EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye 20 bin TL’ye ek çifte destek! İşte 16.881 TL alana maaş farkı için ödeme takvimi

EN DÜŞÜK MAAŞ 20 BİN TL OLDU

En düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapılması halinde 16 bin 881 TL'den 18 bin 939 TL'ye yükselecekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bütçe imkânları doğrultusunda artırın" talimatı üzerine en düşük emekli aylığına yüzde 18.48 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin yasa çalışması TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi.

Mevcut durumda; 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli faydalanıyorken, yeni düzenleme ile bu sayı 4 milyon 917 bin kişiye çıktı. Artışın mali etkisi ise yıllık toplam 110.2 milyar TL olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme emekli maaşı yüzde 12.19 zamla 20 bin TL'ye ulaşmayan 17 bin 827 TL'den daha az kök maaşı olan emekliyi kapsayacak.