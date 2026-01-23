Trend
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | En düşük 20.000 TL maaş için son aşama! İşte 3.119 TL fark için ödeme takvimi
Son dakika emekli zammı: Emekliler için 2026 yılının ilk büyük müjdesi için TBMM'de kritik süreç tamamlandı. En düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşının 20.000 TL'ye çıkarılması için teklif Meclis'te kabul edildi. Gözler Resmi Gazete'ye çevrilirken emeklilere 3.119 TL farkın ne zaman yatırılacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. Emeklileri sevindiren bir diğer gelişme ise bayram ikramiyeleri ve vatandaşlık maaşı oldu. Milyonları rahatlatacak çifte müjde için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 23.01.2026 06:19