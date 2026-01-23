EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | En düşük 20.000 TL maaş için son aşama! İşte 3.119 TL fark için ödeme takvimi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Yüzde 12.19 zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 18 bin 939 TL'ye yükselecekti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bütçe imkânları doğrultusunda artırın" talimatı üzerine hükümet çalışma yürüttü. Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda en düşük emekli aylığına yüzde 18.48 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi.

Yeni düzenleme ile yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 TL olan en düşük aylık ödeme tutarı, 2026 yılında 20 bin TL'ye yükseltildi. Mevcut durumda; 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli faydalanıyorken, yeni düzenleme ile bu sayı 4 milyon 917 bin kişiye çıktı. Artışın mali etkisi ise yıllık toplam 110.2 milyar TL olacak.