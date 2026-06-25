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SON DAKİKA | Emekli zammında geri sayım: 3 farklı senaryo masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı maaş zammına ilişkin hesaplamalar sürüyor. Zam oranlarının netleşmesi için gözler 3 Temmuz'da açıklanacak verilere çevrilirken, üç farklı zam senaryosu öne çıkıyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 25.06.2026 07:12 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 07:25