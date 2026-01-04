MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! %18,69+1000 TL taban aylık: Polis, öğretmen, doktor, hemşire yüzde kaç zam alacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan yüzde 18,69'luk tahminlerin gerçekleşmesi halinde 52 bin 617 lira olarak uygulanan en düşük memur maaşı 62,451 TL'ye yükselecek. Bu hesaba göre en düşük memur emeklisi maaşı olan 19 bin 617 lira ise 23 bin 283 liraya kadar çıkacak.