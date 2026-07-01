EMEKLİ ZAMMI SONDAKİKA! Emekli maaşına zam için 5 formül! İşte 20.000 TL alanlar için net hesap

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN HAZIRLIK BAŞLADI

AK Parti, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren ve 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının 23 bin 500 lira civarına yükseltilmesini öngören düzenleme için hazırlıklara başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yasal düzenleme için TBMM'yi işaret etti.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, böyle bir prensibimiz var, Sayın Cumhurbaşkanımızın başından beri koyduğu bir prensip. Dolayısıyla bu işliyor. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz rakamlara. Otomatik yansımadığı tek bir alan var, o da en düşük emekli maaşı. O, otomatik olmuyor, kanunla yapılan bir iş. Bunun kanunla yapılması gerekiyor. O konuda Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır."