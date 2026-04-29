Emekli, memur, 65 yaş, dul ve yetim zammı için yeni ipucu yolda! İşte net rakam ve refah payı formülü

MERKEZ BANKASI'NDAN ZAM İÇİN İPUCU

Merkez Bankası'nın anketine göre 6 aylık toplam enflasyon yüzde 17.08 olacak. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az yüzde 17,08, memur ve memur emeklileri toplamda yüzde 12,86 zam alacak. Bu durumda memur maaşı katsayısı 0,8587 olacak.

Memur maaş katsayısındaki yükselişle birlikte kamu çalışanlarının aylıkları yeniden belirlenecek. Hâlihazırda 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, artışla birlikte 69 bin 849 liraya çıkacak.