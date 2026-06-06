EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

Emekliler ve memurların yılın ikinci maaş artışı için en önemli verilerden birisi daha geldi. 5 aylık enflasyon belli oldu. Temmuz ve Ocak artışı için tahminler netleşti. İşte 2026 Temmuz ve 2027 Ocak için artış oranları…
PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ
|Temmuz 2026
|Ocak 2027
|SSK ve Bağ-Kur zammı
|% 18.58
|% 8.74
|Memur enflasyon farkı
|% 6.83
|% 1.63
|Memur zammı
|% 14.31
|% 6.71
|SSK/Bağ-Kur taban aylık
|23.716 TL
|25.789 TL
|Memur/En az
|70.746 TL
|75.494 TL
|Memur emeklisi/En az
|31.746 TL
|33.876 TL