EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekli maaşına 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam tablosu...

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 5 zam formülü ve ek ödeme! İşte kuruş kuruş yeni hesap

Yüzde 1.6 olursa ise yüzde 18.47 artışla 23 bin 694 TL'yi, yüzde 1.71 olursa ise yüzde 18.60 artışla 23.720 TL'yi bulacak

EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekli maaşına 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam tablosu...

EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Emekli maaşına 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi için yeni zam tablosu...

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 5 zam formülü ve ek ödeme! İşte kuruş kuruş yeni hesap

6 aylık tahminlere göre SSK ve Bağkur'lular için oluşan zam tablosu şu şekilde:

Mevcut Maaş: 20.000 TL

%17,77 zamlı (Haziran TÜFE %1,00): 23.554 TL
%18,20 zamlı (Haziran TÜFE %1,37): 23.640 TL
%18,38 zamlı (Haziran TÜFE %1,52): 23.676 TL
%18,47 zamlı (Haziran TÜFE %1,60): 23.694 TL
%18,60 zamlı (Haziran TÜFE %1,71): 23.720 TL

Mevcut Maaş: 25.000 TL

%17,77 zamlı (Haziran TÜFE %1,00): 29.443 TL
%18,20 zamlı (Haziran TÜFE %1,37): 29.550 TL
%18,38 zamlı (Haziran TÜFE %1,52): 29.595 TL
%18,47 zamlı (Haziran TÜFE %1,60): 29.618 TL
%18,60 zamlı (Haziran TÜFE %1,71): 29.650 TL

Mevcut Maaş: 30.000 TL

%17,77 zamlı (Haziran TÜFE %1,00): 35.331 TL
%18,20 zamlı (Haziran TÜFE %1,37): 35.460 TL
%18,38 zamlı (Haziran TÜFE %1,52): 35.514 TL
%18,47 zamlı (Haziran TÜFE %1,60): 35.541 TL
%18,60 zamlı (Haziran TÜFE %1,71): 35.580 TL

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 5 zam formülü ve ek ödeme! İşte kuruş kuruş yeni hesap

Mevcut Maaş: 35.000 TL

%17,77 zamlı (Haziran TÜFE %1,00): 41.220 TL
%18,20 zamlı (Haziran TÜFE %1,37): 41.370 TL
%18,38 zamlı (Haziran TÜFE %1,52): 41.433 TL
%18,47 zamlı (Haziran TÜFE %1,60): 41.465 TL
%18,60 zamlı (Haziran TÜFE %1,71): 41.510 TL

Mevcut Maaş: 40.000 TL

%17,77 zamlı (Haziran TÜFE %1,00): 47.108 TL
%18,20 zamlı (Haziran TÜFE %1,37): 47.280 TL
%18,38 zamlı (Haziran TÜFE %1,52): 47.352 TL
%18,47 zamlı (Haziran TÜFE %1,60): 47.388 TL
%18,60 zamlı (Haziran TÜFE %1,71): 47.440 TL

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 5 zam formülü ve ek ödeme! İşte kuruş kuruş yeni hesap

EMEKLİ EK ÖDEMELERİNE DE ZAM GELİYOR

Takvim'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre emeklilerin her ay aldığı ve maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı da yeni kök aylık üzerinden hesaplanacağı için Temmuz ayında artacak.

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 5 zam formülü ve ek ödeme! İşte kuruş kuruş yeni hesap

Örneğin; kök aylığı 30 bin lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklisi, halen bin 200 lira ek ödeme alıyor. Bu emekli, temmuz zammı yüzde 18.38 olursa, 35 bin 514 lira olacak yeni kök aylığı üzerinden bin 420 lira 56 kuruş ek ödeme almaya başlayacak. Ayrıca temmuz ayında yüzde 5 ek ödeme sınırı da yükselecek. Bu yılın ilk yarısında ek ödemenin oranı 13 bin 14 lira 96 kuruşun üstündeki aylıklarda maaşın yüzde 4'ü, altındakilerde ise yüzde 5'i olarak uygulandı.

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 5 zam formülü ve ek ödeme! İşte kuruş kuruş yeni hesap

Bu sınır memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Eğer memur maaş katsayısındaki artış yüzde 14.11 olursa 14 bin 851 lira 37 kuruşa çıkacak. Yeni kök aylıkları bu tutarın üstünde olanların ek ödemesi yüzde 4, altında olanlarınki ise yüzde 5 olarak hesaplanacak.

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 5 zam formülü ve ek ödeme! İşte kuruş kuruş yeni hesap

Emeklinin hem kök aylığı hem ek ödemesi temmuz zamlarına göre yeniden hesaplanacak. Yeni kök aylığın ve ek ödemenin toplamı, emeklinin yeni kazancı olacak. Ancak hesaplanan bu tutar taban aylığın altındaysa emekliye yapılacak ödeme Hazine desteğiyle taban aylığa tamamlanacak.

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 5 zam formülü ve ek ödeme! İşte kuruş kuruş yeni hesap

ÖRNEK HESAPLAMA

Mevcut Artış %18.38
Kök aylık 30.000 TL 35.514 TL
Ek ödeme 1.200 TL 1.420,56 TL
Aylık ödeme 31.200 TL 36.934,56 TL
EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 5 zam formülü ve ek ödeme! İşte kuruş kuruş yeni hesap

KÖK AYLIK VE EK ÖDEME NASIL ÖĞRENİLİR?

e-Devlet'teki 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünden görülebilir. Burada 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, kök aylığı gösteriyor. 'Ek ödeme tutarı' da maaşın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemeyi ortaya koyuyor.

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 5 zam formülü ve ek ödeme! İşte kuruş kuruş yeni hesap

Kök aylık ve ek ödemenin toplamı taban aylıktan düşükse, ekrandaki '5510 Ek 19 Miktarı' bölümünde ise maaşı (kök aylık ve ek ödemenin toplamı) taban aylığa tamamlayan ilave ödeme yazıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#EMEKLİ ZAMMI