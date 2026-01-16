Trend
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye 20 bin TL ne zaman yatacak? Tabloya bak öğren... İşte ödeme takvimi
Emekli zammı son dakika! Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş artışı için 2025 yılında 16.811 TL olan en düşük aylık 2026 yılı için yüzde 18.6 artışla 20 bin TL'ye yükseltilmesine ilişkin karar TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Emekli maaşı 16.811 TL, 17.000 TL ve 18.000 TL olan emekliler, zam sonrası hesaplarına yatacak tutarı merak ederken, maaş farklarının ne zaman yatırılacağı da ayrı bir araştırma konusu oldu. İşte, 2026 Ocak zamlı emekli maaşları ve olası ödeme takvimi...
Giriş Tarihi: 16.01.2026 06:44
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 07:00