Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ PROMOSYON 2026 | Emekli zammı öncesi 60 bin TL fırsatı! İşte banka banka promosyon listesi

EMEKLİ PROMOSYON 2026 | Emekli zammı öncesi 60 bin TL fırsatı! İşte banka banka promosyon listesi

Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı merakla bekleyen emekliler, promosyon kampanyalarını araştırmaya devam ediyor. Birçok banka emekli promosyon 2026 tekliflerini artırdı. Promosyon miktarı 31 bin TL'yi bulurken, bazı bankalar özel kampanyalarla bu tutarı 60 bin TL'ye çıkarttı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.12.2025 10:15
Emekli maaşlarına yapılacak zammın belli olmasına sayılı süre kaldı. Zam maratonu Ocak ayında açıklanacak 6 aylık TÜFE verileriyle son bulacak. 3 Ocak'ta SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin alacağı zam kesinleşecek. Emekliler, maaş zammı öncesi bankaların promosyon kampanyalarını merakla araştırmaya devam ediyor.

Bankalar maaş ödemesi için anlaşma karşılığında emeklilere nakit ödeme başta olmak üzere birçok kazanç sağlıyor. Bankalarda emekli promosyonları ortalama olarak 31 bin TL'ye kadar çıktı. Bazı bankalar ise özel kampanyalarla bu tutarı 60.000 TL'ye kadar yükseltti.

İşte banka banka en cazip emekli promosyon 2026 listesi...

Ziraat Bankası

SGK emeklilerine maaş tutarına göre 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmaktadır. Kamu bankaları genel olarak 12.000 TL seviyesine kadar ödeme sunmaktadır.

TEB (Türk Ekonomi Bankası)

12.000 TL'ye varan ana promosyona ek olarak, otomatik fatura ödeme talimatı gibi koşullarla 9.000 TL ek promosyon vererek toplamda 21.000 TL'ye varan bir imkan sunuyor.

İş Bankası

15.000 TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra, 9.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatıyla toplam tutarı 24.000 TL seviyesine çıkarttı.

Garanti BBVA

15.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunan banka; buna ek olarak Bonus kart harcamaları, sigorta ve avans hesap kullanımı gibi ek koşullarla toplamda 25.000 TL'ye varan bir avantaj sağlıyor.

DenizBank

12.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve hesap açma gibi şartlarla 15.000 TL ek promosyon vererek toplamda 27.000 TL fırsatı sunmaktadır.

Kuveyt Türk

Maaş promosyonu olarak 24.000 TL'ye varan ödeme yaparken, Sağlam Kart harcaması ve fatura talimatlarından gelen altın puanlarla toplam kazanımı 27.500 TL'ye ulaştırmaktadır.

ING

Maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL nakit promosyon vermektedir; ek nakit kampanyalarıyla birlikte bu tutar toplamda 28.000 TL'ye çıkmaktadır.

Yapı Kredi

Belirli tarihler arasında taahhüt veren emeklilere toplamda 30.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı tanımaktadır.

VakıfBank

Maaşını taşıyan yeni emekli müşterilerine 12.000 TL nakit promosyona ek olarak, Troy emekli kredi kartı ile yapılan alışverişlerden 18.000 TL ek kazanım sunarak toplamda 30.000 TL avantaj sağlamaktadır.

QNB

20.000 TL'ye varan koşulsuz nakit promosyonun üzerine; fatura talimatı, ihtiyaç kredisi ve ek hesap kullanımı gibi avantajlarla toplam 31.000 TL'ye varan bir emeklilik ödülü sunarak listenin en başında yer almaktadır.

Halkbank

Halkbank'a emekli maaşını taşıyanlar için toplamda 60.000 liraya varan avantaj paketleri sunuluyor.

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm emeklilere özel 30.000 TL 12 ay taksitli nakit avantajına ek olarak; 12.000 TL'ye varan emekli promosyon, Kredi kartı ile yapılacak market, sağlık/eczane, fatura, kültür/sanat harcamalarda yılda 35.000 TL'ye varan indirim, yeni otomatik fatura talimatlarına 3.500 TL'ye varan ParafPara fırsatı ile toplam avantaj 60 bin TL'yi buluyor.