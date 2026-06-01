Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte, 2026 Temmuz emekli maaşı hesaplama!

Temmuz 2026 döneminde emekli aylıklarına yapılacak artışla ilgili beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca emekli, maaşlarına yansıyacak zam oranının netleşmesini beklerken gözler açıklanacak yeni enflasyon verilerine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hesaplanan artış oranları şimdiden şekillenmeye başlarken, mevcut verilere göre yüzde 14,64'lük artış kesinleşmiş durumda. Şimdi dikkatler, 3 Haziran'da duyurulacak 5 aylık enflasyon rakamlarına odaklandı. İşte Temmuz 2026 emekli maaşı zammına ilişkin son beklentiler...