EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye 20 bin TL sonrası çifte destek... 2. maaş geliyor, ikramiye zamlanıyor

Emekliler için yılın ilk büyük düzenlemesi Meclis'ten geçti. En düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur'lular 3 bin 119 liralık maaş farkı için Resmi Gazete'de yayınlanacak kararı bekliyor. Emekliler taban aylık düzenlemesinin ardından bu kez bayram ikramiyelerine yapılacak zammı ve bu yıl devreye alınması beklenen vatandaşlık maaşı düzenlemesini merakla araştırıyor. Her iki düzenleme emeklileri heyecanlandıracak nitelikte. Milyonları rahatlatacak çifte müjde için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı. Peki, 16.881 TL emekli maaşı alana 3.119 TL maaş farkı ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşına zam Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL olacak? Vatandaşlık maaşıyla neler değişecek? İşte ayrıntılar...