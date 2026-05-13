Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Bu yaştan önce sigortası olana erken emekli maaşı bağlanıyor: İşte 3 uygulama

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Bu yaştan önce sigortası olana erken emekli maaşı bağlanıyor: İşte 3 uygulama

18 yaşından önce sigortalı çalışmaya başlayan milyonlarca kişi kaç yaşında emekli olacağını merakla araştırmaya devam ediyor. SGK sistemine göre 3 farklı uygulama bulunuyor. Peki kimler erken emekli olabiliyor? İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.05.2026 14:47 Güncelleme Tarihi: 13.05.2026 14:57
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Bu yaştan önce sigortası olana erken emekli maaşı bağlanıyor: İşte 3 uygulama

18 yaşından önce sigortalı çalışmaya başlayan milyonlarca kişi ve ebeveynler küçük yaşta sigorta girişinin erken emeklilik yolunu açıp açmadığını merak ediyor.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Bu yaştan önce sigortası olana erken emekli maaşı bağlanıyor: İşte 3 uygulama

Sosyal güvenlik sisteminde 18 yaş öncesi sigorta girişleri için tek tip uygulama bulunmazken, emeklilik hesabında dönemlere göre farklı kurallar uygulanıyor. Sigorta başlangıç tarihi ile prim gün hesabı arasındaki fark nedeniyle birçok kişinin kafasını karıştırıyor. 18 yaştan önce sigortanın emeklilik açısından sağlayacağı etki, ilk işe girilen tarihe göre farklılık gösteriyor. Bu konuda üç dönem için üç ayrı uygulama bulunuyor.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Bu yaştan önce sigortası olana erken emekli maaşı bağlanıyor: İşte 3 uygulama

1. 8 Eylül 1999 öncesi girişler

8 Eylül 1999 tarihinden önce 18 yaş öncesinde sigorta girişi olanlar için önemli bir avantaj bulunuyor.

8 Eylül 1999'dan önce ilk kez sigortalı olanlar, işe başladıkları tarihte 18 yaşından küçük olsalar bile EYT'den emeklilik hakkından yararlanabiliyor.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Bu yaştan önce sigortası olana erken emekli maaşı bağlanıyor: İşte 3 uygulama

Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresi açısından 18 yaşın doldurulduğu tarih esas alınıyor. Eğer Nisan 1981 tarihinden önce sigortalı olunmuşsa sigortalılık süresinin 18 yaşın dolduğu tarihten başlamasını yönelik hüküm de etkilemiyor.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Bu yaştan önce sigortası olana erken emekli maaşı bağlanıyor: İşte 3 uygulama

Bu dönemde:

  • prim günleri geçerli sayılıyor
  • bazı durumlarda işe giriş tarihi avantaj oluşturabiliyor
  • ancak kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi hesabında 18 yaşın dolduğu tarih dikkate alınabiliyor.
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Bu yaştan önce sigortası olana erken emekli maaşı bağlanıyor: İşte 3 uygulama

2. 1999–2008 dönemi:

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasındaki sistemde 18 yaş öncesi çalışmaların primleri yine geçerli kabul ediliyor.

Fakat:

  • sigortalılık süresi
  • emeklilik yaş hesabı

genellikle 18 yaşın tamamlandığı tarihten başlatılıyor.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Bu yaştan önce sigortası olana erken emekli maaşı bağlanıyor: İşte 3 uygulama

Bu nedenle erken yaşta çalışmaya başlayan kişiler:

  • prim gününü daha erken doldurabiliyor
  • ancak yaş şartında sınırlı avantaj elde ediyor.

Bu dönemde kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş emeklilik sistemi uygulanıyor.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Bu yaştan önce sigortası olana erken emekli maaşı bağlanıyor: İşte 3 uygulama

3. 2008 sonrası sistem

30 Nisan 2008 sonrası yürürlüğe giren yeni sosyal güvenlik sistemiyle birlikte emeklilik hesabı büyük ölçüde değişti.

Yeni sistemde:

  • kademeli emeklilik yaşı
  • toplam prim günü
  • çalışma süresi

daha belirleyici hale geldi.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Bu yaştan önce sigortası olana erken emekli maaşı bağlanıyor: İşte 3 uygulama

Bu nedenle 18 yaş öncesi girişler:

  • prim birikimi açısından avantaj sağlasa da
  • emeklilik yaşını ciddi şekilde öne çekmiyor.

Uzmanlara göre bu dönemde sistem daha çok "kaç yaşında emekli olunacağı" yerine "kaç prim günü tamamlandığı" üzerinden ilerliyor.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Bu yaştan önce sigortası olana erken emekli maaşı bağlanıyor: İşte 3 uygulama

Sigorta statülerine göre aranan prim gününü 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlayan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekliliğe hak kazanacak. Prim gününü daha sonra tamamlayanların emeklilik yaşı 2036 yılından itibaren her yıl 1 yaş artacak.

Yani ilk kez sigortalı çalışmaya 30 Nisan 2008 tarihinden sonra başlayanların emekliliklerinde kaç yaşında sigorta girişinin yapıldığı değil, prim gününü hangi tarihte tamamladıkları belirleyici olacak.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Bu yaştan önce sigortası olana erken emekli maaşı bağlanıyor: İşte 3 uygulama

STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI BAŞLANGIÇ SAYILIYOR MU?

En çok tartışılan başlıklardan biri de staj ve çıraklık sigortaları.

Mevcut uygulamada staj ve çıraklık döneminde:

  • kısa vadeli sigorta primi yatırılıyor
  • emekliliğe esas uzun vadeli sigorta primi yatırılmıyor.

Bu nedenle staj ve çıraklık başlangıcı çoğu durumda emeklilik başlangıcı olarak kabul edilmiyor.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Bu yaştan önce sigortası olana erken emekli maaşı bağlanıyor: İşte 3 uygulama

Öte yandan emeklilik zamanı yaklaşanlar erken emekli olabilecek meslek dallarını araştırıyor. Sosyal güvenlik sisteminde "fiili hizmet süresi zammı" olarak bilinen 'yıpranma payı' uygulaması daha geniş kapsama yayıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme ile erken emeklilik fırsatı olan meslekler güncellendi.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Bu yaştan önce sigortası olana erken emekli maaşı bağlanıyor: İşte 3 uygulama

SGK'nın düzenlemesiyle, listede yer alan meslek gruplarında çalışanlar emeklilik hakkına daha erken kavuşuyor.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Bu yaştan önce sigortası olana erken emekli maaşı bağlanıyor: İşte 3 uygulama

YIPRANMA PAYI SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Sosyal güvenlik sisteminde "fiili hizmet süresi zammı" olarak bilinen uygulama, ağır ve riskli işlerde çalışanlara ek prim günü kazandırıyor. Buna göre çalışanların:

  • Her 360 günlük çalışmasına karşılık
  • İşin niteliğine göre 60, 90 veya 180 gün ilave süre ekleniyor

Bu ek süreler sadece prim gününü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda emeklilik yaşından da düşülüyor.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Bu yaştan önce sigortası olana erken emekli maaşı bağlanıyor: İşte 3 uygulama

ERKEN EMEKLİLİK VE MAAŞ FIRSATI

Sistemin en dikkat çeken yönlerinden biri, biriken bu sürelerin doğrudan emeklilik tarihini öne çekmesi. Bu da çalışanların:

  • Daha erken emekli olmasını
  • Dolayısıyla emekli maaşını daha erken almaya başlamasını sağlıyor

Özellikle uzun yıllar riskli işlerde çalışan kişiler için bu avantaj ciddi bir kazanç anlamına geliyor.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Bu yaştan önce sigortası olana erken emekli maaşı bağlanıyor: İşte 3 uygulama

KAÇ YIL DAHA ERKEN EMEKLİ OLUNABİLİR?

Uygulamaya göre erken emeklilik süresi yapılan işe göre değişiyor:

  • Genel olarak 5 yıla kadar erken emeklilik imkanı bulunuyor
  • Çok ağır ve yüksek riskli işlerde ise bu süre 8 yıla kadar çıkabiliyor
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Bu yaştan önce sigortası olana erken emekli maaşı bağlanıyor: İşte 3 uygulama

HANGİ MESLEK GRUPLARI ERKEN EMEKLİ OLABİLİYOR?

Bu hak herkese tanınmıyor. Sistem yalnızca belirli meslek gruplarını kapsıyor. Yaklaşık 45 meslek kolu bu kapsamda yer alıyor.

Bu meslekler arasında:

  • Maden ve yer altı işçileri
  • Sağlık çalışanları (doktor, hemşire, röntgen teknisyeni vb.)
  • Güvenlik güçleri (asker, polis, cezaevi personeli)
  • İtfaiyeciler
  • Basın mensupları
  • Demir-çelik, çimento, cam ve kimya sanayi çalışanları

gibi yüksek risk ve yıpranma içeren işler öne çıkıyor.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Bu yaştan önce sigortası olana erken emekli maaşı bağlanıyor: İşte 3 uygulama

EN KRİTİK ŞART BU!

Erken emeklilikten yararlanabilmek için sadece o meslek grubunda yer almak yeterli değil. Çalışanın, işin riskli kısmında fiilen görev alması gerekiyor.

Aynı kurumda çalışan idari personel veya masa başı çalışanlar genellikle bu kapsamın dışında kalıyor.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Bu yaştan önce sigortası olana erken emekli maaşı bağlanıyor: İşte 3 uygulama

3600 GÜN PRİM ŞARTI DA VAR

Bu haktan yararlanmak için belirli bir süre çalışma şartı da aranıyor. Uygulamada genellikle en az 3600 gün (10 yıl) ilgili işte çalışma koşulu bulunuyor.

Ek süreler bu çalışmanın üzerine ekleniyor. Bu da özellikle uzun süre riskli işlerde çalışanlar için ciddi avantaj sağlıyor.

3600 gün tamamlanmamışsa yıpranma payının emeklilik yaşına etkisi sınırlı kalabiliyor.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Bu yaştan önce sigortası olana erken emekli maaşı bağlanıyor: İşte 3 uygulama

ERKEN EMEKLİLİK NASIL HESAPLANIYOR?

Sosyal güvenlik mevzuatına göre, riskli işlerde çalışanlara:

  • Her 360 gün (1 yıl) için
  • Mesleğe göre 60, 90 veya 180 gün ek prim veriliyor

Bu ek süre:

  • Toplam prim gününe ekleniyor
  • Aynı zamanda emeklilik yaşından düşülüyor.
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Bu yaştan önce sigortası olana erken emekli maaşı bağlanıyor: İşte 3 uygulama

Erken emeklilik hesabı temel olarak şu şekilde yapılıyor:

  • Çalışılan yıl × yıllık yıpranma günü = toplam ek gün

Örnek:

  • 10 yıl çalışan biri
  • Yılda 90 gün yıpranma hakkına sahipse

10 × 90 = 900 gün (yaklaşık 2,5 yıl avantaj)

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Bu yaştan önce sigortası olana erken emekli maaşı bağlanıyor: İşte 3 uygulama

Toplam prim günü üzerinden de hesap yapılabililiyor:

  • 60 gün için → toplam gün × 0,17
  • 90 gün için → toplam gün × 0,25
  • 180 gün için → toplam gün × 0,50
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Bu yaştan önce sigortası olana erken emekli maaşı bağlanıyor: İşte 3 uygulama

ÖRNEK HESAPLAMA

20 yıl çalışan ve toplamda her yıl 90 gün yıpranma payı olan bir işçi için örnek hesaplama şu şekilde:

  • 20 × 90 = 1.800 gün
  • Bu da yaklaşık 5 yıl erken emeklilik anlamına gelir

Bu durumda normalde 60 yaşında emekli olacak bir çalışan yaklaşık 55 yaşında emekli olabiliyor.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Bu yaştan önce sigortası olana erken emekli maaşı bağlanıyor: İşte 3 uygulama

İşte erken emekli olma fırsatı olan 45 meslek dalı ve iş kolu:

1 - Sanayi ve ağır işler

  • Yeraltı maden işçileri (maden ocakları, tünel yapımı)
  • Demir-çelik fabrikası çalışanları
  • Çimento fabrikası çalışanları
  • Alüminyum sanayi çalışanları
  • Cam fabrikası çalışanları
  • Asit üretimi yapılan tesisler
  • Kurşun, arsenik ve cıva üretiminde çalışanlar
  • Termik santral çalışanları
  • Kok ve metalurji sanayi çalışanları
  • Radyoaktif maddelerle çalışanlar

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Bu yaştan önce sigortası olana erken emekli maaşı bağlanıyor: İşte 3 uygulama

2 - Güvenlik ve savunma

  • Türk Silahlı Kuvvetleri personeli
  • Emniyet teşkilatı çalışanları
  • Sahil Güvenlik personeli
  • İstihbarat birimlerinde çalışanlar