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EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 5 formül! İşte 20.000 TL alanlar için net hesap
EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 5 formül! İşte 20.000 TL alanlar için net hesap
SSK, Bağkur ve memur emeklileri için zam ayı başladı. Gözler 3 Temmuz'a çevrilirken, zam için hesaplamalar devam ediyor. Haziran enflasyonu ile ilgili tahminler emekli maaşında artış için 5 zam oranını öne çıkarıyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 01.07.2026 07:24
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 07:57