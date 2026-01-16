Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye 20 bin TL ne zaman yatacak? Tabloya bak öğren... İşte ödeme takvimi

Emekli zammı son dakika! Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş artışı için 2025 yılında 16.811 TL olan en düşük aylık 2026 yılı için yüzde 18.6 artışla 20 bin TL'ye yükseltilmesine ilişkin karar TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Emekli maaşı 16.811 TL, 17.000 TL ve 18.000 TL olan emekliler, zam sonrası hesaplarına yatacak tutarı merak ederken, maaş farklarının ne zaman yatırılacağı da ayrı bir araştırma konusu oldu. İşte, 2026 Ocak zamlı emekli maaşları ve olası ödeme takvimi...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.01.2026 06:44 Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 07:00
Yeni yılda emekli zammı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 oranında artış alırken memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı ise yüzde 18.60 oldu. 2025 yılında 16 bin 881 bin TL olarak uygulanan ve TÜİK enflasyon verileri sonrası yüzde 12.19 artışla 18 bin 938 TL'ye yükselmesi beklenen en düşük emekli maaşı için AK Parti tarafından düğmeye basıldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin teklif Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kararın ardından zamlı emekli maaşının ne zaman yatacağı ve hangi emeklinin ne kadar ödeme alacağı merak konusu oldu.

İşte 16 bin 881 bin TL alanlar için kök maaş hesabı ve olası ödeme takvimi...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLDU

Yüzde 12.19 zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 18 bin 939 TL'ye yükselecekti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bütçe imkânları doğrultusunda artırın" talimatı üzerine hükümet çalışma yürüttü. Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda en düşük emekli aylığına yüzde 18.48 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren teklif dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi. Böylece en düşük emekli aylığı 20 bin TL'ye çıktı.

Yeni düzenleme emekli maaşı yüzde 12.19 zamla 20 bin TL'ye ulaşmayan 17 bin 827 TL'den daha az kök maaşı olan emeklileri kapsayacak. Geriye sadece TBMM Genel Kurulu'nda oylanıp, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanması kaldı.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre ayın 17'si ila 26'sı arasında banka veya PTT hesaplarına yatırılıyor. Yasanın 17'sinde ödenecek olan maaş gününe yetiştirilmesi bekleniyor. Yetiştirilmediği takdirde en düşük maaş yine 16.881 TL olarak ödenecek. Kök maaşı 17 bin 827 TL'den fazla olanlara ise yüzde 12.19 zamlık kısım yatırılacak.

Tahsis numarasının son hanesine göre SSK ve Bağ-Kur ödeme takvimi şu şekilde:

4A (SSK) emekli maaşı ödeme günleri

  • Tahsis numarasının son rakamı 9: 17 Ocak
  • Tahsis numarasının son rakamı 7: 18 Ocak
  • Tahsis numarasının son rakamı 5: 19 Ocak
  • Tahsis numarasının son rakamı 3: 20 Ocak
  • Tahsis numarasının son rakamı 1: 21 Ocak
  • Tahsis numarasının son rakamı 8: 22 Ocak
  • Tahsis numarasının son rakamı 6: 23 Ocak
  • Tahsis numarasının son rakamı 4: 24 Ocak
  • Tahsis numarasının son rakamı 2: 25 Ocak
  • Tahsis numarasının son rakamı 0: 26 Ocak
4B (Bağ-Kur) emekli maaşı ödeme günleri

  • Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5: 25 Ocak
  • Tahsis numarasının son rakamı 3, 1: 26 Ocak
  • Tahsis numarasının son rakamı 8, 6, 4: 27 Ocak
  • Tahsis numarasının son rakamı 2, 0: 28 Ocak
4C (Emekli Sandığı) maaş ödeme günleri

Memur emeklisi yani emekli sandığı mensupları için maaşlar, doğum tarihine göre farklı günlerde yatırılıyor.

  • 00–40 doğumlular: Ayın 1. günü
  • 41–46 doğumlular: Ayın 2. günü
  • 47–49 doğumlular: Ayın 3. günü
  • 50–53 doğumlular: Ayın 4. günü
  • 54–99 doğumlular: Ayın 5. günü

Zamlı maaşlar ise bakanlık tarafından duyurulacak takvim ile ödenecek.

Maaş farklarının yatırılması ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulan tarihlerde hesaba geçiyor.

KİM NE KADAR ALACAK?

Normal şartlarda kök maaşı 8 bin 900 TL olan bir kişi yüzde 12.19'luk bir zamla normal şartlarda 9.985 TL alacaktı. Yeni karar ile bu rakam hazineden sağlanacak destekle 20 bin TL'ye tamamlanacak. Hazine desteği yüzde 100'ü aşacak. Kök maaşı 10 bin TL olan için hazine desteği 10 bin TL olacak. 15 bin olan için 5 bin, 17 bin 827 TL olan için ise 2 bin 173 TL.

ÖRNEK HESAPLAMA

Kök maaş: 15.000 TL
Ocak zamlı maaş: 16.828 TL
Ek ödeme: 674 TL
Toplam aylık: 17.502 TL
Hazine desteği: 2.498 TL
Bankaya yatacak rakam: 20.000TL

İşte en düşük emekli maaşı için yeni kök maaş tablosu...

Kök maaşı 17 bin 827 TL'nin üzerinde olanlara ise yüzde 12,19'luk zam uygulanacak. Yeni maaş hesaplama tablosu ise şu şekilde: