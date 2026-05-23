EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Milyonlara zam için 3’lü hesap... İşte emekli ve memur maaş hesaplama tablosu

Emekli maaşı hesaplaması tablo şeklinde şu şekilde:
|Mevcut Maaş (TL)
|%14,64 Zam
|%18,33 Zam
|%18,50 Zam
|20.000
|22.928
|23.666
|23.700
|21.000
|24.074
|24.849
|24.885
|22.000
|25.221
|26.032
|26.070
|23.000
|26.367
|27.215
|27.255
|24.000
|27.514
|28.397
|28.440
|25.000
|28.660
|29.583
|29.625
|26.000
|29.806
|30.768
|30.810
|27.000
|30.953
|31.952
|31.995
|28.000
|32.099
|33.136
|33.180
|29.000
|33.246
|34.319
|34.365
|30.000
|34.392
|35.503
|35.550
|31.000
|35.538
|36.687
|36.735
|32.000
|36.685
|37.870
|37.920
|33.000
|37.831
|39.054
|39.105
|34.000
|38.978
|40.237
|40.290
|35.000
|40.124
|41.421
|41.475
|36.000
|41.270
|42.605
|42.660
|37.000
|42.417
|43.789
|43.845
|38.000
|43.563
|44.972
|45.030
|39.000
|44.710
|46.156
|46.215
|40.000
|45.856
|47.339
|47.400
Memur maaşları meslek meslek tablo şeklinde şu şekilde:
|Meslek / Unvan
|Mevcut Maaş
|%10,51
|%14,07
|%14,23
|Memur (üniv. mez.) 9/1
|64.397 TL
|71.167 TL
|73.459 TL
|73.561 TL
|Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4
|94.384 TL
|104.305 TL
|107.665 TL
|107.817 TL
|Mühendis 1/4
|96.211 TL
|106.324 TL
|109.745 TL
|109.900 TL
|Teknisyen (lise mez.) 11/1
|66.870 TL
|73.899 TL
|76.277 TL
|76.385 TL
|Vaiz 1/4
|76.653 TL
|84.711 TL
|87.438 TL
|87.562 TL
|Uzman öğretmen 1/4
|81.219 TL
|89.756 TL
|92.648 TL
|92.779 TL
|Öğretmen 1/4
|73.368 TL
|81.079 TL
|83.688 TL
|83.806 TL
|Araştırma görevlisi 7/1
|90.568 TL
|100.088 TL
|103.304 TL
|103.449 TL
|Polis memuru 8/1
|81.617 TL
|90.196 TL
|93.102 TL
|93.233 TL
|Başkomiser 3/1
|89.214 TL
|98.592 TL
|101.780 TL
|101.924 TL
|Avukat
|90.000 TL
|99.459 TL
|102.663 TL
|102.807 TL
|Hemşire (üniv. mez.) 5/1
|74.770 TL
|82.628 TL
|85.286 TL
|85.407 TL
|Profesör 1/4
|135.089 TL
|149.289 TL
|154.096 TL
|154.313 TL
|Uzman doktor 1/4
|150.426 TL
|166.234 TL
|171.587 TL
|171.829 TL