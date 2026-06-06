EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NASIL DEĞİŞTİ?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en az maaşı şu anda 20 bin TL: Bu tutar temmuzda Merkez'in tahminine göre 23 bin 476, ankete göre 23 bin 716 liraya yükselecek. Ancak 5 aylık enflasyon rakamına göre en düşük maaşlarda yeni rakamlar kesinleşmiş oldu.

Buna göre en düşük memur maaşı yüzde 12.41 oranındaki artışlar 69.570 liraya en düşük memur emeklisi maaşı ise yüzde 12.41'lik artış ile 31.218 liraya çıktı.