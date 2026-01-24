Trend Galeri Trend Ekonomi Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor! En yüksek promosyon ne kadar, hangi bankadan alınır?

Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor! En yüksek promosyon ne kadar, hangi bankadan alınır?

2026 Ocak ayı itibarıyla bankaların emekli promosyon kampanyaları yeniden güncellendi. Maaşını farklı bankalara taşımayı düşünen emekliler, sunulan nakit promosyon tutarlarını ve ek avantajları karşılaştırmaya başladı. Peki en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Giriş Tarihi: 24.01.2026 17:23 Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 23:03
Emeklilere yönelik Ocak 2026 promosyon kampanyaları bankalar tarafından peş peşe duyuruluyor. Artan promosyon tutarlarıyla birlikte özel bankalar ve kamu bankaları arasındaki rekabet dikkat çekerken, emekliler kendileri için en avantajlı teklifi belirlemek üzere kampanyaları yakından inceliyor.

YENİ YILDA YENİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

2026 Ocak döneminde en düşük emekli aylığının 18 bin 939 TL seviyesine yükselmesiyle birlikte, bu maaş aralığında yer alan emeklilerin bankalardan yaklaşık 18 bin TL ile 26 bin TL arasında değişen promosyon teklifleriyle karşılaşması bekleniyor.

Aylık geliri 22 bin TL ile 24 bin 999 TL arasında olan emekliler için ise 2026 yılında sunulacak promosyonların 22 bin TL'den başlayarak 32 bin TL'ye kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Maaşı 25 bin TL ile 29.999 TL arasında olan emekliler, banka kampanyalarına bağlı olarak en az 27 bin TL ile 38 bin TL arasında promosyon alma şansına sahip olacak.

Aylık emekli maaşı 30 bin TL ve üzerinde olanlar için ise 2026'da promosyon miktarının en az 32 bin TL'den başlayıp 45 bin TL, 35.000 TL'nin üzerindekiler için ise 50 bin TL'ye kadar promosyonlar sürpriz olmayacak.

Bankalar 2025 yılında olduğu gibi ek avantajlarla bu miktarı 60 bin TL'nin de üzerine çıkarabilir. Emekli maaşı için yeni promosyon tekliflerinin önümüzdeki günlerde bankalar tarafından tek tek duyurulması bekleniyor.

HALKBANK

Halkbank, emekli maaşını taşıyanlara toplamda 60.000 TL'ye varan bir avantaj paketi sunuyor. Bu paket; 12.000 TL nakit promosyon, 30.000 TL tutarında 12 ay taksitli nakit avantajı, kart harcamalarına yıllık 35.000 TL'ye varan indirimler ve yeni fatura talimatlarına 3.500 TL ParafPara gibi kalemlerden oluşuyor.

VAKIFBANK

Maaşını taşıyan yeni emekli müşterilerine 12.000 TL nakit promosyon vermektedir. Buna ek olarak, Troy emekli kredi kartı ile yapılan alışverişlerden 18.000 TL ek kazanım sağlayarak toplam avantajı 30.000 TL'ye tamamlamaktadır.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankaları emekli maaş tutarına göre genel olarak 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

İŞ BANKASI

15.000 TL nakit promosyon ve 9.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatıyla toplam tutarı 24.000 TL'ye çıkarttı.

TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI)

TEB, 12.000 TL ana promosyona ek olarak, otomatik fatura talimatı gibi koşullarla 9.000 TL ek ödeme yaparak toplamda 21.000 TL imkan sağlıyor.

QNB

20.000 TL tutarındaki koşulsuz nakit promosyonun üzerine; fatura talimatı, ihtiyaç kredisi ve ek hesap kullanımı gibi avantajlar ekleyerek toplam ödülü 31.000 TL'ye ulaştırmaktadır.

YAPI KREDİ

Belirli tarihler arasında taahhüt veren emekli müşterilerine toplamda 30.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı tanımaktadır.

GARANTİ BBVA

5.000 TL nakit promosyonun üzerine; Bonus kart harcamaları, sigorta ve avans hesap kullanımı gibi şartlarla toplam avantajı 25.000 TL seviyesine taşımaktadır.

KUVEYT TÜRK

24.000 TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra, Sağlam Kart harcamaları ve fatura talimatları karşılığında verilen altın puanlarla toplam kazanımı 27.500 TL yapmaktadır.

DENİZBANK

12.000 TL nakit promosyona ek olarak; fatura talimatı, kart kullanımı ve hesap açma şartlarıyla 15.000 TL ek promosyon vererek toplamda 27.000 TL fırsat sunmaktadır.

ING

Maaş tutarına göre ek koşul aramaksızın 15.000 TL nakit promosyon sunarken, ek nakit kampanyalarıyla bu rakamı toplamda 28.000 TL'ye yükseltmektedir.