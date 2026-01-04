Trend
Galeri
Trend Ekonomi
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! %18,69+1000 TL taban aylık: Polis, öğretmen, doktor, hemşire yüzde kaç zam alacak?
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! %18,69+1000 TL taban aylık: Polis, öğretmen, doktor, hemşire yüzde kaç zam alacak?
Memur zammı, yarın TÜFE verilerinin açıklanması sonrası 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla ortaya çıkacak. Kasım ayında enflasyon yüzde 0,87 şeklinde açıklanırken aralık ayı için ekonomistlerin beklentileri belli oldu. Memur maaşı için belirlenecek enflasyon zammına toplu sözleşmeden doğan fark ile 1000 TL'lik taban aylık da eklenecek. Böylelikle, Ocak-Temmuz 2026 döneminde memur maaşlarına uygulanacak zam oranı belli olacak. Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar, yüzde kaç zam alacak? İşte yeni enflasyon beklentilerine göre memur zammı hesabı….
Giriş Tarihi: 04.01.2026 09:34
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:36