Emekli promosyon kampanyaları 2026: SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar…
Emekli promosyon kampanyaları şubat ayına girilmesiyle beraber yeniden emeklinin gündemine geldi. Yeni emekli olan ya da maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen SSK Bağkur emeklileri kamu ve özel bankalardaki promosyon fırsatlarını değerlendiriyor. Emekli promosyon kampanyalarında tutar 30 bin TL'ye kadar yükseldi. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
Giriş Tarihi: 04.02.2026 09:05