Trend
Galeri
Trend Ekonomi
EMEKLİ PROMOSYON 2026 | Emekli zammı öncesi 60 bin TL fırsatı! İşte banka banka promosyon listesi
EMEKLİ PROMOSYON 2026 | Emekli zammı öncesi 60 bin TL fırsatı! İşte banka banka promosyon listesi
Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı merakla bekleyen emekliler, promosyon kampanyalarını araştırmaya devam ediyor. Birçok banka emekli promosyon 2026 tekliflerini artırdı. Promosyon miktarı 31 bin TL'yi bulurken, bazı bankalar özel kampanyalarla bu tutarı 60 bin TL'ye çıkarttı.
Giriş Tarihi: 25.12.2025 10:15