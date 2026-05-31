EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: 5.enflasyon verisi belli oluyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA

20.000 TL maaş alan emekli: 23.716 TL

25.000 TL maaş alan emekli: 29.645 TL

30.000 TL maaş alan emekli: 35.574 TL

En düşük emekli aylığı için de yeni formül masada. Mevcut taban aylığın 20 bin TL olduğu hesaplamada, yüzde 18,58'lik artış yapılması halinde en düşük emekli maaşı 23 bin 716 TL seviyesine çıkabilecek.

Ancak bu artışın hayata geçmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Zam oranının kesinleşmesinin ardından taban aylıkla ilgili kararın netleşmesi bekleniyor.