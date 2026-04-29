Emekli, memur, 65 yaş, dul ve yetim zammı için yeni ipucu yolda! İşte net rakam ve refah payı formülü

Milyonlar için zam maratonu tüm hızıyla sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 4 Mayıs Pazartesi günü emekli ve memur maaşları için yeni ipucunu paylaşacak. Nisan ayı enflasyon rakamlarıyla maaşlara yapılacak 4. zam oranı da kesinleşecek. Emekli ve memurun yanı sıra 65 yaş, engelli, dul ve yetimler aylığı alanların da maaşı bu oranla netleşecek. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar zam alacak? Hisse hisse dul ve yetim aylıkları kaç TL'ye yükselecek? 65 yaş ve engelli maaşları ne kadar olacak? İşte milyonlar için yeni hesaplama...

Giriş Tarihi: 29.04.2026 12:24
Milyonlar için yeni zam oranının belli olmasına sayılı günler kaldı. TÜİK tarafından Nisan ayına ait enflasyon verileri açıklanmasıyla emekli, memur, 65 yaş, dul ve yetimler başta olmak üzere milyonlara Temmuz ayında yapılacak zam daha da netleşecek.

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96 olarak hesaplandı. Mart ayında ise aylık enflasyon yüzde 1,94 yıllık 30,87 oldu. 3 aylık toplam enflasyon ise yüzde 10.04'e ulaştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yaklaşık yüzde 10,4'lük zammı cebe koyarken, memur ve memur emeklisi için ise henüz enflasyon farkı oluşmadı.

TÜİK NİSAN ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın ilk günlerinde kamuoyuyla paylaşıyor. Normal şartlarda ayın 3'ünde açıklanan veriler, Mayıs 2026'da bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da yayımlanacak. Böylece yılın dördüncü enflasyon verisi açıklanmış olacak.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre 6 aylık toplam enflasyon yüzde 17.08 olacak. Piyasa katılımcıları anketine göre enflasyon Nisan'da yüzde 2,93, Mayıs'ta yüzde 1,82, Haziran'da ise yüzde 1,52 olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 12.19 oranında zam almıştı. TBMM'de alınan karar ile en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye çıkarılmıştı. İşçi ve esnaf emeklileri Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında zam alacak.

TCMB anketine göre Nisan'da enflasyon yüzde 2,93 oranında gerçekleşirse 4 aylık zam oranı yüzde 13,26'ya ulaşacak. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 4 aylık net zam oranı yüzde 13.26'ya çıkacak.

4 aylık verilere göre en düşük emekli maaşı yüzde 13,26 artışla en az 22.652 TL'ye çıkarılacak.

TCMB'nin 6 aylık beklentilerine göre ise göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 23.416 TL'ye yükselecek. 25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisi Temmuz ayında 29 bin 270 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise 35.124 TL'ye çıkacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri için ise yılın ikinci altı aylık dönemde toplu sözleşme gereği yüzde 7 zam ve enflasyon farkı uygulanacak. Ancak yılın ilk 3 ayında henüz bir enflasyon farkı oluşmadı. TCMB'nin beklentileri doğrultusunda Nisan ayında yüzde 2,93 oranında gerçekleşirse yüzde 2,04'lük bir enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ile ilk 4 ayda memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 9,18'e ulaşacak.

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

4 Aylık Enflasyon : 13,26
4 Aylık Enflasyon Farkı: 2,04
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 9,18

Halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, %9,18'lik artışa göre 67 bin 571 liraya yükselecek. Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise aynı orandaki artışla 30 bin 321 liraya ulaşacak.

TCMB'nin 6 aylık beklentilerine göre ise memur ve memur emeklileri için ise yüzde 5,48'lik bir enflasyon farkı oluşacak. Buna göre kamu çalışanları ve emeklileri toplamda yüzde 12,86 zam alacak. Buna göre ise halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, %12,86'lık artışa göre 69 bin 843 liraya yükselecek. Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise aynı orandaki artışla 31 bin 341 liraya ulaşacak.

Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte ayrıntılı hesaplama..

Profesör 1/4
Mevcut: 135.089 TL
%9,18 zamlı: 147.491 TL
%12,86 zamlı: 152.450 TL

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 90.568 TL
%9,18 zamlı: 98.881 TL
%12,86 zamlı: 102.214 TL

Uzman doktor 1/4
Mevcut: 150.426 TL
%9,18 zamlı: 164.235 TL
%12,86 zamlı: 169.784 TL

Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 74.770 TL
%9,18 zamlı: 81.633 TL
%12,86 zamlı: 84.386 TL

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 81.219 TL
%9,18 zamlı: 88.674 TL
%12,86 zamlı: 91.672 TL

Öğretmen 1/4
Mevcut: 73.368 TL
%9,18 zamlı: 80.102 TL
%12,86 zamlı: 82.799 TL

Başkomiser 3/1
Mevcut: 89.214 TL
%9,18 zamlı: 97.404 TL
%12,86 zamlı: 100.687 TL

Polis memuru 8/1
Mevcut: 81.617 TL
%9,18 zamlı: 89.108 TL
%12,86 zamlı: 92.112 TL

Avukat
Mevcut: 90.000 TL
%9,18 zamlı: 98.262 TL
%12,86 zamlı: 101.574 TL

Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4
Mevcut: 94.384 TL
%9,18 zamlı: 103.048 TL
%12,86 zamlı: 106.521 TL

Mühendis 1/4
Mevcut: 96.211 TL
%9,18 zamlı: 105.041 TL
%12,86 zamlı: 108.583 TL

Vaiz 1/4
Mevcut: 76.653 TL
%9,18 zamlı: 83.691 TL
%12,86 zamlı: 86.512 TL

Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut: 66.870 TL
%9,18 zamlı: 73.009 TL
%12,86 zamlı: 75.468 TL

Memur (üniv. mez.) 9/1
Mevcut: 64.397 TL
%9,18 zamlı: 70.309 TL
%12,86 zamlı: 72.677 TL

Öte yandan Temmuz ayında sadece memur ve emeklilerinin değil, 65 yaş, engelli, dul ve yetimler olmak üzere milyonlarca kişiye ödenen aylıklar yeniden belirlenecek.

MERKEZ BANKASI'NDAN ZAM İÇİN İPUCU

Merkez Bankası'nın anketine göre 6 aylık toplam enflasyon yüzde 17.08 olacak. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az yüzde 17,08, memur ve memur emeklileri toplamda yüzde 12,86 zam alacak. Bu durumda memur maaşı katsayısı 0,8587 olacak.

Memur maaş katsayısındaki yükselişle birlikte kamu çalışanlarının aylıkları yeniden belirlenecek. Hâlihazırda 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, artışla birlikte 69 bin 849 liraya çıkacak.

Memurlara yapılacak zam en az 13 gelir ve ödemeyi belirleyecek. Emeklilere yapılacak zam ile de SSK ve Bağ-Kur üzerinden maaş alan dul ve yetimlere yapılacak zam belli olacak.

65 YAŞ AYLIĞI, ENGELLİ AYLIĞI, EVDE BAKIM DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

Memur maaş katsayısındaki artış ile 65 yaş aylığında da yükseliş olacak. Sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara şu anda 6 bin 393 lira olarak ödenen aylık destek, artışla birlikte 7 bin 215 liraya yükselecek.

Bakıma muhtaç yaşlı ve engelli bireyler için sağlanan 13 bin 878 lira tutarındaki evde bakım desteği, artışla birlikte 15 bin 663 liraya yükselecek.

Yüzde 40-69 engelli vatandaşlara verilen 5 bin 103 liralık aylık ödeme 5 bin 760 liraya çıkarken, yüzde 70 ve üzeri engelli bireylerin 7 bin 655 lira olan aylığı da 8 bin 639 liraya çıkacak.

18 yaş altı engelli çocukların yakınlarına ödenen 5 bin 103 liralık yardım, tahmini artışla birlikte 5 bin 760 liraya ulaşacak.

Tüberküloz veya SSPE hastalarına sağlanan 13 bin 878 liralık destek ödemesi de öngörülen artışla 15 bin 663 liraya çıkacak.

SED ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında yapılan ödemeler de artışla birlikte güncellenecek. Buna göre okul öncesi çocuk için 6 bin 592 liradan 7 bin 440 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 9 bin 889 liradan 11 bin 161 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 10 bin 548 liradan 11 bin 905 liraya, yükseköğrenimdeki çocuk için ise 11 bin 867 liradan 13 bin 393 liraya yükselecek.

TCMB beklentilerine göre Temmuz ayında sosyal yardımlar tablo halinde özetle şu şekilde olacak:

Sosyal Yardım Kalemi Mevcut Tutar (TL) Zamlı Tutar (TL)
65 Yaş Aylığı 6.393,02 7.215,16
Evde Bakım Desteği 13.878,71 15.663,51
Kronik Hastalık Yardımı 13.878,71 15.663,51
%40 - %69 Arası Engelli Aylığı 5.103,34 5.759,63
%70 ve Üstü Engelli Aylığı 7.655,01 8.639,44
Engelli Yakını Aylığı 5.103,34 5.759,63
Koruyucu Aile Desteği 15.533,00 17.530,54
MEMURLARA AİLE YARDIMI

Memurlara, çalışmayan eş için her ay ödenen destek 3 bin 154 lira 63 kuruş seviyesinden 3 bin 560 lira 32 kuruşa yükselecek. Çocuk yardımı ise 0-6 yaş grubunda 693,94 liradan 783,18 liraya, 6 yaş üzeri için ise 346,97 liradan 391,59 liraya çıkarılacak. Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş grubunda iki çocuğu bulunan memura yapılan aylık aile yardımı ödemesi, 4 bin 542 lira 51 kuruş seviyesinden 5 bin 126 lira 68 kuruşa yükselecek.