EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Bayramdan hemen sonra belli olacak! İşte emekli ve memura zam için 2’li formül

Milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına tTemmuz ayında yapılacak zam için 5. ipucu bayramdan hemen sonra belli olacak. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilirken masadaki 2'li formül ortaya çıktı. Peki en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve 4C'li emeklilere ne kadar zam yapılacak? Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar maaş alacak? İşte ayrıntılar...
Emekli maaşı hesaplaması tablo şeklinde şu şekilde:
|Mevcut Maaş
|%14,64
|%18,58
|%18,50
|20.000 TL
|22.928 TL
|23.716 TL
|23.700 TL
|21.000 TL
|24.074 TL
|24.902 TL
|24.885 TL
|22.000 TL
|25.221 TL
|26.088 TL
|26.070 TL
|23.000 TL
|26.367 TL
|27.274 TL
|27.255 TL
|24.000 TL
|27.514 TL
|28.459 TL
|28.440 TL
|25.000 TL
|28.660 TL
|29.645 TL
|29.625 TL
|26.000 TL
|29.806 TL
|30.831 TL
|30.810 TL
|27.000 TL
|30.953 TL
|32.017 TL
|31.995 TL
|28.000 TL
|32.099 TL
|33.202 TL
|33.180 TL
|29.000 TL
|33.246 TL
|34.388 TL
|34.365 TL
|30.000 TL
|34.392 TL
|35.574 TL
|35.550 TL
|31.000 TL
|35.538 TL
|36.760 TL
|36.735 TL
|32.000 TL
|36.685 TL
|37.946 TL
|37.920 TL
|33.000 TL
|37.831 TL
|39.131 TL
|39.105 TL
|34.000 TL
|38.978 TL
|40.317 TL
|40.290 TL
|35.000 TL
|40.124 TL
|41.503 TL
|41.475 TL
|36.000 TL
|41.270 TL
|42.689 TL
|42.660 TL
|37.000 TL
|42.417 TL
|43.875 TL
|43.845 TL
|38.000 TL
|43.563 TL
|45.060 TL
|45.030 TL
|39.000 TL
|44.710 TL
|46.246 TL
|46.215 TL
|40.000 TL
|45.856 TL
|47.432 TL
|47.400 TL