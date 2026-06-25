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SON DAKİKA | Emekli zammında geri sayım: 3 farklı senaryo masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı maaş zammına ilişkin hesaplamalar sürüyor. Zam oranlarının netleşmesi için gözler 3 Temmuz'da açıklanacak verilere çevrilirken, üç farklı zam senaryosu öne çıkıyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.06.2026 07:12 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 07:25
SON DAKİKA | Emekli zammında geri sayım: 3 farklı senaryo masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz 2026 emekli zammı için geri sayım sürerken, gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisine çevrildi.

SON DAKİKA | Emekli zammında geri sayım: 3 farklı senaryo masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Açıklanacak rakamlarla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranları kesinleşecek. Mevcut veriler ve beklentiler doğrultusunda hazırlanan üç farklı senaryo ise en düşük emekli maaşında yaşanabilecek artışı ortaya koyuyor.

SON DAKİKA | Emekli zammında geri sayım: 3 farklı senaryo masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

5 AYLIK ENFLASYON VERİSİYLE ZAM ORANI ŞİMDİDEN NETLEŞMEYE BAŞLADI

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre yılın ilk 5 aylık enflasyonu yüzde 16,60 seviyesine ulaştı. Bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en az yüzde 16,60'lık zam kesinleşmiş oldu.

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SON DAKİKA | Emekli zammında geri sayım: 3 farklı senaryo masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Mevcut hesaplamalara göre en düşük emekli aylığı, yalnızca 5 aylık enflasyon dikkate alındığında yaklaşık 23 bin 322 TL seviyesine yükseliyor.

SON DAKİKA | Emekli zammında geri sayım: 3 farklı senaryo masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5,05 enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla birlikte şimdiden yüzde 12,41 oranında zam hakkı elde etmiş durumda.

SON DAKİKA | Emekli zammında geri sayım: 3 farklı senaryo masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli aylığında artış yapılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Hazırlanan düzenleme kapsamında halen 20 bin TL seviyesinde bulunan en düşük emekli maaşının yaklaşık 23 bin 500 TL'ye çıkarılması değerlendiriliyor.

SON DAKİKA | Emekli zammında geri sayım: 3 farklı senaryo masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 3 FARKLI ZAM SENARYOSU

Mevcut enflasyon verileri baz alındığında 20 bin TL seviyesindeki en düşük emekli maaşı en az 23 bin 233 TL seviyesine çıkacak.

SON DAKİKA | Emekli zammında geri sayım: 3 farklı senaryo masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle 6 aylık enflasyonun yüzde 18 ile yüzde 25 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu doğrultuda üç farklı zam senaryosu öne çıkıyor.

SON DAKİKA | Emekli zammında geri sayım: 3 farklı senaryo masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

1. SENARYO: YÜZDE 18 ZAM

İlk senaryo, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki beklentilere dayanıyor. Haziran enflasyonunun yüzde 1,36 olarak gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yaklaşık yüzde 18 seviyesine ulaşacak.

Bu durumda en düşük emekli maaşının yaklaşık 3 bin 600 TL artışla 23 bin 600 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Emekli zammında geri sayım: 3 farklı senaryo masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2. SENARYO: YÜZDE 25 ZAM

Enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi halinde 6 aylık artışın yüzde 25'e yaklaşabileceği değerlendiriliyor.

Bu senaryoda en düşük emekli maaşı yaklaşık 5 bin TL artarak 25 bin TL seviyesine yükselebilir.

SON DAKİKA | Emekli zammında geri sayım: 3 farklı senaryo masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

3. SENARYO: YÜZDE 20 ZAM

Orta senaryo olarak değerlendirilen yüzde 20'lik artışta ise en düşük emekli aylığının 24 bin TL seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Bu durumda maaşlarda yaklaşık 4 bin TL'lik bir artış gerçekleşmiş olacak.

SON DAKİKA | Emekli zammında geri sayım: 3 farklı senaryo masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN BEKLENEN ZAM ORANLARI

6 aylık enflasyonun yüzde 18 olması halinde memur ve memur emeklilerine yaklaşık yüzde 13,75 oranında zam yapılması bekleniyor.

Enflasyonun yüzde 20'ye çıkması durumunda zam oranı yüzde 15,68'e, yüzde 25'e ulaşması halinde ise yaklaşık yüzde 20,49'a yükselecek.

SON DAKİKA | Emekli zammında geri sayım: 3 farklı senaryo masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA | Emekli zammında geri sayım: 3 farklı senaryo masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAMLI MAAŞ HESAPLARI

20.000 TL MAAŞ ALANLAR

  • %18 zam: 23.600 TL
  • %20 zam: 24.000 TL
  • %25 zam: 25.000 TL

SON DAKİKA | Emekli zammında geri sayım: 3 farklı senaryo masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

25.000 TL MAAŞ ALANLAR

  • %18 zam: 29.500 TL
  • %20 zam: 30.000 TL
  • %25 zam: 31.250 TL

SON DAKİKA | Emekli zammında geri sayım: 3 farklı senaryo masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

30.000 TL MAAŞ ALANLAR

  • %18 zam: 35.400 TL
  • %20 zam: 36.000 TL
  • %25 zam: 37.500 TL

SON DAKİKA | Emekli zammında geri sayım: 3 farklı senaryo masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

35.000 TL MAAŞ ALANLAR

  • %18 zam: 41.300 TL
  • %20 zam: 42.000 TL
  • %25 zam: 43.750 TL

SON DAKİKA | Emekli zammında geri sayım: 3 farklı senaryo masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

40.000 TL MAAŞ ALANLAR

  • %18 zam: 47.200 TL
  • %20 zam: 48.000 TL
  • %25 zam: 50.000 TL
SON DAKİKA | Emekli zammında geri sayım: 3 farklı senaryo masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

4C MEMUR EMEKLİLERİNDE BEKLENEN ZAMLI MAAŞLAR

Farklı enflasyon senaryolarına göre müsteşar, genel müdür, öğretmen, polis, mühendis, hemşire, teknisyen, profesör ve diğer kamu görevlilerinin emekli maaşlarında yüzde 13,75 ile yüzde 20,49 arasında değişen artışlar öngörülüyor.

SON DAKİKA | Emekli zammında geri sayım: 3 farklı senaryo masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİLERE EK ÖDEME ARTIŞI DA YANSIYACAK

Temmuz ayında yapılacak maaş artışı yalnızca aylıkları değil, ek ödeme tutarlarını da yükseltecek.

Kök maaş üzerinden hesaplanan ve vergi iadesi niteliğinde ödenen ek ödeme oranı genel olarak yüzde 4 seviyesinde uygulanıyor. Düşük maaşlı emeklilerde ise bu oran yüzde 5'e kadar çıkabiliyor.

SON DAKİKA | Emekli zammında geri sayım: 3 farklı senaryo masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Örneğin 30 bin TL maaşı bulunan bir emekli, yüzde 4 ek ödeme sayesinde aylık 1.200 TL ilave ödeme alıyor. Böylece hesabına yatan toplam tutar 31 bin 200 TL'ye ulaşıyor.

Temmuz zammının yüzde 18 olması halinde 30 bin TL'lik kök maaş 35 bin 400 TL'ye çıkarken, ek ödeme tutarı da 1.416 TL'ye yükseliyor. Böylece toplam ödeme 36 bin 816 TL seviyesine ulaşıyor.

SON DAKİKA | Emekli zammında geri sayım: 3 farklı senaryo masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

KÖK MAAŞ VE EK ÖDEME BİLGİLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Emekliler, kök maaş ve ek ödeme bilgilerini e-Devlet üzerinden yer alan "Emekli Aylık Bilgisi" ekranından görüntüleyebiliyor.

Bu ekranda yer alan "Aylık Tutarı" bölümü kök maaşı, "Ek Ödeme" kısmı ise ilave ödeme tutarını gösteriyor.

Taban maaş uygulamasından yararlanan emekliler için yapılan Hazine desteği ise "5510 Ek 19 Miktarı" bölümünde yer alıyor.

SON DAKİKA | Emekli zammında geri sayım: 3 farklı senaryo masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

ZAM ORANI 3 TEMMUZ'DA KESİNLEŞECEK

Memur ve emeklilerin alacağı kesin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle netleşecek.

SON DAKİKA | Emekli zammında geri sayım: 3 farklı senaryo masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Memurlar, zamlı maaşlarını ve ek ödemelerini 15 Temmuz itibarıyla hesaplarında görecek.

SON DAKİKA | Emekli zammında geri sayım: 3 farklı senaryo masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur emeklileri ise temmuz ayı başında mevcut maaşlarını almaya devam edecek. Zam oranının belirlenmesinin ardından oluşacak maaş farkları daha sonra açıklanacak tarihte hesaplara yatırılacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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