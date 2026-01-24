Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekliye 20.000 TL için geri sayım! İşte 16.881 TL alana fark için ödeme takvimi

Emekli zammı 2026 son dakika... Emekliler için 2026'nın ilk büyük müjdesi Meclis'ten geçti. En düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye çıkarıldı. Memur emeklileri için fark ödemeleri hesaplara yatırılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Resmi Gazete'ye odaklandı. Emekliler 3 bin 119 liralık maaş farkının ne zaman yatırılacağını sorgularken, bayram ikramiyeleri ve vatandaşlık maaşına ilişkin kulislerde konuşulan rakamlar milyonlarca emekliyi heyecanlandıracak nitelikte. Milyonları rahatlatacak çifte müjde için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 24.01.2026 11:39 Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:45
Milyonlar için yeni yılda uygulanacak en düşük emekli maaşı oldu. 2025 yılında 16 bin 881 bin TL olarak uygulanan en düşük maaş refah payı ile 20.000 TL'ye çıkarıldı. Gerekli yasa için çalışmalar TBMM'de sona erdi. Gözler şimdi 3.119 TL farkın yatırılması için Resmi Gazete'ye çevrildi. Emekliler maaş farkı için ödeme takvimini sorgularken, 2026'da emeklileri rahatlatacak bayram ikramiyesi ve vatandaşlık maaşı da hayata geçirilecek. İşte ayrıntılar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA GÖZLER RESMİ GAZETE'DE

Yüzde 12.19 zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 18 bin 939 TL'ye yükselecekti. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bütçe imkânları doğrultusunda artırın" talimatı üzerine hükümet çalışma yürüttü. Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda en düşük emekli aylığına yüzde 18.48 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi.

Yeni düzenleme ile yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 TL olan en düşük aylık ödeme tutarı, 2026 yılında 20 bin TL'ye yükseltildi. Mevcut durumda; 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli faydalanıyorken, yeni düzenleme ile bu sayı 4 milyon 917 bin kişiye çıktı. Artışın mali etkisi ise yıllık toplam 110.2 milyar TL olacak.

Yeni düzenleme emekli maaşı yüzde 12.19 zamla 20 bin TL'ye ulaşmayan 17 bin 827 TL'den daha az kök maaşı olan emekliyi kapsayacak.

Tüm maddelerinin kabul edilen kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor.

3.119 TL'LİK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATIRACAK?

Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre ayın 17'si ila 26'sı arasında banka veya PTT hesaplarına yatırılıyor. SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı maaşlarını yasa onaylanmadığı için mevcut 16.881 TL üzerinden aldı. Kök maaşı 17 bin 827 TL'den fazla olanlara ise yüzde 12.19 zamlık kısım yatırıldı.

Yasalaşacak düzenleme sonrası oluşan 3.119 TL'lik fark, ek bir takvimle yatırılmaya başlanacak.

TBMM'den geçen kararın hafta sonu içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanması ve 24-25 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete mükerrer veya normal sayılarında yayınlanması bekleniyor.

Ödemelerin ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak takvim ile önümüzdeki hafta içi yapılması güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.

Ocak ayında maaşını eksik (16.881 TL üzerinden) alan milyonlarca emekli için fark ödemeleri ise muhtemelen şu takvime göre ilerleyecek:

24 - 25 Ocak: Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlük sürecinin başlaması
26 Ocak ve sonrası: Bakanlığın ödeme takvimini duyurmasıyla farkların hesaplara aktarılmaya başlanması

Geçmiş uygulamalar baz alındığında ödeme takviminin şu şekilde olması bekleniyor:

1. gün: Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5 olanlar.

2. gün: Tahsis numarasının son rakamı 3, 1, 8, 6 olanlar.

3. gün: Tahsis numarasının son rakamı 4, 2, 0 olanlar ve Bağ-Kur emeklileri

KİM NE KADAR ALACAK?

Normal şartlarda kök maaşı 8 bin 900 TL olan bir kişi yüzde 12.19'luk bir zamla normal şartlarda 9.985 TL alacaktı. Yeni karar ile bu rakam hazineden sağlanacak destekle 20 bin TL'ye tamamlanacak. Hazine desteği yüzde 100'ü aşacak. Kök maaşı 10 bin TL olan için hazine desteği 10 bin TL olacak. 15 bin olan için 5 bin, 17 bin 827 TL olan için ise 2 bin 173 TL.

  • Kök Maaşı 12.000 TL olan: 8.000 TL destek alacak -> 20.000 TL
  • Kök Maaşı 15.000 TL olan: 5.000 TL destek alacak -> 20.000 TL
  • Kök Maaşı 18.000 TL olan: 2.000 TL destek alacak -> 20.000 TL
İşte en düşük emekli maaşı için yeni kök maaş tablosu...

VATANDAŞLIK MAAŞI İÇİN SÜREÇ BAŞLIYOR

Emeklilerin gelir desteğini artıracak önemli bir düzenleme de Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ve kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen gelir tamamlayıcı aile destek sistemi olacak. Vatandaşlık maaşının 2026 yılında başlaması için çalışmalar hız kazandı. Haziran ayında pilot illerde başlaması planlanan uygulama, sonraki dönemde tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak.

Sistemden özellikle emekliler de faydalanacak. Giderek artan yaşlı nüfus ve bunların sorunları da yeni sistem içinde değerlendirilecek. Yaşlı vatandaşların gereksinimi neyse ona göre yardım yapılacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yeni destek modelinde bir eşik gelir belirlenecek. Örneğin bu asgari ücret olabilecek ya da başka bir rakam belirlenecek. Bu rakamın altında geliri olan ailelere eşik gelire kadar kısım tamamlanacak şekilde madde destek yapılacak.

İKRAMİYE İÇİN KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM ORTAYA ÇIKTI

En düşük emekli maaşı düzenlemesi ve vatandaşlık maaşının ardından bir diğer önemli konu da ilk kez 2018'de ödenmeye başlanan bayram ikramiyelerine yapılacak zam.

Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen ikramiyelerde yapılacak artışı merak ediyor. Kulislerde bayram ikramiyesinin 1000 TL veya 1.500 TL artışla 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında olabileceği konuşuluyor. Ancak ikramiyenin 5 bin TL olmasının ağırlık kazandığı ifade ediliyor.