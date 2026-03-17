EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2026: SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak, kimlere yattı?

Mart ayı itibarıyla 4A, 4B ve 4C kapsamında emekli olan milyonlarca kişi için ödeme süreci başladı. Banka hesaplarını kontrol eden vatandaşlar, emekli maaş ödemeleri kapsamında yatırılan tutarları ve ödeme tarihlerini araştırıyor. Tahsis numarasına göre belirlenen takvim doğrultusunda yapılan emekli maaş ödemeleri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına kademeli şekilde aktarılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıkladığı takvim doğrultusunda ödenecek maaşların detayları merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 17.03.2026 23:58
Emekli maaşları Ramazan bayramı öncesinde hesaplara geçmeye başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı kapsamında ödemeler 14 Mart 2026 itibarıyla ödeniyor. Milyonlarca emekli ödemelerin başlamasıyla birlikte maaşlarını ne zaman alacağına odaklandı. Peki, 4A, 4B ve 4C emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödeme takvimi;

2026 EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca emeklinin beklediği Mart ayı aylıkları ile Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihlerini duyurdu. Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından paylaşılan takvime göre, ödemeler sigorta koluna (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) ve normal ödeme günlerine göre şu şekilde planlandı:


4 (a) SSK Kapsamında Olanlar

SSK emeklileri için ödemeler Mart ayı içindeki normal ödeme günlerine göre üç aşamada yapılacak:

17, 18, 19 ve 20 Mart olanların ödemeleri: 14 Mart 2026

21, 22 ve 23 Mart olanların ödemeleri: 15 Mart 2026

24, 25 ve 26 Mart olanların ödemeleri: 16 Mart 2026 tarihlerinde hesaplara yatacak.

4 (b) Bağ-Kur Kapsamında Olanlar

Bağ-Kur emeklileri için ödeme tarihleri iki grup halinde belirlendi:

Normal ödeme günü 25 ve 26 Mart olanlar: 17 Mart 2026

Normal ödeme günü 27 ve 28 Mart olanlar: 18 Mart 2026 tarihinde ödemelerini alacak.

4 (c) Emekli Sandığı Kapsamında Olanlar

Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri tek seferde 19 Mart 2026 tarihinde ödenecektir.

