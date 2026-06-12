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EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu

Emekliler ve memurlara yapılacak yılın ikinci maaş artışı için Merkez Bankası'ndan yeni ipucu geldi. Piyasa Katılımcıları anketi ile zam için geriye kalan Haziran ayı enflasyonu beklentileri belli oldu. Tahminler SSK, Bağkur emeklilerinin yanı sıra memur ve memur emeklilerine yapılacak zam için de net oran verdi. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.06.2026 12:11
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu

Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Yılın ikinci maaş artışını belirleyecek son enflasyon oranı için Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu

Peki en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar zam alacak? İşte ayrıntılar...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

5 aylık enflasyon verileri doğrultusunda memur ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkı netleşmeye başladı.

Ocak–mayıs döneminde oluşan %16,6'lık enflasyon sonrası memurlar için %5,05 enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayı için toplam artış oranı şimdiden yaklaşık %12,41 seviyesine ulaştı.

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EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu

EMEKLİLERİN YÜZDE 16.60'LİK ZAMMI GARANTİLEDİ

En düşük SSK Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 16.60 oranındaki 5 aylık enflasyona şimdiden 23.322 TL'ye ulaştı.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu

MEMUR MAAŞI ŞİMDİDEN 70 BİN TL'YE DAYANDI

5 aylık TÜFE'ye göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı 69 bin 570 liraya, 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 218 liraya ulaşacak.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu

TCMB'DEN ZAM İÇİN YENİ İPUCU

Haziran enflasyonuna ilişkin bugüne kadar; yüzde 1, 1.37, 1.52, 1.6 ve 1.71 olmak üzere 5 oran öne çıkıyordu. Merkez Bankası'nın yayımladığı son Piyasa Katılımcıları anketi ile Haziran ayı TÜFE beklentileri daha da netleşti.

Ankete katılan 68 reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonelin ortalama tahmini yüzde 1.36 oldu.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu

6 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLACAK

Haziran ayında piyasanın tahminine göre TÜFE 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde yüzde 18,19'a ulaşacak. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 18,19'luk zammı garantileyecek.

6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13,93 zam yapılacak.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon: 18.19
6 Aylık Enflasyon Farkı: 6,48
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 13,93

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanan 20 bin TL'lik en düşük emekli maaşı bu durumda 23.638 TL'ye yükselecek.

Halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, yüzde 13,93 artışla 70 bin 529 liraya, 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 643 liraya yükselecek.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu

EMEKLİYE ÇİFTE ARTIŞ KAPIDA

Temmuz ayında yapılacak artışla birlikte emeklilerin kök aylıkları ve ek ödemeleri yeniden hesaplanacak. Aylıklarla birlikte ödenen ek ödeme tutarı da zamlı kök aylık üzerinden belirlenecek.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu

KESİN ZAM ORANI 3 TEMMUZ'DA NETLEŞECEK

Memurlar ve emekliler zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Memurlar 15 Temmuz'da zamlı aylıklarını ve ek ödemelerini hesaplarında görecek.

Memur emeklileri ise temmuz ayının başında maaşlarını zamsız olarak alacak. Zam oranının belli olmasının ardından yeni aylıklar hesaplanacak. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde duyurulacak tarihte hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu

5 aylık verilere TCMB'nin tahminlerine göre SSK ve Bağkur'lular için oluşan zam tablosu şu şekilde:

MEVCUT MAAŞ: 20.000 TL

%16,60 zamlı (5 aylık TÜFE): 23.320 TL
%18,19 zamlı: 23.638 TL

MEVCUT MAAŞ: 25.000 TL

%16,60 zamlı (5 aylık TÜFE): 29.150 TL
%18,19 zamlı: 29.548 TL

MEVCUT MAAŞ: 30.000 TL

%16,60 zamlı (5 aylık TÜFE): 34.980 TL
%18,19 zamlı: 35.457 TL

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu

MEVCUT MAAŞ: 35.000 TL

%16,60 zamlı (5 aylık TÜFE): 40.810 TL
%18,19 zamlı: 41.366 TL

MEVCUT MAAŞ: 40.000 TL

%16,60 zamlı (5 aylık TÜFE): 46.640 TL
%18,19 zamlı: 47.274 TL

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu

Tablo şeklinde ise şu şekilde:

Mevcut Maaş %16,60 Zamlı (5 Aylık TÜFE) %18,19 Zamlı
20.000 TL 23.320 TL 23.638 TL
25.000 TL 29.150 TL 29.548 TL
30.000 TL 34.980 TL 35.457 TL
35.000 TL 40.810 TL 41.366 TL
40.000 TL 46.640 TL 47.274 TL
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu

İşte 6 aylık tahminlere göre polis, öğretmen, doktor için oluşan zam tablosu

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu

ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİV. MEZ) 1/4

Mevcut: 94.384 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 106.094 TL
%13,93 zamlı: 107.538 TL

MEMUR (ÜNİV. MEZ) 9/1

Mevcut: 64.397 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 72.388 TL
%13,93 zamlı: 73.365 TL

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu

MÜHENDİS 1/4

Mevcut: 96.211 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 108.143 TL
%13,93 zamlı: 109.601 TL

TEKNİSYEN (LİSE MEZ.) 11/1

Mevcut: 66.870 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 75.163 TL
%13,93 zamlı: 76.181 TL

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu

VAİZ 1/4

Mevcut: 76.653 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 86.153 TL
%13,93 zamlı: 87.318 TL

AVUKAT

Mevcut: 90.000 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 101.169 TL
%13,93 zamlı: 102.536 TL

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut: 81.219 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 91.291 TL
%13,93 zamlı: 92.524 TL

ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut: 73.368 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 82.475 TL
%13,93 zamlı: 83.589 TL

PROFESÖR 1/4

Mevcut: 135.089 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 151.844 TL
%13,93 zamlı: 153.892 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

Mevcut: 90.568 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 101.804 TL
%13,93 zamlı: 103.179 TL

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu

BAŞKOMİSER 3/1

Mevcut: 89.214 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 100.282 TL
%13,93 zamlı: 101.636 TL

POLİS MEMURU 8/1

Mevcut: 81.617 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 91.752 TL
%13,93 zamlı: 92.988 TL

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu

UZMAN DOKTOR 1/4

Mevcut: 150.426 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 169.093 TL
%13,93 zamlı: 171.377 TL

HEMŞİRE (ÜNİV. MEZ) 5/1

Mevcut: 74.770 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 84.049 TL
%13,93 zamlı: 85.186 TL

Not: Aile yardımı (çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahildir.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu
Kadro Mevcut Maaş %12,41 (5 aylık TÜFE) %13,93 Zamlı
Şube Müdürü (Üniv. Mez) 1/4 94.384 TL 106.094 TL 107.538 TL
Memur (Üniv. Mez) 9/1 64.397 TL 72.388 TL 73.365 TL
Mühendis 1/4 96.211 TL 108.143 TL 109.601 TL
Teknisyen (Lise Mez.) 11/1 66.870 TL 75.163 TL 76.181 TL
Vaiz 1/4 76.653 TL 86.153 TL 87.318 TL
Avukat 90.000 TL 101.169 TL 102.536 TL
Uzman Öğretmen 1/4 81.219 TL 91.291 TL 92.524 TL
Öğretmen 1/4 73.368 TL 82.475 TL 83.589 TL
Profesör 1/4 135.089 TL 151.844 TL 153.892 TL
Araştırma Görevlisi 7/1 90.568 TL 101.804 TL 103.179 TL
Başkomiser 3/1 89.214 TL 100.282 TL 101.636 TL
Polis Memuru 8/1 81.617 TL 91.752 TL 92.988 TL
Uzman Doktor 1/4 150.426 TL 169.093 TL 171.377 TL
Hemşire (Üniv. Mez) 5/1 74.770 TL 84.049 TL 85.186 TL
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu

6 aylık ve yıl sonu tahminlere göre 4C'li memur emeklisi için oluşan zam şu şekilde:

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu

MÜSTEŞAR 1/1

Mevcut: 98.784 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 111.043 TL
%13,93 zamlı: 112.540 TL

GENEL MÜDÜR 1/1

Mevcut: 87.541 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 98.405 TL
%13,93 zamlı: 99.756 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4

Mevcut: 34.955 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 39.293 TL
%13,93 zamlı: 39.825 TL

MEMUR (LİSANS) 1/4

Mevcut: 27.584 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 31.007 TL
%13,93 zamlı: 31.425 TL

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu

ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut: 41.321 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 46.449 TL
%13,93 zamlı: 47.004 TL

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4

Mevcut: 58.010 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 65.209 TL
%13,93 zamlı: 66.068 TL

BAŞKOMİSER 1/4

Mevcut: 42.175 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 47.409 TL
%13,93 zamlı: 48.043 TL

POLİS MEMURU 1/4

Mevcut: 41.484 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 46.632 TL
%13,93 zamlı: 47.259 TL

HEMŞİRE (LİSANS) 1/4

Mevcut: 41.321 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 46.449 TL
%13,93 zamlı: 47.004 TL