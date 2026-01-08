Trend Galeri Trend Ekonomi Emekli zammı sonrası promosyon ödemeleri: Emekliye 60 bin liralık avantaj: Yapı Kredi, İş Bankası, Halkbank promosyon

Emekli zammı artışlarının belli olmasıyla bankaların emekli promosyonu ödemeleri gündeme geldi. Yüzde 12,19'luk zam sonrası Yapı Kredi, İş Bankası, Halkbank emekli promosyonu kampanyaları merak edildi. SSK Bağkur emeklisi banka promosyonu ödemeleri ne kadar oldu? Promosyon ödemelerinin yanında bazı bankaların nakit avans imkanları da dikkat çekti.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.01.2026 12:29
Emekli zammı sonrası bankaların promosyon kampanyaları araştırılıyor. Zamlı emekli maaşlarının belli olmasının ardından milyonlarca emekli banka promosyonları ve sunulan farklı imkanları yakından takip etmeye başladı. Kamu bankaları ve özel bankalar arasında rekabet hızlandı. Yapı Kredi, İş Bankası, Halkbank emekli promosyonu kampanyaları…

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

Enflasyon rakamlarına göre, yeni yılda emeklilere uygulanacak zam oranı yüzde 12,19 oldu.

HALKBANK'TAN 60 BİN LİRALIK AVANTAJ
Kamu bankaları da özel bankalar gibi yeni müşteriler için farklı kampanyalar yapmaya devam ediyor. Halkbank, promosyona ek olarak farklı avantajlar da sağlıyor:
İşte bankanın emekliler için fırsatları
Emekli maaşını Bankamıza taşıyan emeklilerimize özel 30.000 TL 12 ay taksitli nakit avantajına ek olarak;
  • 12.000 TL'ye varan emekli promosyon,
  • Paraf Değerlimiz kredi kartı ile yapacağınız market, sağlık/eczane, fatura, kültür/sanat harcamalarda yılda 35.000 TL'ye varan indirim,
  • Yeni otomatik fatura talimatlarınıza 3.500 TL'ye varan ParafPara fırsatı ile
toplamda 60.000 TL'ye varan avantajlar sizleri bekliyor. Halkbank İnternet ve Mobil Şubesi üzerinde emekli maaş hesabınızdan yapacağınız havale, EFT ve FAST işlemleri ise ücretsiz!
QNB PROMOSYON ÖDEMESİ

QNB de emeklilere yeni fırsatlar sunun özel bankalar arasında yer alıyor. QNB'nin toplam ödeme tutarı 31 bin liraya kadar çıkıyor. Bankanın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, İlk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre koşulsuz 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor. Ayrıca farklı bankacılık ürünlerinin kullanılmasıyla toplam ödül 31.000 TL'ye çıkıyor.

AKBANK

15.000 TL temel nakit promosyona ek olarak, kampanya koşullarını sağlayanlara 15.000 TL nakit ödül (chip-para vb.) veriyor. Böylece toplamda 30.000 TL avantaj elde edilebiliyor.

GARANTİ BANKASI

  • Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül!
  • 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor.
  • Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ocak 2026'dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
  • Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!

YAPI KREDİ

Taahhüt veren emeklilere 30 bin TL'ye kadar nakit promosyon.

İŞ BANKASI

  • SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 24.000 TL'ye Varan Emekli Promosyonu
  • Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
  • 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir. Halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan SGK Emeklilerinden; 05.05.2025 tarihinden sonra promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir.