Trend Galeri Trend Ekonomi Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İki uzmandan ortak tahmin, promosyon ve ek zam açıklaması

Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İki uzmandan ortak tahmin, promosyon ve ek zam açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz Cuma günü açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin alacağı zam oranı kesinleşecek. Zam oranının belli olmasına 24 saatten az bir süre kala iki uzman isimden dikkat çeken tahmin geldi. A Haber'de konuşan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş ile Mali Müşavir İsmet Çetinkaya ortak zam oranında birleşirken, uzman isimler emekliye promosyon ve ek zam için beklentilerini açıkladı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.07.2026 14:18 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 15:01
Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İki uzmandan ortak tahmin, promosyon ve ek zam açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz Cuma günü açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin alacağı zam oranı kesinleşecek. Maaşlara yapılacak zam oranının belli olmasına 24 saatten az süre kala iki uzman isim zam oranlarını tek tek hesapladı.

Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İki uzmandan ortak tahmin, promosyon ve ek zam açıklaması

A Haber'e konuşan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş ile Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, en güçlü zam senaryolarını ve en düşük emekli maaşına ilişkin beklentilerini paylaştı.

Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İki uzmandan ortak tahmin, promosyon ve ek zam açıklaması

EMEKLİ VE MEMURA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

İki uzman isim Haziran ayında enflasyonun yüzde 1 ila 1,5 aralığında gerçekleşeceği yönündeki beklentilerini dile getirerek SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 17,65 ile yüzde 18,20 arasında, memur ve memur emeklilerine için ise yüzde 13,5 ila yüzde 14 arasında bir zam tablosunun oluşacağını tahmin ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İki uzmandan ortak tahmin, promosyon ve ek zam açıklaması

Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, beklentisini şu sözlerle dile getirdi:

"Minimum yüzde 1, maksimum yüzde 1,5 seviyesinde bir enflasyon oranı bekliyoruz. Bu oranda gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ortalama yüzde 18 civarında maaş zammı bekliyoruz."

Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İki uzmandan ortak tahmin, promosyon ve ek zam açıklaması

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş ise haziran enflasyonunun daha düşük gelebileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Benim beklentim yüzde 1'in bile altında olacağı yönünde. Özetle her hâlükârda en az yüzde 17,65, en yüksek yüzde 18,20'lik bir zam söz konusu olacak."

İki uzman toplu sözleşme hükümleri kapsamında maaş alan memur ve memur emeklilerinin zam oranının ise yüzde 13,5 ile yüzde 14 arasında gerçekleşmesini bekliyor.

Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İki uzmandan ortak tahmin, promosyon ve ek zam açıklaması

EK ZAM GÜNDEME GELEBİLİR

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme nedeniyle SSK ve Bağkur emeklilerinden 4,25 puan daha az zam alacağını belirterek, hükümetin ek bir düzenleme yapabileceğini söyledi

Karakaş, memurların enflasyon karşısındaki kayıplarına dikkat çekerek, ilave bir düzenleme beklentisini de dile getirdi.

"Memur ve memur emeklilerinin maaşları resmi enflasyonun yaklaşık yüzde 4,25 altında kalacak. Dolayısıyla memurlarımız burada bir dengeleme bekliyor. Cumhurbaşkanının ilave bir düzenleme yapması da gündeme gelebilir. Hem memurlar hem memur emeklileri hükümet nezdinde girişimde bulunuyor. Eğer bu telafi edilirse memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yaklaşık %18 civarında zam alabilir."

Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İki uzmandan ortak tahmin, promosyon ve ek zam açıklaması

İki uzmanın ortak zam beklentisi şu şekilde:

Kalem Beklenen oran
SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı %17,65 - %18,20
Memur ve memur emeklisi zammı %13,50 - %14,00
En düşük emekli maaşı 23.500 - 23.600 TL (yasal düzenleme halinde daha yüksek olabilir)
Haziran enflasyonu beklentisi %1,00 - %1,50
Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İki uzmandan ortak tahmin, promosyon ve ek zam açıklaması

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN İKİ SENARYO

Gözler sadece zam oranında değil, halen 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşına yapılacak olası düzenlemede de.

İsmet Çetinkaya, yüzde 18'lik artış senaryosunda taban aylığın 23 bin 600 liraya yükselebileceğini, TBMM'de yapılacak yasal düzenleme ile bu rakamın 25 bin liraya çıkarılmasının da mümkün olduğunu söyledi.

Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İki uzmandan ortak tahmin, promosyon ve ek zam açıklaması

İsa Karakaş ise hükümetin kök maaş yerine taban maaşı esas alacağını düşündüğünü belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Hükümetin sadece kök maaşı baz alması halinde bazı emekliler sıfır zamla karşılaşabilir. Bunun yerine taban maaş üzerinden düzenleme yapılacağını düşünüyorum. Bu durumda en düşük emekli maaşı 23 bin 500-23 bin 600 lira seviyesine yükselebilir."

Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İki uzmandan ortak tahmin, promosyon ve ek zam açıklaması

EMEKLİ PROMOSYONLARINDA TEMMUZ BEKLENMELİ

SGK uzmanı aynı zamanda maaş zammı kesinleşmeden banka promosyonu için başvuru yapılmaması gerektiği konusunda da uyarıyor.

İsa Karakaş, bankaların temmuz ayında maaşlar güncellendikten sonra promosyon tutarlarını da artırmasını beklediğini belirterek şunları söyledi:

"Emeklilik promosyonu son derece önemli. Acele edilmemesi ve zamlı maaşların açıklanmasının beklenmesi doğru olacaktır. Temmuz ayında maaşlar güncellenince bankalar promosyon miktarını artıracaktır."

Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İki uzmandan ortak tahmin, promosyon ve ek zam açıklaması

Karakaş ayrıca mevcut promosyon sisteminin de güncellenmesi gerektiğini belirterek, maaşı 20 bin lira olan emekli ile 100 bin lira maaş alan emeklinin aynı promosyonu almasının adil olmadığını ifade etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BAĞ KUR #SSK #EMEKLİ ZAMMI