Trend
Galeri
Trend Ekonomi
EMEKLİ SON DAKİKA! Emekli maaşları fazlasıyla geri alınacak! SGK usulsüz emekli olan kişileri açıkladı
EMEKLİ SON DAKİKA! Emekli maaşları fazlasıyla geri alınacak! SGK usulsüz emekli olan kişileri açıkladı
Sosyal Güvenlik Kurumu 2021-2025 yılları arasında hileli bir yöntemle emekli olan kiş isayısını açıkladı. "Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi" iddiasını yalanlayan SGK, 12 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiğini duyurdu. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 13.03.2026 11:11
Güncelleme Tarihi: 13.03.2026 11:53