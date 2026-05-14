EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! Enflasyon açıklanıyor! Temmuz ayında emekli zammı yüzde kaç olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak düzenleme gündemdeki yerini korurken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan Nisan ayı enflasyon verileri sonrası yeni hesaplamalar şekillenmeye başladı. Yılın ilk dört ayına ait enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte oluşan artış farkı yüzde 14,62 seviyesine ulaştı. Şimdi ise dikkatler Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak verilere çevrildi. Söz konusu rakamların da netleşmesiyle beraber, 2026 yılının ikinci döneminde emekli zam oranı kesinleşmiş olacak.