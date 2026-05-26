EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Bayramdan hemen sonra belli olacak! İşte emekli ve memura zam için 2'li formül

Milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına tTemmuz ayında yapılacak zam için 5. ipucu bayramdan hemen sonra belli olacak. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilirken masadaki 2'li formül ortaya çıktı. Peki en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve 4C'li emeklilere ne kadar zam yapılacak? Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar maaş alacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 26.05.2026 07:33 Güncelleme Tarihi: 26.05.2026 08:23
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi Kurban Bayramı öncesinde hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini cebe koydu. Memur ve emekliler için gözler şimdi, bayram tatilinin hemen ardından açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla emekli ve memur zammı için 5. oran da netleşmiş olacak.

Peki, enflasyon için beklentiler ne yönde? Emekli taban aylığı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL'ye yükselecek? Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte ayrıntılar...

ENFLASYON BAYRAMDAN HEMEN SONRA AÇIKLANACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 3 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

Veriler ile Mayıs ayı ve yıllık enflasyon belli olacak.

EMEKLİ ŞİMDİDEN YÜZDE 14.64'ÜK ZAMMI CEBE KOYDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94 olarak gerçekleşmişti. Nisan ayında da tüketici fiyat endeksi yüzde 4.18 artış gösterdi. Böylece 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.64 zam oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az yüzde 14,64'lük zammı cebe koymuş oldu.

4 aylık zam oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 22.928 TL'ye yükselecek. 25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-Kur emeklisi Temmuz ayında 28 bin 660 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise 34.392 TL'ye çıkacak.

MEMUR MAAŞI ŞİMDİDEN 68 BİN TL'Yİ AŞTI

Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için ise ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşması gerekiyordu. Yılın ilk 3 ayı için enflasyon farkı oluşmamıştı. Nisan ayında gerçekleşen rakamlarla memur ve memur emeklisi için ilk enflasyon farkı oluştu.

Yüzde 14.64 çıkan ocak-nisan enflasyonuna göre memurlara ve emeklilerine yüzde 3.28 fark çıktı. Bu fark ile temmuz zammı şimdiden yüzde 10.51'e ulaştı.

Geriye 2 veri kalırken 4 aylık zam oranına göre en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 68 bin 395 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 772 liradan 30 bin 691 liraya çıkacak.

ENFLASYONDA BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Mayıs 2026 sonuçlarına göre, piyasa temsilcilerinin enflasyon tahminleri güncellendi.

Ankete katılan reel sektör ve finansal sektör temsilcileri, yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e çıkararken, Mayıs ve Haziran ayı tahminleri de ortaya çıktı.

Ankette ekonomistlerin enflasyon tahmini mayıs için yüzde 1.89, haziran için yüzde 1.52 oldu. Yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 28.94 olarak yer aldı.

Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18.58 olacak. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az 18.58 zam alacak.

TCMB beklentisine göre 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6.83 gerçekleşecek. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine toplamda yüzde 14.31 olacak.

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon: 18.58
6 Aylık Enflasyon Farkı: 6.83
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14.31

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18,58 zam oranına göre taban aylık 20.000 TL'den 23.716 TL'ye yükselecek. 25 bin TL aylık alan bir SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuz ayında yaklaşık 29.645 TL'ye, 30 bin TL aylık alan bir emekli ise yaklaşık 35.574 TL'ye çıkacak.

Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 70 bin 744 liraya yükselecek. 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise enflasyon tahminlerine göre 31 bin 746 liraya ulaşacak.

ENFLASYON RAPORU DA İPUCU VERİYOR

Merkez Bankası Başkanı Karahan tarafından dün açıklanan 2026 yılı ikinci çeyrek enflasyon raporuyla da yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 26'ya yükselmişti. Bu tahminine ulaşılabilmesi için enflasyonun mayıs ayında yüzde 1,82, haziran ayında yüzde 1,52 olması gerekiyor. Bu beklentiye göre SSK ve BAĞ-KUR'luların emekli aylıkları temmuz ayında yüzde yüzde 18,5 zam yapılacak.

Memur ve memur emeklileri de yüzde 6,76 enflasyon farkıyla yüzde 14,23 zam alacak.

Yüzde 18,50 zam oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 23.700 TL'ye yükselecek. 25 bin TL aylık alan bir SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayında 29 bin 625 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise 35.550 TL'ye çıkacak.

Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 70 bin 697 liraya yükselecek. 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise enflasyon tahminlerine göre 31 bin 724 lirayı bulacak.

Net zam oranı ise 3 Temmuz'da açıklanacak TÜFE verileriyle belli olacak.

KÖK MAAŞI DÜŞÜK OLANLAR İÇİN İKİLİ ARTIŞ KAPIDA

İlk 6 aylık enflasyona göre belirlenen zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak. Ayrıca taban aylıkta da artış yapılması gündeme gelecek. Burada 6 aylık enflasyon oranında artış yapılması beklentileri bulunuyor.

Kesin karar ise zam oranının belli olmasının ardından verilecek. Ardından da yasal düzenleme yapılarak yeni taban aylık hayata geçirilecek.

İşte 4 aylık kesinleşen rakamlara ve TCMB'nin beklentilerine göre kuruş kuruş SSK-BAĞKUR emeklisi maaş hesap:

Emekli maaşı hesaplaması tablo şeklinde şu şekilde:

Mevcut Maaş %14,64 %18,58 %18,50
20.000 TL 22.928 TL 23.716 TL 23.700 TL
21.000 TL 24.074 TL 24.902 TL 24.885 TL
22.000 TL 25.221 TL 26.088 TL 26.070 TL
23.000 TL 26.367 TL 27.274 TL 27.255 TL
24.000 TL 27.514 TL 28.459 TL 28.440 TL
25.000 TL 28.660 TL 29.645 TL 29.625 TL
26.000 TL 29.806 TL 30.831 TL 30.810 TL
27.000 TL 30.953 TL 32.017 TL 31.995 TL
28.000 TL 32.099 TL 33.202 TL 33.180 TL
29.000 TL 33.246 TL 34.388 TL 34.365 TL
30.000 TL 34.392 TL 35.574 TL 35.550 TL
31.000 TL 35.538 TL 36.760 TL 36.735 TL
32.000 TL 36.685 TL 37.946 TL 37.920 TL
33.000 TL 37.831 TL 39.131 TL 39.105 TL
34.000 TL 38.978 TL 40.317 TL 40.290 TL
35.000 TL 40.124 TL 41.503 TL 41.475 TL
36.000 TL 41.270 TL 42.689 TL 42.660 TL
37.000 TL 42.417 TL 43.875 TL 43.845 TL
38.000 TL 43.563 TL 45.060 TL 45.030 TL
39.000 TL 44.710 TL 46.246 TL 46.215 TL
40.000 TL 45.856 TL 47.432 TL 47.400 TL
Polis, öğretmen, doktor maaş hesaplama listesi (%14,31 zam oranı)

Memur (üniv. mez.) 9/1
Mevcut: 64.397 TL
%10,51: 71.167 TL
%14,31: 73.613 TL
%14,23: 73.561 TL

Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4
Mevcut: 94.384 TL
%10,51: 104.305 TL
%14,31: 107.892 TL
%14,23: 107.817 TL

Mühendis 1/4
Mevcut: 96.211 TL
%10,51: 106.324 TL
%14,31: 109.976 TL
%14,23: 109.900 TL

Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut: 66.870 TL
%10,51: 73.899 TL
%14,31: 76.438 TL
%14,23: 76.385 TL

Vaiz 1/4
Mevcut: 76.653 TL
%10,51: 84.711 TL
%14,31: 87.622 TL
%14,23: 87.562 TL

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 81.219 TL
%10,51: 89.756 TL
%14,31: 92.843 TL
%14,23: 92.779 TL

Öğretmen 1/4
Mevcut: 73.368 TL
%10,51: 81.079 TL
%14,31: 83.865 TL
%14,23: 83.806 TL

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 90.568 TL
%10,51: 100.088 TL
%14,31: 103.522 TL
%14,23: 103.449 TL

Polis memuru 8/1
Mevcut: 81.617 TL
%10,51: 90.196 TL
%14,31: 93.299 TL
%14,23: 93.233 TL

Başkomiser 3/1
Mevcut: 89.214 TL
%10,51: 98.592 TL
%14,31: 102.068 TL
%14,23: 101.924 TL

Avukat
Mevcut: 90.000 TL
%10,51: 99.459 TL
%14,31: 102.879 TL
%14,23: 102.807 TL

Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 74.770 TL
%10,51: 82.628 TL
%14,31: 85.467 TL
%14,23: 85.407 TL

Profesör 1/4
Mevcut: 135.089 TL
%10,51: 149.289 TL
%14,31: 154.421 TL
%14,23: 154.313 TL

Uzman doktor 1/4
Mevcut: 150.426 TL
%10,51: 166.234 TL
%14,31: 171.949 TL
%14,23: 171.829 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
