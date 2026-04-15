Emekli promosyonu 100 bin liraya dayandı... SSK, Bağkur emeklisi nasıl promosyon alabilir? İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka

Özel ve kamu bankaları emekli promosyon kampanyaları için kesenin ağzını açtı. Promosyon ödemelerine ek olarak farklı avantajların da sağlandığı kampanyalar kapsamında ödeme tutarları 100 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bankalardan promosyon ödemesi alabilmek için ise aynı bankadan 3 yıl maaş ödemesi alınacağına dair sözleşme yapılması gerekiyor. Kimler promosyon alabilir? Emekli banka promosyonu nasıl alınır? Sabah Gazetesi yazarı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem tüm detayları anlattı.

Giriş Tarihi: 15.04.2026 10:18
Emekli promosyonu 100 bin liraya dayandı... SSK, Bağkur emeklisi nasıl promosyon alabilir? İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka

Bankalar emekliler için promosyon ödemesine ek olarak farklı imkanlar da sağlıyor. SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklileri promosyon kampanyalarından belli şartları sağlamaları halinde yararlanabiliyor. Emeklinin aklında ise banka promosyonlarıyla ilgili pek çok soru var. İşte emekli promosyon kampanyaları ile ilgili tüm detaylar ve bankaların promosyon ödemeleri…

Emekli promosyonu 100 bin liraya dayandı... SSK, Bağkur emeklisi nasıl promosyon alabilir? İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka

BANKA PROMOSYONLARI 100 BİN LİRAYA DAYANDI

Sabah Gazetesi yazarı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Para canlı yayınında emekli promosyon ödemeleri hakkında merak edilen tüm detayları paylaştı.

Promosyon ödemelerinde rakamların yükseldiğini ifade eden Erdem, Bütün bankalar ellerinden gelen tüm kampanyaları düzenliyorlar emekli müşterilerini arttırabilmek için. Dolayısıyla bu kampanyalarda rakamlar yükselmeye başladı. 50 bin liraya kadar yükseldi promosyonlar 3 yıllık için. Artı 50.000 liralık da faizsiz kredi veriyor bankalar.

Emekli promosyonu 100 bin liraya dayandı... SSK, Bağkur emeklisi nasıl promosyon alabilir? İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka

Dolayısıyla promosyon alacak bir emekliye faydası 100 bin lirayı bulmuş oluyor bu konunun. O 50.000 lirası nakit, 50.000 lirasını da faizsiz kredi olarak düşünürsen 100.000 lirayı bulan promosyonlardan bahsediyoruz" açıklamasında bulundu.

Emekli promosyonu 100 bin liraya dayandı... SSK, Bağkur emeklisi nasıl promosyon alabilir? İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka

EMEKLİ PROMOSYONUNDA NİSAN AYI AYARI

Erdem açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

Şu anda Nisan ayı itibarıyla milyonlarca emekli için promosyonu yenileme dönemi de gelmiş oldu. Özellikle de EYT'liler için. Çünkü EYT 2023'ün Şubat ayında yasalaşmıştı, Nisan'dan itibaren de emekliler emekli olmaya başladılar ve ilk maaşlarını Nisan'dan itibaren aldılar.

Emekli promosyonu 100 bin liraya dayandı... SSK, Bağkur emeklisi nasıl promosyon alabilir? İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka

Dolayısıyla baktığın zaman Nisan 2023'ten bugüne yaklaşık 3 yıl geçti. Dolayısıyla ilk kez emekli olan EYT'liler ilk maaşlarını aldıkları tarihten bu yana 3 yılı da doldurmuş oldular ve promosyonlarını yenileyecekler. Bunların da sayısının 2 milyonu geçtiği söyleniyor. Dolayısıyla bu 2 milyon EYT'li emekli için de yeni bir promosyon dönemi başladı.

Emekli promosyonu 100 bin liraya dayandı... SSK, Bağkur emeklisi nasıl promosyon alabilir? İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka

PROMOSYON ÖDEMESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumundan banka yoluyla maaş alan herkes promosyon alıyor. Bunun içinde kimler var? Emekliler var, dul yetimler var, işte gaziler, şehit yakınları vesaire. Sosyal Güvenlik Kurumunun maaş aylık ödediği, ödenek ödediği herkes için bankaya para yatırıyor ve o yatırılan para karşılığında promosyon alınabiliyor.

Emekli promosyonu 100 bin liraya dayandı... SSK, Bağkur emeklisi nasıl promosyon alabilir? İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka

PROMOSYON NASIL ALINIR?

Promosyon ödemelerinin hangi şartlar altında alınabileceğini açıklayan Erdem, şunları kaydetti:

Ben ödeneğimi ya da aylığımı 3 yıl boyunca sizin bankanızdan alacağım; tek şart bu aslında. Yani bu sözü veriyorsunuz, imzanızı atıyorsunuz, bir sözleşme yapıyorsunuz. Bu dönülmez, cayılmaz bir sözleşme de değil. Netice itibarıyla bu sözleşmeden cayabilir ve dönebilirsiniz

Emekli promosyonu 100 bin liraya dayandı... SSK, Bağkur emeklisi nasıl promosyon alabilir? İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka

Ama 3 yıl söz verdiğiniz zaman o 3 yılın karşılığında size vadedilen promosyonu alıyorsunuz. Bunun bir alt limiti var. İşte 5.000 TL ile 12.000 TL arasında maaşa göre değişen bir alt limiti var. Ama üst tarafta bir limit yok. Bankalar istedikleri parayı verebilirler. Orada bir sınır yok.

Emekli promosyonu 100 bin liraya dayandı... SSK, Bağkur emeklisi nasıl promosyon alabilir? İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka

Evet. Yani emekli ya da diğer hak sahipleri istedikleri bankadan maaşlarını alabilirler ve bu değişikliği de e-Devlet üzerinden kolayca yapabiliyorsunuz. Tabii maaş gününden hemen bir gün önce filan yapmamak lazım. Bir süre önce yaparsanız o maaş gününe de yetişir. O bankaya yatar.

Emekli promosyonu 100 bin liraya dayandı... SSK, Bağkur emeklisi nasıl promosyon alabilir? İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka

Ama promosyon aldığınız bankayı değiştirmek mümkün mü? Evet, o da mümkün. Dediğim gibi az önce 3 yıl söz vermişsinizdir ama cayma hakkını kullanırsınız, cayarsınız o sözleşmeden. Kalan kısmı iade edersiniz ve promosyonu başka bir bankadan daha yüksek promosyon alabilirsiniz.

Emekli promosyonu 100 bin liraya dayandı... SSK, Bağkur emeklisi nasıl promosyon alabilir? İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka

BANKA SEÇERKEN HANGİ KOŞULLARA DİKKAT EDİLMELİ?

"İşte 100.000 liraları bulan o promosyonları vermek için bankalar bir yandan da çok ciddi kampanyalar düzenliyor ama 100.000 lirayı verirken aynı zamanda bazı şartlar öne sürüyor" açıklamasında bulunan Faruk Erdem, sözlerine şöyle devam etti:
İşte benim ürünlerimi kullanacaksın; birinci şartlardan birisi bu. İşte kredi kullanacaksın, kredi kartımı kullanacaksın vesaire. İkincisi işte buraya otomatik ödeme fatura talimatı vereceksin. Üçüncüsü buraya başka emeklileri getireceksin gibi birçok şart öne koşuyor.

Emekli promosyonu 100 bin liraya dayandı... SSK, Bağkur emeklisi nasıl promosyon alabilir? İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka

Siz ya bana işte 50.000 TL veriyormuş hemen gideyim alayım diye imzalarsanız ya da buradan mobil bankacılıktan bu başvuruyu yaparsanız bu şartları görmeden yaparsanız sonra karşınıza çıktığı zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. Netice itibarıyla sizinle bir kredi anlaşması yapar ve o kredi bitmeden bankayı değiştirmeniz de zorlaşır. Ama mümkün değil demiyorum. Çünkü bu konuda tüketici hakem heyetlerinin de kararları var. Onu da söyleyeyim.

Emekli promosyonu 100 bin liraya dayandı... SSK, Bağkur emeklisi nasıl promosyon alabilir? İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka

Çünkü bankalar bazen ya benim işte kredimi kullandın maaşını buradan taşıyamazsın diyorlar ama tüketici hakem heyetlerinde bunun aksi kararlar çıkıyor. O yüzden de banka seçerken önümüze konulan şartlara güzelce bakalım. O şartları okuyup anlayalım. Kabul ediyorsak imzalayalım. Her şey para değil. Sonra sıkıntı yaşamamak için

Emekli promosyonu 100 bin liraya dayandı... SSK, Bağkur emeklisi nasıl promosyon alabilir? İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI

AKBANK

Akbank, 30 Nisan 2026'ya kadar emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 8.250 TL ile 20.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunarken, fatura talimatı, kredi kartı harcamaları ve davet kodu gibi ek kampanyalarla 50.000 TL'ye kadar ilave ödül imkânı sağlıyor; ayrıca 6 ay vadeli 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatıyla birlikte toplam kazanç 100.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Emekli promosyonu 100 bin liraya dayandı... SSK, Bağkur emeklisi nasıl promosyon alabilir? İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka

DENİZBANK

DenizBank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 5.000 TL'den başlayıp 12.000 TL'ye kadar değişen promosyonlar sunarken, kredili mevduat hesabı, otomatik fatura talimatı ve kredi kartı kullanımı gibi ek koşullarla 15.000 TL'ye kadar ilave ödeme sağlıyor; böylece toplam promosyon tutarı 27.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Emekli promosyonu 100 bin liraya dayandı... SSK, Bağkur emeklisi nasıl promosyon alabilir? İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka

HALKBANK

Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi yaparken, otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcamaları ve ek kampanyalarla birlikte toplam avantajı 60.000 TL'ye kadar çıkarıyor; ayrıca 12 ay vadeli 30.000 TL sıfır faizli ihtiyaç kredisi imkânı da sunuyor.

Emekli promosyonu 100 bin liraya dayandı... SSK, Bağkur emeklisi nasıl promosyon alabilir? İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka

GARANTİ

Garanti BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere maaş tutarına göre 6.250 TL'den 15.000 TL'ye kadar değişen promosyon ödemesi sunarken, Bonus/Paracard harcamaları, avans hesap kullanımı ve sigorta ürünleriyle birlikte 10.000 TL'ye kadar ek ödül imkânı sağlayarak toplamda 25.000 TL'ye kadar avantaj sunuyor.

Emekli promosyonu 100 bin liraya dayandı... SSK, Bağkur emeklisi nasıl promosyon alabilir? İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka

İŞ BANKASI

İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere maaş tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon ödemesi yaparken, ilk iki fatura talimatı için 1.000 TL ve kredi kartıyla yapılan harcamalarda 6 ayda toplam 9.000 TL'ye kadar MaxiPuan kazanma imkânı sunarak toplamda 25.000 TL'ye varan avantaj sağlıyor.

Emekli promosyonu 100 bin liraya dayandı... SSK, Bağkur emeklisi nasıl promosyon alabilir? İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere maaş tutarına göre 10.000 TL'den 24.000 TL'ye kadar değişen promosyon ödemesi yaparken, otomatik fatura talimatı ve kart harcamaları gibi ek kampanyalarla birlikte toplamda 27.500 TL'ye varan avantaj sunuyor.

Emekli promosyonu 100 bin liraya dayandı... SSK, Bağkur emeklisi nasıl promosyon alabilir? İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka

ŞEKERBANK

Şekerbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yaparken, otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, kredili mevduat hesabı ve kredi kullanımına yönelik ek kampanyalarla birlikte toplamda 27.500 TL'ye varan avantaj sunuyor.

Emekli promosyonu 100 bin liraya dayandı... SSK, Bağkur emeklisi nasıl promosyon alabilir? İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka

QNB

QNB, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere maaş tutarına göre 8.500 TL ile 20.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunarken, otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcamaları, ihtiyaç kredisi ve ek hesap kullanımı gibi ek kampanyalarla birlikte toplamda 31.000 TL'ye varan emeklilik avantajı sağlıyor.

Emekli promosyonu 100 bin liraya dayandı... SSK, Bağkur emeklisi nasıl promosyon alabilir? İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka

TEB

TEB, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi yaparken, iki otomatik fatura talimatı veren emeklilere ek 9.000 TL ödeme sağlayarak toplamda 21.000 TL'ye varan emeklilik avantajı sunuyor.

Emekli promosyonu 100 bin liraya dayandı... SSK, Bağkur emeklisi nasıl promosyon alabilir? İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka

TÜRKİYE FİNANS

27.000 liraya varan promosyon ve 5.000 liraya varan ödül imkanı sunuyor. İki yeni otomatik fatura talimatı verip, yedek hesap başvurusu yapıp kredi kartıyla tek seferde 5.000 lira harcayanlardan aylığı 10.000 liranın altında olanlara 13.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 18.500, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 22.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 27.000 lira ödeme yapıyor. Emekli yakınını getirenlere de her kişi için 500, toplamda 5.000 lira ek ödül veriyor.