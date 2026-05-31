EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: 5.enflasyon verisi belli oluyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz 2026 döneminde emekli aylıklarına yapılacak artışla ilgili beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca emekli, maaşlarına yansıyacak zam oranının netleşmesini beklerken gözler açıklanacak yeni enflasyon verilerine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hesaplanan artış oranları şimdiden şekillenmeye başlarken, mevcut verilere göre yüzde 14,64'lük artış kesinleşmiş durumda. Şimdi dikkatler, 3 Haziran'da duyurulacak 5 aylık enflasyon rakamlarına odaklandı. İşte Temmuz 2026 emekli maaşı zammına ilişkin son beklentiler...

Giriş Tarihi: 31.05.2026 16:33
Temmuz 2026 emekli maaşı artışına ilişkin beklentiler netleşmeye başlıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı, ilk altı aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacak. En düşük aylıkta ilave düzenleme ihtimali de yakından takip edilirken, gözler açıklanacak son verilere çevrilmiş durumda. Emekli maaşlarına yönelik güncel zam tahminleri ve beklentiler gündemdeki yerini koruyor.

4 AYLIK SSK-BAĞ-KUR EMEKLİ ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

Ocak ayı enflasyonu 4,84, Şubat ayı enflasyonu 2,96 ve Mart ayı enflasyonu ise 1,94 olarak açıklanmıştı. Nisan ayı enflasyonunun 4,18 olarak açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen 4 aylık zam oranı yüzde 14,64 olarak hesaplandı.

MAYIS ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bu ay Kurban Bayramı dolayısıyla 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

SSK, BAĞKUR EMEKLİSİ NE KADAR ALACAK?

SSK, BAĞKUR emeklileri için belirlenecek tutar toplam enflasyon göre açıklanacak. Şu ana kadar açıklanan enflasyon rakamlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.64 zam oluştu. 4 aylık zam oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 22.928 TL'ye yükselecek. 25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-Kur emeklisi temmuz ayında 28 bin 660 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise 34.392 TL'ye çıkacak.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Mayıs 2026 sonuçlarına göre, piyasa temsilcilerinin enflasyon tahminleri güncellendi. Ankete katılan reel sektör ve finansal sektör temsilcileri, yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e çıkarırken, Mayıs ve Haziran ayı tahminleri de ortaya çıktı.

Ankette ekonomistlerin enflasyon tahmini mayıs için yüzde 1.89, haziran için yüzde 1.52 oldu. Yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 28.94 olarak yer aldı. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18.58 olacak. Yani SSK ve Bağkur emeklileri en az 18.58 zam alacak. TCMB beklentisine göre 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6.83 gerçekleşecek. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine toplamda yüzde 14.31 olacak.

KÜMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon: 18.58
6 Aylık Enflasyon Farkı: 6.83
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14.31

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA

20.000 TL maaş alan emekli: 23.716 TL

25.000 TL maaş alan emekli: 29.645 TL

30.000 TL maaş alan emekli: 35.574 TL

En düşük emekli aylığı için de yeni formül masada. Mevcut taban aylığın 20 bin TL olduğu hesaplamada, yüzde 18,58'lik artış yapılması halinde en düşük emekli maaşı 23 bin 716 TL seviyesine çıkabilecek.

Ancak bu artışın hayata geçmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Zam oranının kesinleşmesinin ardından taban aylıkla ilgili kararın netleşmesi bekleniyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör