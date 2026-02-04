Trend Galeri Trend Ekonomi Emekli promosyon kampanyaları 2026: SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar…

Emekli promosyon kampanyaları 2026: SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar…

Emekli promosyon kampanyaları şubat ayına girilmesiyle beraber yeniden emeklinin gündemine geldi. Yeni emekli olan ya da maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen SSK Bağkur emeklileri kamu ve özel bankalardaki promosyon fırsatlarını değerlendiriyor. Emekli promosyon kampanyalarında tutar 30 bin TL'ye kadar yükseldi. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.02.2026 09:05
Emekli promosyon kampanyaları 2026: SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar…

Emekli promosyon kampanyaları emekli zamlarının ve en düşük emekli maaşının belirlenmesinin ardından güncellendi. SSK Bağkur emeklileri ise ne kadar promosyon ödemesi alacaklarını merak ediyor. Emekliler için farklı avantajlar sağlayan bankalarda promosyon tutarları ne kadar oldu? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

Emekli promosyon kampanyaları 2026: SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar…

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999,99 TL alanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar ise 12.000 TL'ye varan ödemelerden yararlanabiliyor.

Emekli promosyon kampanyaları 2026: SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar…

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Vakıfbank'ın kampanyası 1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında SGK emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerini kapsıyor. Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL'ye varan ek kazanım fırsatı sunuluyor.

Emekli promosyon kampanyaları 2026: SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar…

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuyor. Maaşı 0 TL-9.999,99 TL arasında olan 5.000 TL 10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri alanlar 12.000 TL şeklinde promosyon ödemesine hak kazanabiliyor.

Emekli promosyonu ödeme detayları nelerdir?
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

Emekli promosyon kampanyaları 2026: SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar…

TEB EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.

Emekli promosyon kampanyaları 2026: SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar…

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Bankanın internet sitesinde yer alan ifadeler şu şekilde: SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz. Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.

Emekli promosyon kampanyaları 2026: SSK Bağkur emeklisi ne kadar alacak? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar…

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Garanti BBVA, 1–28 Şubat 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyanlara toplamda 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül sunduğunu duyurdu. Kampanya kapsamında 15.000 TL'ye kadar nakit promosyonun yanında, Bonus/Paracard harcaması, avans hesap kullanımı ve sigorta poliçesi gibi kalemlerle ek ödül imkânı yer alıyor.