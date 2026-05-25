Emekli promosyonunda rekabet kızıştı! Çıta 100 bin TL’ye dayandı: İşte en çok emekli promosyonu veren banka

12 AY VADELİ FAİZSİZ KREDİ

Ziraat Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan veya ilk kez emekli olan müşterilerine yönelik yeni avantajlarını duyurdu. Kampanya kapsamında 40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi, özel vadeli mevduat faiz oranları, otomatik fatura ödeme talimatlarına toplam 6 bin TL'ye kadar iade, ücretsiz HGS etiketi ve yüzde 25 indirimli kiralık kasa hizmeti sunulurken, tüm emekli müşterilere dijital kanallardan ücretsiz para transferi, aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira kazanımı ve yaklaşık 19 bin TL ATM'den ücretsiz işlem imkânı sağlanıyor. Banka ayrıca mevcut emekli müşterilerine yılda iki kez 25 bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans fırsatı sunduğunu açıkladı.