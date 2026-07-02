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Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İki uzmandan ortak tahmin, promosyon ve ek zam açıklaması
Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İki uzmandan ortak tahmin, promosyon ve ek zam açıklaması
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz Cuma günü açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin alacağı zam oranı kesinleşecek. Zam oranının belli olmasına 24 saatten az bir süre kala iki uzman isimden dikkat çeken tahmin geldi. A Haber'de konuşan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş ile Mali Müşavir İsmet Çetinkaya ortak zam oranında birleşirken, uzman isimler emekliye promosyon ve ek zam için beklentilerini açıkladı.
Giriş Tarihi: 02.07.2026 14:18
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 15:01