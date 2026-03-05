Emekli olmak isteyenler dikkat! 8 Eylül 1999 kritik tarih: 4A,4B,4C emeklilik

• Çarşı ve mahalle bekçiliğinde geçen süreler,
• İmam-Hatip vekilliğinde, vakıflara ait camilerin imam-hatip ve müezzin kayyımlığında geçen sürelerle köy bütçesinden ücret almak suretiyle yapılan imam-hatiplik hizmetleri,
• Avukatlık stajında geçen süreler,
• Serbest avukatlık ve noterlikte geçen süreler,
• Tıpta uzmanlık eğitiminde ve doktora öğreniminde geçen süreler,
• Tıp doktorlarının fahri asistanlıkta geçen süreleri,
• Sağlık Bakanlığı Teşkilatında çalışan sağlık personelinin, mesleklerini serbest olarak icra ettikleri süreler,
• Seçim Kanunu nedeniyle istifa edenlerin açıkta geçirdikleri süreler,