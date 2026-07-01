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EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 5 formül! İşte 20.000 TL alanlar için net hesap

SSK, Bağkur ve memur emeklileri için zam ayı başladı. Gözler 3 Temmuz'a çevrilirken, zam için hesaplamalar devam ediyor. Haziran enflasyonu ile ilgili tahminler emekli maaşında artış için 5 zam oranını öne çıkarıyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.07.2026 07:24 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 07:57
EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 5 formül! İşte 20.000 TL alanlar için net hesap

Emekli maaşlarında Temmuz 2026 zammı için geri sayım hızla sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran enflasyonu öncesi yeni senaryolar gündeme gelmeye devam ediyor. Mevcut enflasyon verileri ve beklentiler üzerinden 5 farklı senaryoda hesaplanan rakamlar en düşük emekli maaşına yapılabilecek artışı gözler önüne seriyor.

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 5 formül! İşte 20.000 TL alanlar için net hesap

5 AYLIK ZAM ORANI CEPTE

TÜİK taarfından açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon yüzde 16.60'a çıktı. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklileri en az yüzde 16.60'lık zammı garantilemiş oldu. En düşük SSK Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 16.60 oranındaki 5 aylık enflasyona şimdiden 23.322 TL'ye ulaştı.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5.05'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 12.41'lik zammı cebe koydu.

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 5 formül! İşte 20.000 TL alanlar için net hesap

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN HAZIRLIK BAŞLADI

AK Parti, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren ve 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının 23 bin 500 lira civarına yükseltilmesini öngören düzenleme için hazırlıklara başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yasal düzenleme için TBMM'yi işaret etti.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, böyle bir prensibimiz var, Sayın Cumhurbaşkanımızın başından beri koyduğu bir prensip. Dolayısıyla bu işliyor. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz rakamlara. Otomatik yansımadığı tek bir alan var, o da en düşük emekli maaşı. O, otomatik olmuyor, kanunla yapılan bir iş. Bunun kanunla yapılması gerekiyor. O konuda Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır."

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EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 5 formül! İşte 20.000 TL alanlar için net hesap

EMEKLİ MAAŞI İÇİN GÜNDEMDEKİ 5 FARKLI ORAN

Haziran enflasyonuna ilişkin hem Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları anketi hem de AA'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketi iki farklı oranı ortaya koyuyor. Piyasa katılımcıları anketi aylık TÜFE için yüzde 1,36'ya işaret ederken, AA'nın anketi ise yüzde 1,04'e işaret ediyor.

AA'nın anketinde ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,81 ile yüzde 1,77 arasında yer alması da enflasyonun bu aralıkta gerçekleşme ihtimalini gözler önüne seriyor.

Bu durumda emekli maaşlarına yapılacak zam 5 farklı formülü ortaya koyuyor.

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 5 formül! İşte 20.000 TL alanlar için net hesap

1. SENARYO

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre TÜFE 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18,19'a ulaşacak.

6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13,93 zam yapılacak.

Bu senaryoda en düşük emekli maaşı 23.638 TL, en düşük memur emeklisi maaşı 31.640 TL ve en düşük memur maaşı 70.511 TL seviyesine yükselecek.

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 5 formül! İşte 20.000 TL alanlar için net hesap

2. SENARYO

AA'nın anketine katılan 17 ekonomistin ortalama beklentisi yüzde 1,04'ya göre enflasyon yüzde 17.82'e çıkacak. Bu tahmine göre memurlara ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 6.14 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla birlikte temmuz zammı da yüzde 13.57'ye ulaşacak.

Bu senaryoda en düşük emekli maaşı 23.564 TL, en düşük memur emeklisi maaşı 31.543 TL ve en düşük memur maaşı 70.293 TL seviyesine yükselecek.

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 5 formül! İşte 20.000 TL alanlar için net hesap

3. SENARYO

Haziran 2026 enflasyon oranı yüzde 0,81 ya da yüzde 1,00 oranında gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı toplamda yüzde 17,55 ila yüzde 17,77'ye ulaşacak. Memur ve memur emeklilerine bu durumda toplu sözleşme farkıyla birlikte toplamda yüzde 13,32 ila yüzde 13,53 zam yapılacak.

Bu senaryoların gerçekleşmesi halinde; en düşük emekli maaşı 23.510 TL ila 23.554 TL arasında, en düşük memur emeklisi maaşı 31.471 TL ila 31.530 TL arasında ve en düşük memur maaşı ise 70.134 TL ila 70.264 TL arasında şekillenecek.

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 5 formül! İşte 20.000 TL alanlar için net hesap

4. SENARYO

Haziran enflasyonu ekonomistlerin en yüksek beklentisi olan yüzde 1,71'lik oranda gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı toplamda yüzde 18,60'a ulaşacak. Memur ve memur emeklilerine bu durumda toplu sözleşme farkıyla birlikte toplamda yüzde 14,33 zam yapılacak.

Bu senaryoda en düşük emekli maaşı 23.720 TL, en düşük memur emeklisi maaşı 31.752 TL ve en düşük memur maaşı 70.759 TL seviyesine yükselecek.

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 5 formül! İşte 20.000 TL alanlar için net hesap

5. SENARYO

Haziran enflasyonunun beklentilerin üstünde gelmesi halinde, 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı toplamda yüzde 18,20'ye ulaşacak. Memur ve memur emeklilerine bu durumda toplu sözleşme farkıyla birlikte toplamda yüzde 13,94 zam yapılacak.

Bu senaryoda en düşük emekli maaşı 23.640 TL, en düşük memur emeklisi maaşı 31.643 TL ve en düşük memur maaşı 70.517 TL seviyesine yükselecek.

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 5 formül! İşte 20.000 TL alanlar için net hesap

Tahminlere göre SSK ve Bağkur'lular için oluşan zam tablosu şu şekilde:

Mevcut Maaş: 20.000 TL

  • %17,77 Zammı ile: 23.554 TL

  • %17,82 Zammı (AA Anketi) ile: 23.564 TL

  • %18,19 Zammı (TCMB Anketi) ile: 23.638 TL

  • %18,60 Zammı ile: 23.720 TL

  • %20,00 Zammı ile: 24.000 TL

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 5 formül! İşte 20.000 TL alanlar için net hesap

Mevcut Maaş: 25.000 TL

  • %17,77 Zammı ile: 29.443 TL

  • %17,82 Zammı (AA Anketi) ile: 29.455 TL

  • %18,19 Zammı (TCMB Anketi) ile: 29.548 TL

  • %18,60 Zammı ile: 29.650 TL

  • %20,00 Zammı ile: 30.000 TL

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 5 formül! İşte 20.000 TL alanlar için net hesap

Mevcut Maaş: 30.000 TL

  • %17,77 Zammı ile: 35.331 TL

  • %17,82 Zammı (AA Anketi) ile: 35.346 TL

  • %18,19 Zammı (TCMB Anketi) ile: 35.457 TL

  • %18,60 Zammı ile: 35.580 TL

  • %20,00 Zammı ile: 36.000 TL

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 5 formül! İşte 20.000 TL alanlar için net hesap

Mevcut Maaş: 40.000 TL

  • %17,77 Zammı ile: 47.108 TL

  • %17,82 Zammı (AA Anketi) ile: 47.128 TL

  • %18,19 Zammı (TCMB Anketi) ile: 47.276 TL

  • %18,60 Zammı ile: 47.440 TL

  • %20,00 Zammı ile: 48.000 TL

EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 5 formül! İşte 20.000 TL alanlar için net hesap

Mevcut Maaş: 50.000 TL

  • %17,77 Zammı ile: 58.885 TL

  • %17,82 Zammı (AA Anketi) ile: 58.910 TL

  • %18,19 Zammı (TCMB Anketi) ile: 59.095 TL

  • %18,60 Zammı ile: 59.300 TL

  • %20,00 Zammı ile: 60.000 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#SSK #BAĞKUR #EMEKLİ ZAMMI