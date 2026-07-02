Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İki uzmandan ortak tahmin, promosyon ve ek zam açıklaması

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş ise haziran enflasyonunun daha düşük gelebileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Benim beklentim yüzde 1'in bile altında olacağı yönünde. Özetle her hâlükârda en az yüzde 17,65, en yüksek yüzde 18,20'lik bir zam söz konusu olacak."

İki uzman toplu sözleşme hükümleri kapsamında maaş alan memur ve memur emeklilerinin zam oranının ise yüzde 13,5 ile yüzde 14 arasında gerçekleşmesini bekliyor.