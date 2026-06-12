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EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2026! Emekliye ve memura zam için yeni ipucu! İşte kuruşu kuruşuna zam tablosu
Emekliler ve memurlara yapılacak yılın ikinci maaş artışı için Merkez Bankası'ndan yeni ipucu geldi. Piyasa Katılımcıları anketi ile zam için geriye kalan Haziran ayı enflasyonu beklentileri belli oldu. Tahminler SSK, Bağkur emeklilerinin yanı sıra memur ve memur emeklilerine yapılacak zam için de net oran verdi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 12.06.2026 12:11