EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekliye 20.000 TL için geri sayım! İşte 16.881 TL alana fark için ödeme takvimi

Emekli zammı 2026 son dakika... Emekliler için 2026'nın ilk büyük müjdesi Meclis'ten geçti. En düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye çıkarıldı. Memur emeklileri için fark ödemeleri hesaplara yatırılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Resmi Gazete'ye odaklandı. Emekliler 3 bin 119 liralık maaş farkının ne zaman yatırılacağını sorgularken, bayram ikramiyeleri ve vatandaşlık maaşına ilişkin kulislerde konuşulan rakamlar milyonlarca emekliyi heyecanlandıracak nitelikte. Milyonları rahatlatacak çifte müjde için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...