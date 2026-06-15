EMEKLİ PROMOSYONU 2026 HAZİRAN: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor? İşte yanıtı...

BANKALAR ARASINDA REKABET KIZIŞIYOR

Bankalar yalnızca nakit promosyonlarla değil; kredi kartı avantajları, otomatik ödeme talimatı ödülleri ve çeşitli ek kampanyalarla da emeklileri kendi bünyelerine çekmeye çalışıyor. Bu paketlerin toplam faydası bazı durumlarda önemli seviyelere ulaşabiliyor.

Sektör değerlendirmelerinde, farklı avantajların bir araya gelmesiyle bazı kampanyalarda toplam kazancın 40 bin TL'ye kadar çıkabildiği belirtiliyor. Ancak bu rakamların genellikle ek bankacılık ürünleriyle birlikte oluştuğu vurgulanıyor.