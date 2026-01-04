Trend Galeri Trend Ekonomi MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! %18,69+1000 TL taban aylık: Polis, öğretmen, doktor, hemşire yüzde kaç zam alacak?

Memur zammı, yarın TÜFE verilerinin açıklanması sonrası 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla ortaya çıkacak. Kasım ayında enflasyon yüzde 0,87 şeklinde açıklanırken aralık ayı için ekonomistlerin beklentileri belli oldu. Memur maaşı için belirlenecek enflasyon zammına toplu sözleşmeden doğan fark ile 1000 TL'lik taban aylık da eklenecek. Böylelikle, Ocak-Temmuz 2026 döneminde memur maaşlarına uygulanacak zam oranı belli olacak. Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar, yüzde kaç zam alacak? İşte yeni enflasyon beklentilerine göre memur zammı hesabı….

Giriş Tarihi: 04.01.2026 09:34 Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:36
Memur zammı, yarın Türkiye İstatistik Kurumu verilerinin yarın saat 10:00'da açıklanmasının ardından belli olacak. Memur maaşı zamları için ekonomistlerin aralık ayı enflasyon tahminleri belli oldu. Taban aylık ve toplu sözleşme zammının eklenmesiyle yeni yılda kamu çalışanlarına uygulanacak oranlar tek tek ortaya çıkacak. Memur zammı 2026 Ocak ayında ne kadar olacak? İşte detaylar…

5 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon rakamları belli oldu. AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık 2025 enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 31 oldu.

  • TEMMUZ: %2,06
  • AĞUSTOS: 2,04
  • EYLÜL: 3,23
  • EKİM: 2,55
  • KASIM: 0,87
  • ARALIK TAHMİN: 0,96

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memurlar yılda iki kez enflasyon farkına göre maaş zammı alıyor. Ağustos ayında anlaşmaya varılan 8. Dönem Toplu Sözleşme gereği kamu çalışanları bu yıl yüzde 11 zam verilecek. Memurlar yine toplu sözleşmede alınan kararlar doğrultusunda 1.000 TL seyyanen zam da alacak.

MEMUR MAAŞI 5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE NE KADAR OLDU?

Şu ana kadar toplu sözleşme zammıyla beraber memurun alacağı zam oranı yüzde 17,57 oldu. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından bu oran değişecek.

ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE MEMUR MAAŞ HESABI
Ekonomistlerin yüzde 0,96'lık enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi halinde maaş hesap tablosu da değişti.
  • Toplam enflasyon: %12,27
  • 5 aylık enflasyon farkı: %6,92
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Kümülatif zam: %18,69
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan yüzde 18,69'luk tahminlerin gerçekleşmesi halinde 52 bin 617 lira olarak uygulanan en düşük memur maaşı 62,451 TL'ye yükselecek. Bu hesaba göre en düşük memur emeklisi maaşı olan 19 bin 617 lira ise 23 bin 283 liraya kadar çıkacak.

