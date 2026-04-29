Emekli, memur, 65 yaş, dul ve yetim zammı için yeni ipucu yolda! İşte net rakam ve refah payı formülü

Milyonlar için zam maratonu tüm hızıyla sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 4 Mayıs Pazartesi günü emekli ve memur maaşları için yeni ipucunu paylaşacak. Nisan ayı enflasyon rakamlarıyla maaşlara yapılacak 4. zam oranı da kesinleşecek. Emekli ve memurun yanı sıra 65 yaş, engelli, dul ve yetimler aylığı alanların da maaşı bu oranla netleşecek. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar zam alacak? Hisse hisse dul ve yetim aylıkları kaç TL'ye yükselecek? 65 yaş ve engelli maaşları ne kadar olacak? İşte milyonlar için yeni hesaplama...
TCMB beklentilerine göre Temmuz ayında sosyal yardımlar tablo halinde özetle şu şekilde olacak:
|Sosyal Yardım Kalemi
|Mevcut Tutar (TL)
|Zamlı Tutar (TL)
|65 Yaş Aylığı
|6.393,02
|7.215,16
|Evde Bakım Desteği
|13.878,71
|15.663,51
|Kronik Hastalık Yardımı
|13.878,71
|15.663,51
|%40 - %69 Arası Engelli Aylığı
|5.103,34
|5.759,63
|%70 ve Üstü Engelli Aylığı
|7.655,01
|8.639,44
|Engelli Yakını Aylığı
|5.103,34
|5.759,63
|Koruyucu Aile Desteği
|15.533,00
|17.530,54