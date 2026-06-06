Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

Emekliler ve memurların yılın ikinci maaş artışı için en önemli verilerden birisi daha geldi. 5 aylık enflasyon belli oldu. Temmuz ve Ocak artışı için tahminler netleşti. İşte 2026 Temmuz ve 2027 Ocak için artış oranları…

FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2026 09:32 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 10:29
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

Temmuz ayı yaklaştıkça emekliler ve memurlar için yılın ikinci maaş artış dönemi de geliyor. Emekliler ve memurlar her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı alıyor. Bu artışı da enflasyon belirliyor. Açıklanan Mayıs enflasyonu ile birlikte 5 aylık oran da kesinleşti. Buna göre 5 aylı5k enflasyon yüzde 16.61 oldu. Bu oran SSK Bağkur emeklilerinin 5 aylık artışını verirken memurlar ve memur emeklileri için de 5.05 puanlık enflasyon farkını oluşturdu. Buna göre memurlar ve memur emeklilerinin 5 aylık artışı yüzde 12.41 oldu.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

NASIL HESAPLANIYOR?

Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

TAHMİNLER NEYİ GÖSTERİYOR
5 aylık oranın yüzde 16.61 çıkmasından sonra Haziran enflasyonu ve Temmuz artışı için de tahminler ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada iki ayrı tahmin ortaya çıktı. Merkez Bankası son enflasyon raporu ile yıl sonu tahminini güncelledi ve yüzde 26 olarak açıkladı.

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EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

İkinci tahmin ise yine Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketinden geldi. Buna göre ekonomistler haziran enflasyonunu da yüzde 1.52 olarak tahmin etti.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

Merkez Bankası'nın Yüzde 26'lık yıl sonu tahminine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17.38 seviyesinde olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz artışını yüzde 17.38 olarak belirlerken, memurlar ve memur emeklileri de 5.75 puanlık enflasyon farkı ile birlikte Temmuz ayında yüzde 13.15 artış alacak.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

YÜZDE 18'İ GEÇEBİLİR

Ankette ekonomistlerin enflasyon tahmini haziran için yüzde 1.52 oldu. Yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 28.94 olarak yer aldı. Yani ankete göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18.58 olarak bekleniyor. Bu tahmin SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18.58'lik bir artışı gösterirken, memurların ve memur emeklilerinin temmuz artışının da 6.83 puanlık enflasyon farkıyla yüzde 14.31'e ulaşabileceğini ortaya koyuyor.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

2027 OCAK İÇİN DE RAKAM VAR

Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre 2026 yılının ikinci yarısında oluşacak enflasyonu da hesaplamak mümkün. Merkez Bankasının yüzde 26 oranındaki yıl sonu beklentisine göre Ocak 2027'de 6 aylık enflasyon yüzde 7.34, piyasa katılımcıları anketine göre ise yüzde 8.74 olarak hesaplanabiliyor.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

Merkez Bankası'nın yüzde 26'lık tahminine göre Ocak 2027'de SSK ve Bağ-Kur emeklisinin artış oranı yüzde 7.34, memur ve memur emeklisinin artış oranı ise yüzde 5.34 oluyor. Anket sonuçlarına göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklisinin artış oranı yüzde 8.74, Memur ve memur emeklisinin artış oranı ise yüzde 6.71 olarak hesaplanıyor.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NASIL DEĞİŞTİ?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en az maaşı şu anda 20 bin TL: Bu tutar temmuzda Merkez'in tahminine göre 23 bin 476, ankete göre 23 bin 716 liraya yükselecek. Ancak 5 aylık enflasyon rakamına göre en düşük maaşlarda yeni rakamlar kesinleşmiş oldu.

Buna göre en düşük memur maaşı yüzde 12.41 oranındaki artışlar 69.570 liraya en düşük memur emeklisi maaşı ise yüzde 12.41'lik artış ile 31.218 liraya çıktı.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

En düşük SSK Bağ-Kur emekli maaşı ise yüzde 16.61 oranındaki 5 aylık enflasyona göre artışla 23.322 TL'ye çıktı.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu: İşte emekliye zam oranı...

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

REFAH PAY GELECEK Mİ?

Haziran enflasyonu ile birlikte oranlar yükselecek. Ancak Hükümet Temmuz ayında bir başka karar vererek refah payı da ekleyebilir. Ayrıca en düşük emekli maaşının artırılması için de yasa çıkması gerekiyor. Burada da yeni bir rakam belirlenecek.

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

5 YALIK VERİLER

Ocak-Nisan enflasyonu: % 14.64
Ocak Mayıs enflasyon: Yüzde 16.61
Mayıs enflasyonu: % 1.71
SSK Bağkur 5 aylık artış; % 16.61
Memur ve emeklisi farkı: 5.05 puan
Memur ve emeklisi 5 aylık artış: Yüzde 12.41

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

TEMMUZ İÇİN TAHMİNLER

Haziran enflasyonu (tahmini): % 1.52
İlk 6 aylık enflasyon (tahmini): % 18.58
SSK ve Bağ-Kur'lu artış oranı: % 18.58
Memur ve emeklisi TÜFE farkı: 6.83 puan
Memur ve emeklisi artış oranı: % 14.31

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

EMEKLİ VE MEMUR İÇİN CEPTEKİ MAAŞ

SSK ve Bağ-Kur taban aylık: 23.322 TL
Memur maaşı en az: 69.570 TL
Memur emeklisi en az: 31.218 TL

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

TEMMUZ TAHMİNİ EN AZ MAAŞLAR

SSK ve Bağ-Kur taban aylık: 23.716 TL
Memur maaşı en az: 70.746 TL
Memur emeklisi aylığı en az: 31.746 TL

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

TEMMUZ VE 2027 İÇİN HESAPLAR

MERKEZ BANKASININ TAHMİNİ

Temmuz 2026 Ocak 2027
SSK ve Bağ-Kur zammı % 17.38 % 7.34
Memur enflasyon farkı 5.75 puan 0.32 puan
Memur zammı % 13.15 % 5.33
SSK/Bağ-Kur taban aylık 23.476 TL 25.199 TL
Memur/En az 70.029 TL 73.761 TL
Memur emeklisi/En az 31.424 TL 33.099 TL
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

Temmuz 2026 Ocak 2027
SSK ve Bağ-Kur zammı % 18.58 % 8.74
Memur enflasyon farkı % 6.83 % 1.63
Memur zammı % 14.31 % 6.71
SSK/Bağ-Kur taban aylık 23.716 TL 25.789 TL
Memur/En az 70.746 TL 75.494 TL
Memur emeklisi/En az 31.746 TL 33.876 TL
EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

5 aylık verilere, 6 aylık ve yıl sonu tahminlere göre SSK ve Bağkur'lular için oluşan zam tablosu şu şekilde:

Mevcut Maaş: 20.000 TL

  • %16,60 zamlı (5 aylık TÜFE): 23.320 TL

  • %18,05 zamlı (6 aylık beklenti): 23.610 TL

  • %7,34 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 25.343 TL

  • %8,74 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 25.674 TL

Mevcut Maaş: 25.000 TL

  • %16,60 zamlı (5 aylık TÜFE): 29.150 TL

  • %18,05 zamlı (6 aylık beklenti): 29.513 TL

  • %7,34 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 31.679 TL

  • %8,74 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 32.092 TL

Mevcut Maaş: 30.000 TL

  • %16,60 zamlı (5 aylık TÜFE): 34.980 TL

  • %18,05 zamlı (6 aylık beklenti): 35.415 TL

  • %7,34 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 38.015 TL

  • %8,74 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 38.510 TL

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

Mevcut Maaş: 35.000 TL

  • %16,60 zamlı (5 aylık TÜFE): 40.810 TL

  • %18,05 zamlı (6 aylık beklenti): 41.318 TL

  • %7,34 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 44.351 TL

  • %8,74 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 44.929 TL

Mevcut Maaş: 40.000 TL

  • %16,60 zamlı (5 aylık TÜFE): 46.640 TL

  • %18,05 zamlı (6 aylık beklenti): 47.220 TL

  • %7,34 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 50.686 TL

  • %8,74 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 51.347 TL

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

5 aylık verilere, 6 aylık ve yıl sonu tahminlere göre memurlar için oluşan zam şu şekilde:

Memur (Üniv. Mez.) 9/1

Mevcut: 64.397 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 72.389 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 73.483 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 77.400 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 78.414 TL

Teknisyen (Lise Mez.) 11/1

Mevcut: 66.870 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 75.169 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 76.305 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 80.372 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 81.425 TL

Avukat

Mevcut: 90.000 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 101.169 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 102.699 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 108.173 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 109.590 TL

Şube Müdürü (Üniv. Mez.) 1/4

Mevcut: 94.384 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 106.097 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 107.702 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 113.443 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 114.929 TL

Mühendis 1/4

Mevcut: 96.211 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 108.151 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 109.786 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 115.638 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 117.153 TL

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

Öğretmen 1/4

Mevcut: 73.368 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 82.473 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 83.720 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 88.182 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 89.338 TL

Uzman Öğretmen 1/4

Mevcut: 81.219 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 91.298 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 92.679 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 97.619 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 98.898 TL

Araştırma Görevlisi 7/1

Mevcut: 90.568 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 101.808 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 103.347 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 108.855 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 110.282 TL

Vaiz 1/4

Mevcut: 76.653 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 86.166 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 87.469 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 92.131 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 93.338 TL

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

Polis Memuru 8/1

Mevcut: 81.617 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 91.746 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 93.133 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 98.097 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 99.382 TL

Başkomiser 3/1

Mevcut: 89.214 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 100.285 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 101.802 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 107.228 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 108.633 TL

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1

Mevcut: 74.770 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 84.049 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 85.320 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 89.868 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 91.045 TL

Profesör 1/4

Mevcut: 135.089 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 151.854 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 154.150 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 162.366 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 164.493 TL

Uzman Doktor 1/4

Mevcut: 150.426 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 169.094 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 171.651 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 180.800 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 183.169 TL

EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye ve memura en net maaş tablosu! İşte Temmuz ve 2027 zam oranı

5 aylık verilere, 6 aylık ve yıl sonu tahminlere göre 4C'li memur emeklisi için oluşan zam şu şekilde:

Müsteşar 1/1

Mevcut: 98.784 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 111.043 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 112.722 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 118.730 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 120.286 TL

Genel Müdür 1/1

Mevcut: 87.541 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 98.405 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 99.893 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 105.217 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 106.596 TL

Şube Müdürü (Lisans) 1/4

Mevcut: 34.955 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 39.293 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 39.887 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 42.013 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 42.563 TL

Memur (Lisans) 1/4

Mevcut: 27.584 TL

%12,41 zamlı (5 aylık TÜFE): 31.007 TL

%14,11 zamlı (6 aylık beklenti): 31.476 TL

%5,33 zamlı (TCMB'ye göre 2027 zam oranı): 33.154 TL

%6,71 zamlı (Piyasaya göre 2027 zam oranı): 33.588 TL