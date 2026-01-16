EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye 20 bin TL ne zaman yatacak? Tabloya bak öğren... İşte ödeme takvimi

KİM NE KADAR ALACAK?

Normal şartlarda kök maaşı 8 bin 900 TL olan bir kişi yüzde 12.19'luk bir zamla normal şartlarda 9.985 TL alacaktı. Yeni karar ile bu rakam hazineden sağlanacak destekle 20 bin TL'ye tamamlanacak. Hazine desteği yüzde 100'ü aşacak. Kök maaşı 10 bin TL olan için hazine desteği 10 bin TL olacak. 15 bin olan için 5 bin, 17 bin 827 TL olan için ise 2 bin 173 TL.