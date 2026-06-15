EMEKLİ PROMOSYONU 2026 HAZİRAN: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor? İşte yanıtı...

Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılması planlanan zam öncesinde, bankalar emekli promosyonlarını artırmak için rekabeti hızlandırdı. Uzmanlar, maaş artışının ardından promosyon tutarlarında yükseliş olabileceğini ifade ederken, emeklilerin acele etmeden yeni kampanyaları takip etmeleri ve teklifleri dikkatle karşılaştırarak karar vermeleri gerektiğini belirtiyor. Emekli promosyonlarına ilişkin güncel gelişmeler ve olası artış beklentileri yakından izleniyor. İşte bankalar ve promosyon tutarları...