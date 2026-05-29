EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emekliye 2'li zam formülü! İşte emekli ve memur için son hesap

Milyonlarca emekli ve memurun temmuz ayında alacağı maaş zammı için kritik süreç devam ediyor. Zam oranını belirleyecek beşinci veri, Kurban Bayramı'nın hemen ardından netleşecek. Gözler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilirken, maaş artışında öne çıkan iki farklı formül masadaki yerini aldı. Peki en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve 4C'li emeklilere ne kadar zam yapılacak? Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar maaş alacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.05.2026 10:49
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi, Kurban Bayramı öncesinde maaşlarını ve bayram ikramiyelerini hesaplarında gördü. Ödemelerin tamamlanmasının ardından emekli ve memurların gündeminde şimdi temmuz ayında yapılacak maaş zammı yer alıyor.

Bayram tatilinin ardından gözler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine çevrildi. Söz konusu verinin açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaş artışını belirleyecek 5 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak. Böylece temmuz zammına ilişkin tablo daha da belirgin hale gelecek.

Peki, enflasyon için beklentiler ne yönde? Emekli taban aylığı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL'ye yükselecek? Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte ayrıntılar...

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, Kurban Bayramı nedeniyle bu aya ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak.

Açıklanacak verilerle birlikte mayıs ayı enflasyon oranı ile yıllık enflasyondaki son durum netleşecek. Söz konusu rakamlar, milyonlarca memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı maaş zammının hesaplanmasında kritik rol oynayacak. Mayıs verisinin açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkmış olacak.

EMEKLİ ŞİMDİDEN YÜZDE 14.64'ÜK ZAMMI GARANTİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94 ve nisan ayında yüzde 4,18 olarak gerçekleşti.

Açıklanan 4 aylık enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı şimdiden yüzde 14,64 seviyesine ulaştı. Böylece milyonlarca emekli, temmuz ayında maaşlarına yansıtılacak en az yüzde 14,64'lük artışı kesinleştirmiş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre açıklanan 4 aylık enflasyon oranı olan %14,64 dikkate alındığında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları şu şekilde olacak:

  • 20.000 TL maaş alan emekli → 22.928 TL
  • 25.000 TL maaş alan emekli → 28.660 TL
  • 30.000 TL maaş alan emekli → 34.392 TL
MEMUR MAAŞI ŞİMDİDEN 68 BİN TL'Yİ AŞTI

4 aylık enflasyon verileri doğrultusunda memur ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkı netleşmeye başladı.

Ocak–nisan döneminde oluşan %14,64'lük enflasyon sonrası memurlar için %3,28 enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayı için toplam artış oranı şimdiden yaklaşık %10,51 seviyesine ulaştı.

Bu hesaplamaya göre:

  • En düşük memur maaşı: 61.890 TL → 68.395 TL
  • En düşük memur emeklisi maaşı: 27.772 TL → 30.691 TL

Kesin zam oranı, mayıs ve haziran enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin alacağı nihai artış oranı kesinleşmiş olacak.

ENFLASYONDA BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü revizyonu ortaya koydu.

Ankete göre reel sektör ve finans temsilcilerinin yıl sonu TÜFE beklentisi %27,53'ten %28,94'e yükseldi. Böylece piyasadaki enflasyon beklentilerinde sınırlı da olsa artış eğilimi devam etti.

Aylık enflasyon tahminleri

Ankette yer alan beklentilere göre:

  • Mayıs ayı enflasyon beklentisi: %1,89
  • Haziran ayı enflasyon beklentisi: %1,52
  • Yıl sonu TÜFE beklentisi: %28,94
Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18.58 olacak. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az 18.58 zam alacak. TCMB beklentisine göre 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6.83 gerçekleşecek. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine toplamda yüzde 14.31 olacak.

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

  • 6 Aylık Enflasyon: 18.58
  • 6 Aylık Enflasyon Farkı: 6.83
  • Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
  • Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14.31
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 18,58'lik zam senaryosuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yeni tablo ortaya çıktı. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli aylığı da 20 bin TL seviyesinden 23 bin 716 TL bandına yükselmiş oluyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş hesapları şu şekilde olacak:

  • 20.000 TL maaş → 23.716 TL
  • 25.000 TL maaş → 29.645 TL
  • 30.000 TL maaş → 35.574 TL

Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 70 bin 744 liraya yükselecek. 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise enflasyon tahminlerine göre 31 bin 746 liraya ulaşacak.

ENFLASYON RAPORU DA İPUCU VERİYOR

Merkez Bankası Başkanı Karahan tarafından açıklanan 2026 yılı ikinci çeyrek enflasyon raporuyla da yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 26'ya yükselmişti. Bu tahminine ulaşılabilmesi için enflasyonun mayıs ayında yüzde 1,82, haziran ayında yüzde 1,52 olması gerekiyor. Bu beklentiye göre SSK ve BAĞ-KUR'luların emekli aylıkları temmuz ayında yüzde yüzde 18,5 zam yapılacak.

Memur ve memur emeklileri de yüzde 6,76 enflasyon farkıyla yüzde 14,23 zam alacak.

Yüzde 18,50 zam oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 23.700 TL'ye yükselecek. 25 bin TL aylık alan bir SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayında 29 bin 625 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise 35.550 TL'ye çıkacak.

Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 70 bin 697 liraya yükselecek. 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise enflasyon tahminlerine göre 31 bin 724 lirayı bulacak.

KÖK MAAŞI DÜŞÜK OLANLAR İÇİN İKİLİ ARTIŞ KAPIDA

İlk 6 aylık enflasyona göre belirlenen zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak. Ayrıca taban aylıkta da artış yapılması gündeme gelecek. Burada 6 aylık enflasyon oranında artış yapılması beklentileri bulunuyor.

Kesin karar ise zam oranının belli olmasının ardından verilecek. Ardından da yasal düzenleme yapılarak yeni taban aylık hayata geçirilecek.

İşte 4 aylık kesinleşen rakamlara ve TCMB'nin beklentilerine göre kuruş kuruş SSK-BAĞKUR emeklisi maaş hesap:

Emekli maaşı hesaplaması tablo şeklinde şu şekilde:

Mevcut Maaş %14,64 %18,58 %18,50
20.000 TL 22.928 TL 23.716 TL 23.700 TL
21.000 TL 24.074 TL 24.902 TL 24.885 TL
22.000 TL 25.221 TL 26.088 TL 26.070 TL
23.000 TL 26.367 TL 27.274 TL 27.255 TL
24.000 TL 27.514 TL 28.459 TL 28.440 TL
25.000 TL 28.660 TL 29.645 TL 29.625 TL
26.000 TL 29.806 TL 30.831 TL 30.810 TL
27.000 TL 30.953 TL 32.017 TL 31.995 TL
28.000 TL 32.099 TL 33.202 TL 33.180 TL
29.000 TL 33.246 TL 34.388 TL 34.365 TL
30.000 TL 34.392 TL 35.574 TL 35.550 TL
31.000 TL 35.538 TL 36.760 TL 36.735 TL
32.000 TL 36.685 TL 37.946 TL 37.920 TL
33.000 TL 37.831 TL 39.131 TL 39.105 TL
34.000 TL 38.978 TL 40.317 TL 40.290 TL
35.000 TL 40.124 TL 41.503 TL 41.475 TL
36.000 TL 41.270 TL 42.689 TL 42.660 TL
37.000 TL 42.417 TL 43.875 TL 43.845 TL
38.000 TL 43.563 TL 45.060 TL 45.030 TL
39.000 TL 44.710 TL 46.246 TL 46.215 TL
40.000 TL 45.856 TL 47.432 TL 47.400 TL
Polis, öğretmen, doktor maaş hesaplama listesi

Memur (üniv. mez.) 9/1
Mevcut: 64.397 TL
%10,51: 71.167 TL
%14,31: 73.613 TL
%14,23: 73.561 TL

Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4
Mevcut: 94.384 TL
%10,51: 104.305 TL
%14,31: 107.892 TL
%14,23: 107.817 TL

Mühendis 1/4
Mevcut: 96.211 TL
%10,51: 106.324 TL
%14,31: 109.976 TL
%14,23: 109.900 TL

Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut: 66.870 TL
%10,51: 73.899 TL
%14,31: 76.438 TL
%14,23: 76.385 TL

Vaiz 1/4
Mevcut: 76.653 TL
%10,51: 84.711 TL
%14,31: 87.622 TL
%14,23: 87.562 TL

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 81.219 TL
%10,51: 89.756 TL
%14,31: 92.843 TL
%14,23: 92.779 TL

Öğretmen 1/4
Mevcut: 73.368 TL
%10,51: 81.079 TL
%14,31: 83.865 TL
%14,23: 83.806 TL

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 90.568 TL
%10,51: 100.088 TL
%14,31: 103.522 TL
%14,23: 103.449 TL

Polis memuru 8/1
Mevcut: 81.617 TL
%10,51: 90.196 TL
%14,31: 93.299 TL
%14,23: 93.233 TL

Başkomiser 3/1
Mevcut: 89.214 TL
%10,51: 98.592 TL
%14,31: 102.068 TL
%14,23: 101.924 TL

Avukat
Mevcut: 90.000 TL
%10,51: 99.459 TL
%14,31: 102.879 TL
%14,23: 102.807 TL

Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 74.770 TL
%10,51: 82.628 TL
%14,31: 85.467 TL
%14,23: 85.407 TL

Profesör 1/4
Mevcut: 135.089 TL
%10,51: 149.289 TL
%14,31: 154.421 TL
%14,23: 154.313 TL

Uzman doktor 1/4
Mevcut: 150.426 TL
%10,51: 166.234 TL
%14,31: 171.949 TL
%14,23: 171.829 TL

