EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye 20 bin TL’ye ek çifte destek! İşte 16.881 TL alana maaş farkı için ödeme takvimi

Yeni yılda maaşları belli olan milyonlarca emekliye, en düşük maaşın 20 bin TL'ye çıkarılmasının ardından çifte destek geliyor. SSK ve Bağ-Kur'lular 3 bin 119 liralık maaş farkı için bakanlık ve SGK'dan açıklanacak ödeme takvimini merakla bekliyor. Emeklilere taban aylık için yapılan düzenlemenin ardından gözler bayram ikramiyesi ve emeklilere çifte maaş niteliği taşıyacak olan vatandaşlık maaşına çevrildi. Milyonları rahatlatacak çifte müjde için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı. Peki, 16.881 TL emekli maaşı alana 3.119 TL maaş farkı ne zaman yatacak? En düşük emekli maaş farkı için ödeme takvimi açıklandı mı? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL olacak? Vatandaşlık maaşıyla neler değişecek? İşte ayrıntılar...