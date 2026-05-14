Trend Ekonomi EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR: Enflasyon verileri açıklanıyor! Temmuz ayında emekli zammı yüzde kaç olacak?

EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR: Enflasyon verileri açıklanıyor! Temmuz ayında emekli zammı yüzde kaç olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak düzenleme gündemdeki yerini korurken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan Nisan ayı enflasyon verileri sonrası yeni hesaplamalar şekillenmeye başladı. Yılın ilk dört ayına ait enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte oluşan artış farkı yüzde 14,62 seviyesine ulaştı. Şimdi ise dikkatler Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak verilere çevrildi. Söz konusu rakamların da netleşmesiyle beraber, 2026 yılının ikinci döneminde emekli zam oranı kesinleşmiş olacak.

Giriş Tarihi: 13.05.2026 23:33 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 01:02
Emeklilerin alacağı maaş zammını doğrudan etkileyen enflasyon verilerinde dördüncü ayın rakamları da açıklığa kavuştu. Altı aylık veri sürecinin tamamlanmasının ardından, Temmuz döneminde uygulanacak maaş artış oranı kesin olarak ortaya çıkacak. Özellikle SSK ve Bağ-Kur kapsamında aylık alan vatandaşlar için yapılacak yeni düzenleme, açıklanan ekonomik göstergeler doğrultusunda şekilleniyor. Geriye kalan verilerin duyurulmasıyla birlikte zam oranına ilişkin tablo da netleşmiş olacak.

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMI AÇIKLANDI!

Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4,18 yıllık enflasyon yüzde 32,27 oldu.

4 AYLIK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAM ORANI NETLEŞTİ

Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, Şubat ayında yüzde 2,96 ve Mart ayında yüzde 1,94 seviyesinde açıklanmıştı. Nisan verisinin yüzde 4,18 olarak duyurulmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık maaş artış oranı yüzde 14,64'e ulaştı. Böylece emeklilerin alacağı zamda önemli bir bölüm kesinleşmiş oldu.

6 AYLIK ZAM TAHMİNLERİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde mayıs enflasyonu yüzde 1.82, haziran enflasyonu yüzde 1.52 olarak tahmin edilmişti. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18,5 olacak.

Bu tahminlere göre emekli maaşlarına en az yüzde 18,5 zam yapılacak. Yüzde 18,50 zam oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 23.700 TL'ye yükselecek. 25 bin TL aylık alan bir SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayında 29 bin 625 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise 35.550 TL'ye çıkacak.

Net zam oranı ise 3 Temmuz'da açıklanacak TÜFE verileriyle belli olacak.

İKİLİ ARTIŞ KAPIDA

İlk 6 aylık enflasyona göre belirlenen zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak. Ayrıca taban aylıkta da artış yapılması gündeme gelecek. Burada 6 aylık enflasyon oranında artış yapılması beklentileri bulunuyor.

Kesin karar ise zam oranının belli olmasının ardından verilecek. Ardından da yasal düzenleme yapılarak yeni taban aylık hayata geçirilecek.

İşte 4 aylık kesinleşen rakamlara maaş hesabı:

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör