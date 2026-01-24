EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekliye 20.000 TL için geri sayım! İşte 16.881 TL alana fark için ödeme takvimi

İKRAMİYE İÇİN KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM ORTAYA ÇIKTI

En düşük emekli maaşı düzenlemesi ve vatandaşlık maaşının ardından bir diğer önemli konu da ilk kez 2018'de ödenmeye başlanan bayram ikramiyelerine yapılacak zam.

Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen ikramiyelerde yapılacak artışı merak ediyor. Kulislerde bayram ikramiyesinin 1000 TL veya 1.500 TL artışla 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında olabileceği konuşuluyor. Ancak ikramiyenin 5 bin TL olmasının ağırlık kazandığı ifade ediliyor.