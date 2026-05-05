EMEKLİ, MEMUR MAAŞ ZAMMI! %14,64 şimdiden cepte: İşte tablo tablo yeni maaş hesabı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon verisini açıkladı. Emekli zammı için 4 aylık toplam enflasyon belli olurken memur zammına yansıtılacak enflasyon farkı ortaya çıktı. Ocak ayında emekli maaşı yüzde 12,19 zamlanırken memur maaşı yüzde 18,60 arttı. Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? 4 aylık enflasyonun ortaya çıkmasıyla milyonlara yeni zam hesabı yapıldı. İşte tablo tablo yeni oranlar…

Giriş Tarihi: 05.05.2026 06:18
Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin alacağı zam nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte belirginleşmeye başladı. Bu yıla yüzde 12.19 zamlı kök maaş ve 20 bin liraya yükseltilen taban aylık ile başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı ikinci artış için önemli ipucu geldi. Emekli zammı ve memur zammı için yeni tablo belli oldu.

EMEKLİ MAAŞINA 4 AYDA %14.64 ZAM

2026'nın ilk ikramiyesini mart ayında alan, bu ay da Kurban Bayramı ödemesini almaya hazırlanan emeklilere, yaklaşan temmuz ayında da bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Bu 6 aylık verinin 4'ü belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94 olarak gerçekleşmişti.

Nisan ayında da tüketici fiyat endeksi yüzde 4.18 artış gösterdi. Böylece 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.64 zam oluştu. Zam oranının belli olması için geriye sadece mayıs ve haziran aylarının enflasyon verisi kaldı. 4 aylık zam oranına göre 20 bin TL olan emekli maaşı 22 bin 928 liraya çıkacak.

3 TEMMUZ'DA NETLEŞECEK

Kesin oran 3 Temmuz tarihinde belli olacak. İlk 6 aylık enflasyona göre belirlenen zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak. Ayrıca taban aylıkta da artış yapılması gündeme gelecek. Burada 6 aylık enflasyon oranında artış yapılması beklentileri bulunuyor.

Kesin karar ise zam oranının belli olmasının ardından verilecek. Ardından da yasal düzenleme yapılarak yeni taban aylık hayata geçirilecek. Emekliler zam oranını öğrenecekleri temmuz ayında yeni aylıklarını cebine koyacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun nisan ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte, memurların ve memur emeklilerinin temmuz zammı için önemli ipucu geldi. Yüzde 7'lik artışa ilaveten zammını almaya hazırlanıyor. Zam oranı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından yüzde 7 olarak belirlenmişti.

Ancak buna ilaveten bir enflasyon farkı da verilmesi söz konusu. 4 aylık enflasyon yüzde 14.64 olarak gerçekleşti. Memurların ve memur emeklilerinin temmuzda enflasyon farkı alması için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşması gerekiyordu. İlk 4 aylık enflasyonla bu oran aşılmış oldu.

Memurlara ve memur emeklilerine 4 aylık enflasyona göre yüzde 3.28 enflasyon farkı ortaya çıktı. Bu fark ile birlikte memurların ve memur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 10.51 seviyesine ulaştı. Geriye mayıs ve haziran aylarının enflasyon verileri kaldı. Bu verilere göre enflasyon farkı ve zam oranı daha da büyüyecek.

EN DÜŞÜK 68.395 TL

Bu yıla yüzde 18.6 zam ve bin lira taban aylık artışıyla başlayan memurlar ve emekliler, temmuz ayında da enflasyon farkıyla birlikte hesaplanan zam oranı üzerinden maaşlarını ve ek ödemelerini alacak. Halen en düşük maaş memurlarda 61 bin 890, memur emeklilerinde 27 bin 772 lira seviyesinde bulunuyor.

Enflasyon farkı hariç sadece yüzde 7'lik artış dikkate alındığında en düşük maaşın memurlarda 66 bin 222, memur emeklilerinde 29 bin 716 lirayı aşacağı görülüyor. Şu ana kadar oluşan zam oranına göre en düşük maaş memurlarda 68 bin 395 liraya, memur emeklilerinde ise 30 bin 691 liraya çıkacak. Bu rakamlar önümüzdeki 2 ayda oluşacak enflasyon verilerine göre daha da yükselecek.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör