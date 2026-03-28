EMEKLİ - MEMUR ZAMMI 2026 TEMMZ | Maaşlar yeniden hesaplandı, çifte artış yolda... İşte masadaki rakamlar

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri yeni yılda aldıkları maaş zammı ve ikramiyelerin ardından Temmuz ayında yapılacak artışa odaklandı. Gözler TÜİK tarafından açıklanacak Mart ayı enflasyon verilerine çevrilirken, Merkez Bankası'nın anketi ipucu verdi. Emekli ve memur maaşları 5 aylık enflasyona beklentisine göre yeniden hesaplandı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar zam alacak? İşte masadaki zam oranı...

Giriş Tarihi: 28.03.2026 17:30
Memur, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 Ocak zammının ardından Temmuz ayında maaşlarına yapılacak artışı merak ediyor.

Gözler TÜİK tarafından 3 Nisan'da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilirken, milyonlar için temmuz zammı için ipuçları gelmeye başladı.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ AYINDA ZAMLANACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 12.19 oranında zam almıştı. TBMM'de alınan karar ile en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye çıkarılmıştı. İşçi ve esnaf emeklileri Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında zam alacak.

Yeni yılda maaşlarına yüzde 18.6 zam ve 1.000 TL ilave alan memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği yüzde 7 zam alacak. Eğer 6 aylık enflasyon yüzde 11'i aşarsa, enflasyon farkı da zamma ilave edilecek.

GÖZLER ZAM İÇİN 3. VERİDE

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Ocak ve Şubat enflasyon rakamlarına göre ilk iki aylık enflasyon yüzde 7.95 olarak gerçekleşti. 3. TÜFE verisi ise ise 3 Nisan Cuma günü açıklanacak.

5 AYLIK ENFLASYON İÇİN MERKEZ BANKASINDAN İPUCU

Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon verilerine dolayısıyla memur ve emekli maaşlarında yapılacak artışa ilişkin ipucu verdi.

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin enflasyon tahmini mart için yüzde 2.18, nisan ayı için yüzde 2.11, mayıs için yüzde 1.5 oldu.

Ekonomistlerin tahminlere göre ilk 5 aylık enflasyon yüzde 14.32 olacak.

Bu tahmine göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine en az yüzde 14.32'lik bir artış yapılacak.

Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 2.99 enflasyon farkı oluşacak. Bu fark ile toplu sözleşme gereği yapılacak yüzde 7'lik zam ile toplam artış yüzde 10.2'ye ulaşacak.

Ankette ekonomistlerin haziran ayı enflasyonuna ilişkin tahmini yer almadı. Net zam oranı haziran ayı enflasyonunun eklenmesiyle daha da yükselecek.

İlk 6 aylık enflasyon yüzde 15 olarak gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15 zam alacak. Memurlara ve emeklilerine de yüzde 3.6 fark ile yüzde 10.86 artış yapılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 70 BİN TL'YE ÇIKACAK

Yüzde 10.2'lik tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı 68 bin 203 liraya yükselecek. Zam oranının yüzde 10.86 olması halinde de memur emeklileri en az 30 bin 788 lira almaya başlayacak.

Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise yüzde 10.2'lik tahmine göre 30 bin 605 liraya ulaşacak. Zam oranının yüzde 10.86 olması halinde de memur emeklileri en az 30 bin 788 lira almaya başlayacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında eğer 5 aylık enflasyon beklentisi yani yüzde 14.32 oranında artış yansıtılırsa şuanda 20 bin TL olarak uygulanan emekli aylıkları 22 bin 864 liraya, yüzde 15 artış yapılması halinde de 23 bin liraya çıkabilecek.

Artış oranı kök aylıklara yapılacağından yine taban aylığın TBMM'den çıkacak yasa ile belirlenmesi bekleniyor.

Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte ayrıntılı hesaplama...

Profesör 1/4
Mevcut: 135.089
% 10.2 zamlı: 148.868
% 10.86 zamlı: 149.760

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 90.568
% 10.2 zamlı: 99.806
% 10.86 zamlı: 100.404

Uzman doktor 1/4
Mevcut: 150.426
% 10.2 zamlı: 165.769
% 10.86 zamlı: 166.762

Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 74.770
% 10.2 zamlı: 82.397
% 10.86 zamlı: 82.890

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 81.219
% 10.2 zamlı: 89.503
% 10.86 zamlı: 90.039

Öğretmen 1/4
Mevcut: 73.368
% 10.2 zamlı: 80.852
% 10.86 zamlı: 81.336

Avukat
Mevcut: 90.000
% 10.2 zamlı: 99.180
% 10.86 zamlı: 99.774

Başkomiser 3/1
Mevcut: 89.214
% 10.2 zamlı: 98.314
% 10.86 zamlı: 98.903

Polis memuru 8/1
Mevcut: 81.617
% 10.2 zamlı: 89.942
% 10.86 zamlı: 90.481

Şube müdürü (üniv. mez) 1/4
Mevcut: 94.384
% 10.2 zamlı: 104.011
% 10.86 zamlı: 104.634

Mühendis 1/4
Mevcut: 96.211
% 10.2 zamlı: 106.025
% 10.86 zamlı: 106.660

Vaiz 1/4
Mevcut: 76.653
% 10.2 zamlı: 84.472
% 10.86 zamlı: 84.978

Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut: 66.870
% 10.2 zamlı: 73.691
% 10.86 zamlı: 74.132

Memur (üniv. mez) 9/1
Mevcut: 64.397
% 10.2 zamlı: 70.965
% 10.86 zamlı: 71.391

