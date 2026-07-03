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Emekli zammı sonrası banka promosyonları güncellenecek mi? En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?
Emekli zammı sonrası banka promosyonları güncellenecek mi? En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla SSK Bağkur emeklisinin gözleri emekli promosyonu tutarlarına çevrildi. Yüzde 17,76'lık zam sonrası banka promosyonu ödemelerinde herhangi bir artış olup olmadığı merak edildi. Yeni emekli olanların ya da maaşını başka bankaya taşımak isteyenlerin yararlandığı emekli banka promosyonları ne kadar oldu? Uzmanlar bankaların zamlı maaşların açıklanmasının ardından promosyon ödemelerini artırabileceğini hatırlatıyor. İşte tüm detaylar ve merak edilenler…
Giriş Tarihi: 03.07.2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 16:01