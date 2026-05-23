EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Milyonlara zam için 3’lü hesap... İşte emekli ve memur maaş hesaplama tablosu

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi Kurban Bayramı öncesinde hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini cebe koydu. Emekliler için gözler şimdi, bayram tatilinin hemen ardından açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. 3 Haziran'da belli olacak 5. zam oranı öncesi TCMB piyasa katılımcıları anketi net zam oranı için yeni ipucu verdi. Peki en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve 4C'li emeklilere ne kadar zam yapılacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 23.05.2026 16:15 Güncelleme Tarihi: 23.05.2026 16:33
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Kurban Bayramı öncesinde çifte ödeme tamamlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri toplamda en az 24 bin TL maaş ve ikramiyeyi cebe koyarken, memur emeklileri ise en az 31 bin 772 TL aldı. Milyonlar için gözler şimdi Kurban Bayramı sonrasında açıklanacak TÜİK enflasyon verilerine çevrildi. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla emekli ve memur zammı için 5. oran da netleşmiş olacak.

Peki, enflasyon için beklentiler ne yönde? Emekli taban aylığı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL'ye yükselecek? Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte ayrıntılar...

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 3 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

Veriler ile Mayıs ayı ve yıllık enflasyon belli olacak.

EMEKLİ VE MEMUR İÇİN 4 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94 olarak gerçekleşmişti. Nisan ayında da tüketici fiyat endeksi yüzde 4.18 artış gösterdi. Böylece 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.64 zam oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az yüzde 14,64'lük zammı cebe koymuş oldu.

4 aylık zam oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 22.928 TL'ye yükselecek. 25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-Kur emeklisi Temmuz ayında 28 bin 660 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise 34.392 TL'ye çıkacak.

Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için ise ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşması gerekiyordu. Yılın ilk 3 ayı için enflasyon farkı oluşmamıştı. Nisan ayında gerçekleşen rakamlarla memur ve memur emeklisi için ilk enflasyon farkı oluştu.

Yüzde 14.64 çıkan ocak-nisan enflasyonuna göre memurlara ve emeklilerine yüzde 3.28 fark çıktı. Bu fark ile temmuz zammı şimdiden yüzde 10.51'e ulaştı.

Geriye 2 veri kalırken 4 aylık zam oranına göre en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 68 bin 395 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 772 liradan 30 bin 691 liraya çıkacak.

ENFLASYONDA BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Mayıs 2026 sonuçlarına göre, piyasa temsilcilerinin enflasyon tahminleri güncellendi.

Ankete katılan reel sektör ve finansal sektör temsilcileri, yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e çıkararken, Mayıs ve Haziran ayı tahminleri de ortaya çıktı. Nisan ayı anketinde yüzde 1,82 olan Mayıs Tüfe beklentisi bu anket döneminde 1,57'ye gerilerken, Haziran ayı için tahminler 1,50'den 1,62'ye yükseldi. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18,33 olacak.

TCMB beklentisine göre 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,6 gerçekleşecek. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine toplamda yüzde 14,07 olacak.

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon: 18,33
6 Aylık Enflasyon Farkı: 6,6
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14,07

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18,33 zam oranına göre taban aylık 20.000 TL'den 23.666 TL'ye yükselecek. 25 bin TL aylık alan bir SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayında yaklaşık 29.583 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise yaklaşık 35.499 TL'ye çıkacak.

Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 70 bin 598 liraya yükselecek. 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise enflasyon tahminlerine göre 31 bin 680 liraya ulaşacak.

ENFLASYON RAPORU DA İPUCU VERİYOR

Merkez Bankası Başkanı Karahan tarafından dün açıklanan 2026 yılı ikinci çeyrek enflasyon raporuyla da yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 26'ya yükselmişti. Bu tahminine ulaşılabilmesi için enflasyonun mayıs ayında yüzde 1,82, haziran ayında yüzde 1,52 olması gerekiyor. Bu beklentiye göre SSK ve BAĞ-KUR'luların emekli aylıkları temmuz ayında yüzde yüzde 18,5 zam yapılacak.

Memur ve memur emeklileri de yüzde 6,76 enflasyon farkıyla yüzde 14,23 zam alacak.

Yüzde 18,50 zam oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 23.700 TL'ye yükselecek. 25 bin TL aylık alan bir SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayında 29 bin 625 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise 35.550 TL'ye çıkacak.

Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 70 bin 697 liraya yükselecek. 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise enflasyon tahminlerine göre 31 bin 724 lirayı bulacak.

Net zam oranı ise 3 Temmuz'da açıklanacak TÜFE verileriyle belli olacak.

KÖK MAAŞI DÜŞÜK OLANLAR İÇİN İKİLİ ARTIŞ KAPIDA

İlk 6 aylık enflasyona göre belirlenen zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak. Ayrıca taban aylıkta da artış yapılması gündeme gelecek. Burada 6 aylık enflasyon oranında artış yapılması beklentileri bulunuyor.

Kesin karar ise zam oranının belli olmasının ardından verilecek. Ardından da yasal düzenleme yapılarak yeni taban aylık hayata geçirilecek.

İşte 4 aylık kesinleşen rakamlara ve TCMB'nin beklentilerine göre kuruş kuruş SSK-BAĞKUR emeklisi maaş hesap:

Emekli maaşı hesaplaması tablo şeklinde şu şekilde:

Mevcut Maaş (TL) %14,64 Zam %18,33 Zam %18,50 Zam
20.000 22.928 23.666 23.700
21.000 24.074 24.849 24.885
22.000 25.221 26.032 26.070
23.000 26.367 27.215 27.255
24.000 27.514 28.397 28.440
25.000 28.660 29.583 29.625
26.000 29.806 30.768 30.810
27.000 30.953 31.952 31.995
28.000 32.099 33.136 33.180
29.000 33.246 34.319 34.365
30.000 34.392 35.503 35.550
31.000 35.538 36.687 36.735
32.000 36.685 37.870 37.920
33.000 37.831 39.054 39.105
34.000 38.978 40.237 40.290
35.000 40.124 41.421 41.475
36.000 41.270 42.605 42.660
37.000 42.417 43.789 43.845
38.000 43.563 44.972 45.030
39.000 44.710 46.156 46.215
40.000 45.856 47.339 47.400
Memur maaşları meslek meslek tablo şeklinde şu şekilde:

Meslek / Unvan Mevcut Maaş %10,51 %14,07 %14,23
Memur (üniv. mez.) 9/1 64.397 TL 71.167 TL 73.459 TL 73.561 TL
Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4 94.384 TL 104.305 TL 107.665 TL 107.817 TL
Mühendis 1/4 96.211 TL 106.324 TL 109.745 TL 109.900 TL
Teknisyen (lise mez.) 11/1 66.870 TL 73.899 TL 76.277 TL 76.385 TL
Vaiz 1/4 76.653 TL 84.711 TL 87.438 TL 87.562 TL
Uzman öğretmen 1/4 81.219 TL 89.756 TL 92.648 TL 92.779 TL
Öğretmen 1/4 73.368 TL 81.079 TL 83.688 TL 83.806 TL
Araştırma görevlisi 7/1 90.568 TL 100.088 TL 103.304 TL 103.449 TL
Polis memuru 8/1 81.617 TL 90.196 TL 93.102 TL 93.233 TL
Başkomiser 3/1 89.214 TL 98.592 TL 101.780 TL 101.924 TL
Avukat 90.000 TL 99.459 TL 102.663 TL 102.807 TL
Hemşire (üniv. mez.) 5/1 74.770 TL 82.628 TL 85.286 TL 85.407 TL
Profesör 1/4 135.089 TL 149.289 TL 154.096 TL 154.313 TL
Uzman doktor 1/4 150.426 TL 166.234 TL 171.587 TL 171.829 TL
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
