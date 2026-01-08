Emekli zammı sonrası promosyon ödemeleri: Emekliye 60 bin liralık avantaj: Yapı Kredi, İş Bankası, Halkbank promosyon

HALKBANK'TAN 60 BİN LİRALIK AVANTAJ

Kamu bankaları da özel bankalar gibi yeni müşteriler için farklı kampanyalar yapmaya devam ediyor. Halkbank, promosyona ek olarak farklı avantajlar da sağlıyor:

İşte bankanın emekliler için fırsatları

Emekli maaşını Bankamıza taşıyan emeklilerimize özel 30.000 TL 12 ay taksitli nakit avantajına ek olarak;

12.000 TL'ye varan emekli promosyon,

Paraf Değerlimiz kredi kartı ile yapacağınız market, sağlık/eczane, fatura, kültür/sanat harcamalarda yılda 35.000 TL'ye varan indirim,

Yeni otomatik fatura talimatlarınıza 3.500 TL'ye varan ParafPara fırsatı ile

toplamda 60.000 TL'ye varan avantajlar sizleri bekliyor. Halkbank İnternet ve Mobil Şubesi üzerinde emekli maaş hesabınızdan yapacağınız havale, EFT ve FAST işlemleri ise ücretsiz!