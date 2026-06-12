EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 5 zam formülü ve ek ödeme! İşte kuruş kuruş yeni hesap

Örneğin; kök aylığı 30 bin lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklisi, halen bin 200 lira ek ödeme alıyor. Bu emekli, temmuz zammı yüzde 18.38 olursa, 35 bin 514 lira olacak yeni kök aylığı üzerinden bin 420 lira 56 kuruş ek ödeme almaya başlayacak. Ayrıca temmuz ayında yüzde 5 ek ödeme sınırı da yükselecek. Bu yılın ilk yarısında ek ödemenin oranı 13 bin 14 lira 96 kuruşun üstündeki aylıklarda maaşın yüzde 4'ü, altındakilerde ise yüzde 5'i olarak uygulandı.

