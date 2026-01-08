Trend
Emekli zammı sonrası promosyon ödemeleri: Emekliye 60 bin liralık avantaj: Yapı Kredi, İş Bankası, Halkbank promosyon
Emekli zammı artışlarının belli olmasıyla bankaların emekli promosyonu ödemeleri gündeme geldi. Yüzde 12,19'luk zam sonrası Yapı Kredi, İş Bankası, Halkbank emekli promosyonu kampanyaları merak edildi. SSK Bağkur emeklisi banka promosyonu ödemeleri ne kadar oldu? Promosyon ödemelerinin yanında bazı bankaların nakit avans imkanları da dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 08.01.2026 12:29