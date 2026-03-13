EMEKLİ SON DAKİKA! Emekli maaşları fazlasıyla geri alınacak! SGK usulsüz emekli olan kişileri açıkladı

SAHTE SİGORTA NEDİR?

Sigortalı bildirildiği işyerinde gerçekte çalışmayan bir kişi, başka bir işle meşgul olsa veya başka bir iş yerinde ya da başka bir işte çalışıyor olsa dahi, fiilen çalışmadığı iş yerinden yapılan sigortalı bildirimi sahte sigortalılık sayılıyor.